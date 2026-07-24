¿Está preparado EE.UU. para proteger las elecciones? El Servicio Secreto admite un aumento récord de amenazas
Publicado el24/07/2026 a las 09:48
El Servicio Secreto de Estados Unidos advirtió que enfrenta el entorno de amenazas más grave de su historia reciente, con cerca de 10,000 investigaciones abiertas desde enero.
El reconocimiento llega cuando el país se prepara para un nuevo ciclo electoral y mientras aumenta la preocupación por la seguridad de candidatos, funcionarios y eventos políticos.
Por qué importa: El incremento de amenazas obliga a reforzar la seguridad de actos públicos y plantea interrogantes sobre la capacidad de proteger el proceso democrático en un clima político cada vez más tenso.
¿Está listo el Servicio Secreto para proteger sus elecciones?
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Durante una conferencia de prensa, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, afirmó que la agencia nunca había visto cifras comparables en sus 24 años de carrera.
Según explicó, desde enero se han abierto aproximadamente 10,000 casos de inteligencia de protección, un incremento cercano al 40% respecto al mismo periodo del año anterior.
- En números:
- Cerca de 10,000 investigaciones abiertas en siete meses.
- Un aumento de casi 40% frente a 2025.
Curran aseguró que «el panorama de amenazas y el entorno son tan graves como nunca antes los había visto», al atribuir el repunte a una combinación de amenazas en internet, individuos radicalizados, conflictos ideológicos, actores extranjeros y personas con crisis de salud mental.
La agencia explicó que hoy la mayoría de las amenazas ya no llegan mediante cartas o llamadas, sino a través de plataformas digitales y redes sociales.
El cambio: Las amenazas en línea desplazaron a los métodos tradicionales como principal fuente de alertas.
El aumento de casos también refleja más intervenciones por salud mental
The Secret Service is ramping up security for tonight’s White House Correspondents’ Association dinner after an assassination attempt against President Trump. Mandatory guest registration and a sin… pic.twitter.com/mZzZUj4agm
— News Now (@NewsNowUS) July 24, 2026
Los funcionarios revelaron que las intervenciones relacionadas con personas en crisis crecieron casi diez veces respecto al año pasado.
Estas acciones incluyen internamientos voluntarios e involuntarios, además de coordinación con familiares y profesionales de la salud mental para intentar evitar hechos violentos.
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El Servicio Secreto aclaró que no necesita recibir una amenaza directa para iniciar una investigación, según CBS News.
En su lugar, utiliza un modelo de evaluación basado en el comportamiento de las personas.
¿Qué vigilan los agentes?:
- Obsesión con figuras públicas.
- Acoso o hostigamiento.
- Paranoia o delirios.
- Cambios bruscos de conducta.
- Interés inusual por la violencia.
Según la agencia, estos indicadores permiten determinar si una persona tiene la intención, los medios y la capacidad para cometer un acto de violencia.
El desafío crece mientras Estados Unidos entra en un nuevo ciclo electoral
Aunque la advertencia se produjo antes de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el mensaje del Servicio Secreto tiene implicaciones que van mucho más allá de ese evento.
En los próximos meses aumentarán los actos públicos, recorridos de campaña, concentraciones políticas y actividades vinculadas a las elecciones, todos ellos con importantes dispositivos de seguridad.
¿A quién afecta?: Presidentes, candidatos, funcionarios federales, eventos políticos y miles de asistentes a actos públicos.
Curran defendió además el operativo desplegado durante la primera cena de corresponsales de este año, donde un hombre armado fue detenido en un punto de control antes de ingresar al recinto.
El funcionario sostuvo que el incidente demostró que el sistema funcionó conforme a lo previsto y recordó que los equipos de seguridad están diseñados precisamente para detectar amenazas antes de que lleguen a las personas protegidas.
Respecto a la cena reprogramada para este viernes en Washington, explicó que el Servicio Secreto realizará una evaluación completamente nueva, ya que cada visita presidencial requiere revisar nuevamente el entorno, los accesos y los riesgos existentes.
Qué sigue: La agencia continuará ajustando sus protocolos de seguridad mientras el país avanza hacia un periodo de intensa actividad política, en un contexto que el propio director del Servicio Secreto calificó como el más peligroso de las últimas décadas.