¿Está preparado EE.UU. para proteger las elecciones? El Servicio Secreto admite un aumento récord de amenazas

El Servicio Secreto de Estados Unidos advirtió que enfrenta el entorno de amenazas más grave de su historia reciente, con cerca de 10,000 investigaciones abiertas desde enero.

El reconocimiento llega cuando el país se prepara para un nuevo ciclo electoral y mientras aumenta la preocupación por la seguridad de candidatos, funcionarios y eventos políticos.

Por qué importa: El incremento de amenazas obliga a reforzar la seguridad de actos públicos y plantea interrogantes sobre la capacidad de proteger el proceso democrático en un clima político cada vez más tenso.

¿Está listo el Servicio Secreto para proteger sus elecciones?

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Durante una conferencia de prensa, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, afirmó que la agencia nunca había visto cifras comparables en sus 24 años de carrera.

Según explicó, desde enero se han abierto aproximadamente 10,000 casos de inteligencia de protección, un incremento cercano al 40% respecto al mismo periodo del año anterior.

En números:

Cerca de 10,000 investigaciones abiertas en siete meses.

Un aumento de casi 40% frente a 2025.

Curran aseguró que «el panorama de amenazas y el entorno son tan graves como nunca antes los había visto», al atribuir el repunte a una combinación de amenazas en internet, individuos radicalizados, conflictos ideológicos, actores extranjeros y personas con crisis de salud mental.

La agencia explicó que hoy la mayoría de las amenazas ya no llegan mediante cartas o llamadas, sino a través de plataformas digitales y redes sociales.