Gobierno de México reclama justicia por 17 migrantes muertos tras operativos del ICE: ¿Quién responde por ellos?
Publicado el23/07/2026 a las 07:32
El Gobierno de México presentó 20 denuncias en Estados Unidos para exigir que se investiguen las muertes de 17 ciudadanos mexicanos registradas desde mayo durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó EFE.
Por qué importa: Las denuncias aumentan la presión diplomática sobre Estados Unidos y abren un nuevo frente en la discusión sobre las condiciones de detención y el trato que reciben los migrantes bajo custodia federal.
México denuncia 17 migrantes muertos bajo custodia del ICE
Gobierno de México presenta 20 denuncias contra EEUU por muertes de migrantes bajo custodia de ICEhttps://t.co/Y261GaSxeR
— BioBioChile (@biobio) July 22, 2026
De acuerdo con EFE, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las denuncias fueron presentadas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.
Los recursos fueron entregados ante fiscalías estatales y de condado en los lugares donde ocurrieron los fallecimientos.
La Embajada de México pidió al Departamento de Justicia investigar formalmente los 17 casos mediante una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República.
En números: Se presentaron 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado.
Estados involucrados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
La Cancillería indicó que las medidas fueron anunciadas el 9 de julio por Claudia Sheinbaum tras denunciar la muerte de 17 connacionales.
El Gobierno mexicano cuestiona las condiciones en centros de detención del ICE
Según la SRE, el embajador Lazzeri sostuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE para expresar la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas.
Durante esos encuentros también solicitó que cada uno de los fallecimientos sea esclarecido.
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Paralelamente, el canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir la intervención del organismo.
Lo que solicita México: Que la ONU requiera información a Estados Unidos, analice si los hechos son compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para evitar nuevos casos.
A las familias: La red consular mantiene el acompañamiento jurídico y continúa apoyando la repatriación de restos y otros trámites solicitados por los familiares.
La tensión crece tras la devolución de las protestas diplomáticas
Las nuevas acciones ocurrieron después de que Estados Unidos devolviera las cartas en las que México expresó preocupación por los operativos y detenciones del ICE.
Según EFE, Michael Kozak afirmó que esas comunicaciones buscaban influir en funcionarios estadounidenses y pidió utilizar los canales diplomáticos habituales.
La tensión también aumentó tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido por un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas.
¿Qué sigue?: México busca que las autoridades estadounidenses informen el avance de las investigaciones abiertas y determinen posibles responsabilidades en cada uno de los 17 fallecimientos.
El punto clave: Hasta ahora, el Gobierno mexicano mantiene su exigencia de justicia y transparencia mientras las investigaciones continúan, según la información oficial difundida por EFE.