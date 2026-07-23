Gobierno de México reclama justicia por 17 migrantes muertos tras operativos del ICE: ¿Quién responde por ellos?

El Gobierno de México presentó 20 denuncias en Estados Unidos para exigir que se investiguen las muertes de 17 ciudadanos mexicanos registradas desde mayo durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó EFE.

Por qué importa: Las denuncias aumentan la presión diplomática sobre Estados Unidos y abren un nuevo frente en la discusión sobre las condiciones de detención y el trato que reciben los migrantes bajo custodia federal.

México denuncia 17 migrantes muertos bajo custodia del ICE

Gobierno de México presenta 20 denuncias contra EEUU por muertes de migrantes bajo custodia de ICEhttps://t.co/Y261GaSxeR — BioBioChile (@biobio) July 22, 2026

De acuerdo con EFE, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las denuncias fueron presentadas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.

Los recursos fueron entregados ante fiscalías estatales y de condado en los lugares donde ocurrieron los fallecimientos.

La Embajada de México pidió al Departamento de Justicia investigar formalmente los 17 casos mediante una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República.

En números: Se presentaron 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado.

Estados involucrados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

La Cancillería indicó que las medidas fueron anunciadas el 9 de julio por Claudia Sheinbaum tras denunciar la muerte de 17 connacionales.

