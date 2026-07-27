Trump convirtió la cena de periodistas en un acto de campaña rumbo a noviembre

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca nació para celebrar el papel de la prensa y la Primera Enmienda. Este año, sin embargo, el protagonismo no estuvo en los periodistas, sino en Donald Trump.

Por qué importa: Lo que tradicionalmente es una celebración de la libertad de prensa terminó convirtiéndose en un escenario para reforzar los principales mensajes políticos de Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que republicanos y demócratas disputarán el control del Congreso.

Durante un discurso de cerca de una hora, el presidente mezcló ataques a medios, promoción de sus proyectos, burlas contra adversarios y mensajes electorales que, más que improvisaciones, reforzaron los ejes que han marcado su estrategia política rumbo a noviembre.

El contraste fue evidente: mientras la presidenta de la Asociación de Corresponsales, Jacqueline Heinrich, defendía que «las libertades que valoramos nunca deben darse por sentadas», Trump utilizó el escenario para confrontar nuevamente a la prensa y presentar una narrativa favorable a su Gobierno.

1. La prensa volvió a ser el adversario político

Trump abrió su intervención cuestionando que periodistas del Wall Street Journal recibieran premios por la cobertura del caso Trump-Epstein. «Todos estos premios. ¿Tengo yo algo que decir al respecto?»

Después dirigió ataques contra periodistas específicos, entre ellos Kaitlan Collins, de CNN, a quien volvió a pedir que «sonría más», además de llamar a Jake Tapper «Tapper el Falso» y asegurar que Josh Dawsey era «imposible de contratar».

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Más que simples burlas, el mensaje refuerza uno de los pilares de su narrativa: presentar a buena parte de los grandes medios como actores políticos que trabajan contra su administración.

Ese discurso cobra mayor relevancia porque llega en medio de nuevos enfrentamientos entre la Casa Blanca y organizaciones periodísticas, además de demandas impulsadas por Trump contra diversos medios y cuestionamientos públicos a cadenas como NBC y ABC.

CNN respondió mediante un comunicado de su presidente ejecutivo, Mark Thompson.