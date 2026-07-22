Mamdani declara a Netanyahu no bienvenido en Nueva York y presiona por orden de arresto
Publicado el22/07/2026 a las 08:07
El alcalde aseguró que la ciudad no tiene autoridad para ejecutar la orden de la Corte Penal Internacional, pero pidió a Washington actuar si el primer ministro israelí visita la ONU.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que su administración carece de autoridad legal para hacerlo, según informó EFE.
¿Por qué importa?: Las declaraciones elevan el choque político entre un alcalde de una de las ciudades más influyentes del país, el Gobierno de Donald Trump y el respaldo de Estados Unidos a Israel.
Zohran Mamdani pide arrestar a Netanyahu
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En un video difundido en sus redes sociales, titulado “Netanyahu es un criminal de guerra”, Mamdani explicó que su equipo jurídico revisó las opciones disponibles y concluyó que la ciudad no puede aplicar de forma independiente la orden de arresto emitida por la CPI.
El alcalde sostuvo que esa facultad corresponde únicamente al Gobierno federal y pidió que actúe si Netanyahu viaja a Nueva York, como suele hacerlo para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
“Es evidente que no tengo la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, dijo Mamdani en el video, de acuerdo con EFE.
El dato: La Corte Penal Internacional es un tribunal con sede en La Haya que investiga presuntos crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
Trump rechaza cualquier posibilidad de arrestar a Netanyahu
Mamdani dice que Netanyahu “no es bienvenido” en Nueva York y pide su arresto federal.https://t.co/le0wxyP3cE
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 22, 2026
Las declaraciones del alcalde llegan pocos días después de que dijera al diario The New York Times que trabajaba con su equipo legal para estudiar cómo podría llevarse a cabo el arresto del mandatario israelí por los presuntos crímenes de guerra atribuidos por la CPI.
El presidente Donald Trump respondió el lunes a esos comentarios y aseguró que Netanyahu “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia” mientras permanezca en territorio estadounidense.
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Según EFE, Trump defendió públicamente a su aliado mediante un mensaje publicado en Truth Social, aunque evitó mencionar directamente a Mamdani.
La diferencia: Mientras Mamdani sostiene que debe cumplirse la orden de la CPI, Trump rechaza cualquier posibilidad de aplicarla en Estados Unidos.
La orden de la CPI sigue siendo motivo de disputa internacional
Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha calificado en varias ocasiones a Netanyahu como un “criminal de guerra”, en referencia a la orden emitida por la Corte Penal Internacional.
La CPI dictó esa orden en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en Gaza.
Israel rechaza las acusaciones y desconoce la decisión del tribunal. Estados Unidos tampoco reconoce la jurisdicción de la CPI sobre este caso.
¿Qué sigue?: Netanyahu suele asistir cada septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, un escenario que podría mantener abierta la controversia política sobre la orden de arresto.