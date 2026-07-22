Mamdani declara a Netanyahu no bienvenido en Nueva York y presiona por orden de arresto

El alcalde aseguró que la ciudad no tiene autoridad para ejecutar la orden de la Corte Penal Internacional, pero pidió a Washington actuar si el primer ministro israelí visita la ONU.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que su administración carece de autoridad legal para hacerlo, según informó EFE.

¿Por qué importa?: Las declaraciones elevan el choque político entre un alcalde de una de las ciudades más influyentes del país, el Gobierno de Donald Trump y el respaldo de Estados Unidos a Israel.

Zohran Mamdani pide arrestar a Netanyahu

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En un video difundido en sus redes sociales, titulado “Netanyahu es un criminal de guerra”, Mamdani explicó que su equipo jurídico revisó las opciones disponibles y concluyó que la ciudad no puede aplicar de forma independiente la orden de arresto emitida por la CPI.

El alcalde sostuvo que esa facultad corresponde únicamente al Gobierno federal y pidió que actúe si Netanyahu viaja a Nueva York, como suele hacerlo para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

“Es evidente que no tengo la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”, dijo Mamdani en el video, de acuerdo con EFE.