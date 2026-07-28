Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca : ¿están preparando el siguiente paso contra Irán?
Publicado el28/07/2026 a las 08:41
El encuentro en la Casa Blanca se produjo en medio de diferencias públicas entre ambos líderes, la polémica por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional y las negociaciones sobre el futuro de la guerra con Irán y Gaza.
Donald Trump recibió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca para su primera reunión desde el inicio de la guerra con Irán hace cinco meses.
Aunque la Casa Blanca calificó el encuentro como «positivo» y «productivo», el hecho de que se realizara completamente a puerta cerrada alimentó las dudas sobre lo que ambos mandatarios podrían estar preparando para las próximas semanas.
Por qué es importante: La reunión llega en un momento decisivo para la guerra con Irán, el conflicto en Gaza y la campaña electoral de Netanyahu, mientras Trump intenta mantener abiertas las negociaciones sin cerrar la puerta a una nueva ofensiva militar.
La gran incógnita es si Trump mantendrá la vía diplomática o volverá a la presión militar
Según informó EFE, Netanyahu llegó a Washington con la intención de hablar sobre la instalación nuclear subterránea iraní conocida como la Montaña del Pico, donde distintos reportes sostienen que Teherán habría trasladado centrifugadoras avanzadas y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.
Sin embargo, horas antes del encuentro Trump dejó claro que no le agradó que el líder israelí hiciera públicas esas informaciones.
«No necesito que Bibi me diga eso… sabemos exactamente lo que está pasando», declaró el presidente estadounidense a Fox News, en una respuesta que evidenció que todavía existen diferencias sobre cómo manejar el conflicto.
- La diferencia: Netanyahu insiste en mantener la presión sobre Irán, mientras Trump busca negociar un acuerdo, aunque ha advertido que podría ordenar nuevos bombardeos si fracasan las conversaciones.
También participaron en la reunión el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial Steve Witkoff, una señal de que el encuentro abordó asuntos de seguridad nacional de primer nivel.
Netanyahu llega fortalecido ante Trump, pero rodeado de nuevas controversias
BREAKING: Benjamin Netanyahu meets with Donald Trump at the White House for the first time since the start of the war in Iran. pic.twitter.com/KiPg3X4XN1
— Sky News (@SkyNews) July 28, 2026
La visita también estuvo marcada por la polémica internacional que rodea al primer ministro israelí.
Días antes del encuentro, el candidato demócrata y alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró que Netanyahu debería ser arrestado si visita Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, en referencia a la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que acusa al dirigente israelí de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Trump rechazó públicamente esa posibilidad y aseguró que Netanyahu «no será arrestado» mientras permanezca en territorio estadounidense.
La disputa: Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre este caso y mantiene su respaldo político al primer ministro israelí.
Durante su viaje a Washington, el avión de Netanyahu atravesó el espacio aéreo de varios países que sí forman parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.
Lo que ocurra después de esta reunión podría definir el rumbo del conflicto
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El encuentro llega en un momento particularmente delicado para ambos líderes.
Trump intenta presentar una salida negociada a un conflicto que ha generado críticas dentro y fuera del Partido Republicano.
Netanyahu, por su parte, enfrenta elecciones previstas para el 27 de octubre y busca demostrar que conserva una relación privilegiada con Washington pese a las diferencias recientes.
Por ahora no se anunciaron acuerdos concretos ni decisiones militares.
- Qué sigue: Si las negociaciones con Irán fracasan, Trump ya advirtió que podría reanudar los ataques.
- La incógnita: La reunión terminó sin declaraciones conjuntas, dejando abierta la principal pregunta: ¿fue solo un encuentro diplomático o el inicio de una nueva estrategia conjunta para Oriente Medio?
Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Gobierno israelí revelaron acuerdos concretos tras la reunión.
Sin embargo, el encuentro entre Trump y Netanyahu ocurre en un momento decisivo para la guerra con Irán y deja abierta una pregunta que podría marcar los próximos meses:
¿Están apostando por una solución diplomática o preparando el terreno para una nueva escalada militar?
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FUENTE: EFE