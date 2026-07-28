Trump y Netanyahu se reúnen en la Casa Blanca : ¿están preparando el siguiente paso contra Irán?

El encuentro en la Casa Blanca se produjo en medio de diferencias públicas entre ambos líderes, la polémica por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional y las negociaciones sobre el futuro de la guerra con Irán y Gaza.

Donald Trump recibió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca para su primera reunión desde el inicio de la guerra con Irán hace cinco meses.

Aunque la Casa Blanca calificó el encuentro como «positivo» y «productivo», el hecho de que se realizara completamente a puerta cerrada alimentó las dudas sobre lo que ambos mandatarios podrían estar preparando para las próximas semanas.

Por qué es importante: La reunión llega en un momento decisivo para la guerra con Irán, el conflicto en Gaza y la campaña electoral de Netanyahu, mientras Trump intenta mantener abiertas las negociaciones sin cerrar la puerta a una nueva ofensiva militar.

La gran incógnita es si Trump mantendrá la vía diplomática o volverá a la presión militar

Según informó EFE, Netanyahu llegó a Washington con la intención de hablar sobre la instalación nuclear subterránea iraní conocida como la Montaña del Pico, donde distintos reportes sostienen que Teherán habría trasladado centrifugadoras avanzadas y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Sin embargo, horas antes del encuentro Trump dejó claro que no le agradó que el líder israelí hiciera públicas esas informaciones.

«No necesito que Bibi me diga eso… sabemos exactamente lo que está pasando», declaró el presidente estadounidense a Fox News, en una respuesta que evidenció que todavía existen diferencias sobre cómo manejar el conflicto.