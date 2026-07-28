¿La Guerra de Irán puede costarle el Congreso a Trump? Encuestas encienden las alarmas republicanas

Las nuevas encuestas reflejan un aumento de la incertidumbre sobre la guerra con Irán y reabren una pregunta clave antes de las elecciones legislativas: si el conflicto terminará influyendo más en el voto que la propia política interna.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya no solo representa un desafío militar para Donald Trump.

También empieza a convertirse en un factor político que podría influir en las elecciones intermedias de noviembre, cuando estará en juego el control del Congreso.

Aunque ninguna encuesta permite anticipar un resultado electoral, varios sondeos muestran un deterioro en la percepción pública sobre el conflicto y reavivan el debate sobre si una guerra prolongada puede modificar el comportamiento de los votantes.

Por qué es importante: Si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, la agenda de Trump sobre inmigración, impuestos y gasto público enfrentaría mayores obstáculos durante los últimos dos años de su mandato.

Las encuestas muestran más dudas que apoyo sobre la guerra

Una encuesta de CBS News/YouGov, realizada entre el 22 y el 24 de julio, encontró que la mayoría de los estadounidenses describe el conflicto con palabras como «incertidumbre» y «frustración».

Además, un amplio porcentaje considera que la guerra ha resultado más difícil de lo que esperaba la administración Trump.

Según el sondeo, la mayoría cree que el conflicto podría extenderse durante meses o incluso años.

También predomina la percepción de que el presidente presenta la situación de una manera más optimista de lo que realmente ocurre.