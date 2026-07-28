¿La Guerra de Irán puede costarle el Congreso a Trump? Encuestas encienden las alarmas republicanas
Publicado el27/07/2026 a las 20:50
Las nuevas encuestas reflejan un aumento de la incertidumbre sobre la guerra con Irán y reabren una pregunta clave antes de las elecciones legislativas: si el conflicto terminará influyendo más en el voto que la propia política interna.
La guerra entre Estados Unidos e Irán ya no solo representa un desafío militar para Donald Trump.
También empieza a convertirse en un factor político que podría influir en las elecciones intermedias de noviembre, cuando estará en juego el control del Congreso.
Aunque ninguna encuesta permite anticipar un resultado electoral, varios sondeos muestran un deterioro en la percepción pública sobre el conflicto y reavivan el debate sobre si una guerra prolongada puede modificar el comportamiento de los votantes.
Por qué es importante: Si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara de Representantes, la agenda de Trump sobre inmigración, impuestos y gasto público enfrentaría mayores obstáculos durante los últimos dos años de su mandato.
Las encuestas muestran más dudas que apoyo sobre la guerra
Una encuesta de CBS News/YouGov, realizada entre el 22 y el 24 de julio, encontró que la mayoría de los estadounidenses describe el conflicto con palabras como «incertidumbre» y «frustración».
Además, un amplio porcentaje considera que la guerra ha resultado más difícil de lo que esperaba la administración Trump.
Según el sondeo, la mayoría cree que el conflicto podría extenderse durante meses o incluso años.
También predomina la percepción de que el presidente presenta la situación de una manera más optimista de lo que realmente ocurre.
- El dato: El 76% considera que la guerra ha sido más complicada de lo previsto por Trump.
- La diferencia: Aunque persiste el respaldo a impedir que Irán desarrolle armas nucleares, la mayoría también prefiere que el conflicto termine antes que prolongarlo.
El portal Daily Beast, citando la misma encuesta, destacó que el 61% desaprueba el manejo de Trump sobre la guerra y que dos de cada tres estadounidenses creen que debería buscar el fin del conflicto ahora.
El medio también recordó que el presidente ha insistido en varias ocasiones en que la guerra estaba prácticamente ganada.
¿Puede una guerra cambiar unas elecciones?
La historia política estadounidense demuestra que los conflictos internacionales pueden influir en una elección cuando terminan afectando directamente la economía o la percepción del liderazgo presidencial.
En esta ocasión, las propias cifras de CBS apuntan a que la mayor preocupación de los votantes sigue estando dentro del país.
- El dato: El 75% afirma que sus ingresos no alcanzan para seguir el ritmo de la inflación.
- Lo que pesa: La mitad dice que el precio de la gasolina representa una dificultad económica.
CBS también encontró que la mayoría considera que Trump dedica poca atención a reducir los precios y demasiada a otros temas, incluidos los aranceles.
Esa combinación podría ser especialmente relevante si el conflicto mantiene presión sobre los mercados energéticos.
Los estados competitivos podrían decidir el control de la Cámara
La verdadera batalla electoral no se librará a nivel nacional, sino en un número reducido de distritos competitivos distribuidos en estados como Arizona, California, Michigan, Pensilvania, Nevada y Wisconsin, donde pequeños cambios en el voto independiente suelen definir quién controla la Cámara de Representantes.
- A quién afecta: Muchos de esos distritos concentran un importante electorado hispano y suburbano, especialmente sensible al costo de vida.
- Qué sigue: Los candidatos republicanos deberán decidir si convierten la guerra en un eje de campaña o priorizan mensajes centrados en inflación, gasolina y economía.
El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, sostuvo recientemente que los republicanos «no tienen nada sobre qué hacer campaña» porque, según afirmó, Trump prometió reducir los costos y evitar nuevas guerras.
La Casa Blanca rechaza esa lectura
Su portavoz, Davis Ingle, declaró a Daily Beast que «el presidente no toma decisiones de seguridad nacional basándose en encuestas cambiantes, sino en el mejor interés del pueblo estadounidense».
Si los demócratas recuperaran la Cámara, podrían frenar parte de la agenda legislativa de Trump, aumentar la supervisión sobre la guerra y complicar la aprobación de nuevas medidas migratorias, fiscales y presupuestarias.
Sin embargo, por ahora, las encuestas reflejan un clima de incertidumbre, no un desenlace electoral.
Con más de tres meses por delante, la gran incógnita sigue abierta:
¿Pesará más la guerra con Irán o el bolsillo de los votantes cuando lleguen las elecciones?
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FUENTE: CBS News / The Daily Beast / CNN