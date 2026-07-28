El arma más poderosa de Trump ya no es ICE, sino los jueces de inmigración
Publicado el27/07/2026 a las 20:27
Mientras la atención pública sigue enfocada en los operativos de ICE, los tribunales de inmigración están resolviendo casos a un ritmo sin precedentes.
El cambio ha disparado las órdenes de deportación y abrió un debate entre abogados, jueces y el Gobierno sobre si el sistema prioriza la eficiencia o el debido proceso.
Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen dominando los titulares, pero un cambio menos visible podría estar impulsando el aumento de las deportaciones en Estados Unidos: la aceleración de los tribunales de inmigración mediante audiencias masivas y un número récord de órdenes judiciales de expulsión.
Por qué es importante: El debate ya no gira únicamente sobre los arrestos de ICE, sino sobre si la rapidez con la que los jueces resuelven los casos garantiza un proceso justo o responde a objetivos administrativos.
Las órdenes de deportación alcanzan cifras inéditas
Según un análisis publicado por The Guardian, más de 100,000 casos migratorios fueron cerrados solo durante junio, impulsados principalmente por órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración.
En ese mismo mes, cerca de 79,000 decisiones terminaron en una orden de expulsión y menos del 2% de los casos concluyeron con algún tipo de protección migratoria para el solicitante.
- El dato: Más de dos terceras partes de las decisiones de deportación fueron emitidas in absentia, es decir, cuando la persona no compareció a su audiencia.
- La consecuencia: Una vez existe una orden final de deportación, ICE puede ejecutar la expulsión si localiza al inmigrante durante un operativo o incluso tras una detención policial rutinaria.
El Manual de Prácticas de los Tribunales de Inmigración del Departamento de Justicia establece que un juez puede ordenar la deportación in absentia cuando el inmigrante no se presenta a la audiencia.
Aunque existe la posibilidad de solicitar la reapertura del caso, el propio reglamento reconoce que ese procedimiento requiere una moción específica y no constituye una apelación automática.
¿Qué son las «mega master hearings»?
Tradicionalmente, las llamadas master calendar hearings eran audiencias preliminares donde los jueces informaban los derechos del inmigrante, verificaban datos básicos y programaban futuras audiencias sobre solicitudes de asilo u otros alivios migratorios.
Sin embargo, abogados consultados por The Guardian aseguran que desde mayo comenzaron a multiplicarse las denominadas «mega master hearings», sesiones en las que un solo juez puede revisar entre 70 y 185 casos en pocas horas.
- En Chicago: Un juez llegó a revisar hasta 185 expedientes en una sola jornada, cuando anteriormente era habitual atender alrededor de 20 casos.
- Otro cambio: Algunas personas recibieron avisos con apenas unos días de anticipación sobre el adelanto de su audiencia.
El reporte también señala que en algunos tribunales cientos de personas fueron citadas prácticamente a la misma hora, lo que habría generado confusión y dificultades para comparecer.
Abogados cuestionan si la rapidez afecta el debido proceso
Diversas organizaciones de abogados de inmigración sostienen que el incremento de las órdenes in absentia no necesariamente refleja desinterés de los inmigrantes por acudir a la corte.
Según testimonios recogidos por The Guardian, algunos aseguran que nunca recibieron la notificación del cambio de fecha, mientras que otros temieron presentarse después de los arrestos realizados por ICE dentro o cerca de tribunales migratorios.
Los abogados también advierten que muchos inmigrantes enfrentan obstáculos para reorganizar trabajo, transporte o alojamiento cuando las audiencias son adelantadas con poco tiempo.
- El debate: Los críticos sostienen que el sistema podría estar limitando la posibilidad real de defender una solicitud de asilo.
- El límite: No existe evidencia presentada de que los jueces actúen bajo cuotas de deportación; la discusión gira sobre si la velocidad del proceso termina afectando las garantías procesales.
El Gobierno defiende que busca reducir el atraso judicial
El Departamento de Justicia sostiene una posición distinta. En mayo anunció la incorporación de 77 jueces de inmigración y cinco jueces temporales, la clase más grande en la historia de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
La administración también informó que desde enero de 2025 se han resuelto más de 1.08 millones de casos, reduciendo el atraso acumulado de aproximadamente cuatro millones a menos de 3.53 millones de expedientes.
La postura oficial: El Gobierno afirma que fortalecer el cuerpo de jueces permitirá restaurar el cumplimiento de la ley migratoria y reducir el histórico retraso judicial.
Qué sigue: Mientras continúan aumentando las deportaciones, el debate permanece abierto:
¿Los tribunales simplemente están resolviendo más rápido un enorme rezago o la aceleración del sistema está modificando el acceso de los inmigrantes a un debido proceso?
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FUENTE: The Guardian / U.S. Department of Justice (DOJ)