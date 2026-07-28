El arma más poderosa de Trump ya no es ICE, sino los jueces de inmigración

Mientras la atención pública sigue enfocada en los operativos de ICE, los tribunales de inmigración están resolviendo casos a un ritmo sin precedentes.

El cambio ha disparado las órdenes de deportación y abrió un debate entre abogados, jueces y el Gobierno sobre si el sistema prioriza la eficiencia o el debido proceso.

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen dominando los titulares, pero un cambio menos visible podría estar impulsando el aumento de las deportaciones en Estados Unidos: la aceleración de los tribunales de inmigración mediante audiencias masivas y un número récord de órdenes judiciales de expulsión.

Por qué es importante: El debate ya no gira únicamente sobre los arrestos de ICE, sino sobre si la rapidez con la que los jueces resuelven los casos garantiza un proceso justo o responde a objetivos administrativos.

Las órdenes de deportación alcanzan cifras inéditas

Según un análisis publicado por The Guardian, más de 100,000 casos migratorios fueron cerrados solo durante junio, impulsados principalmente por órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración.

En ese mismo mes, cerca de 79,000 decisiones terminaron en una orden de expulsión y menos del 2% de los casos concluyeron con algún tipo de protección migratoria para el solicitante.

El dato: Más de dos terceras partes de las decisiones de deportación fueron emitidas in absentia, es decir, cuando la persona no compareció a su audiencia.

Más de dos terceras partes de las decisiones de deportación fueron emitidas in absentia, es decir, cuando la persona no compareció a su audiencia. La consecuencia: Una vez existe una orden final de deportación, ICE puede ejecutar la expulsión si localiza al inmigrante durante un operativo o incluso tras una detención policial rutinaria.

El Manual de Prácticas de los Tribunales de Inmigración del Departamento de Justicia establece que un juez puede ordenar la deportación in absentia cuando el inmigrante no se presenta a la audiencia.