¿Trump está entregando la Cámara a los demócratas o Jeffries celebra demasiado pronto?

Hakeem Jeffries asegura que los republicanos no tienen “nada con qué competir” en noviembre, pero el camino demócrata hacia la Cámara sigue lleno de obstáculos.

A 100 días de las elecciones legislativas, el líder demócrata lanzó una ofensiva nacional centrada en el costo de vida, Medicaid y la guerra con Irán.

“Demasiadas personas trabajan duro y siguen las reglas, pero no pueden prosperar y apenas pueden sobrevivir”, declaró Jeffries durante una entrevista con CNN.

El congresista prometió una campaña para reducir el precio de los alimentos, la gasolina, la vivienda y la atención médica.

Por qué es importante: Los demócratas solo necesitan una ganancia neta limitada para recuperar la Cámara, pero las encuestas nacionales no siempre se traducen directamente en escaños.

El desgaste de Trump impulsa a los demócratas

Jeffries parte de una realidad favorable: varias encuestas muestran a los demócratas por delante en la intención de voto nacional para el Congreso.

El promedio publicado por US Polling Data les otorgaba una ventaja aproximada de siete puntos, con 48.1% frente a 41.1% para los republicanos.

El costo de vida aparece como el argumento más potente para convertir ese descontento en votos contra el partido que controla la Casa Blanca.

Aunque la inflación haya perdido velocidad, las familias siguen pagando precios elevados y el encarecimiento de la gasolina mantiene visible la presión sobre sus presupuestos.

Jeffries también responsabiliza a Trump por una “guerra de elección” con Irán que, según sostiene, disparó el combustible y contradijo sus promesas de evitar nuevos conflictos.

A eso añade los recortes republicanos a Medicaid y el aumento de las primas médicas como pruebas de que el gobierno no está cumpliendo su promesa de aliviar los gastos familiares.

El mapa electoral todavía protege a los republicanos

Sin embargo, ganar el voto nacional no garantiza controlar la Cámara, porque la competencia se resolverá en un grupo reducido de distritos.

Fox News Power Rankings colocó inicialmente a los demócratas en ventaja, pero advirtió que la redistribución de distritos mantiene abierta una ruta republicana hacia la mayoría.

Sus proyecciones ubicaban a los demócratas con 211 escaños favorables, siete menos de los 218 necesarios, antes de contabilizar las contiendas más cerradas.

Los nuevos mapas aprobados en estados controlados por republicanos podrían aportar al partido entre seis y una docena de escaños adicionales, especialmente en Texas y Florida.

Además, 23 demócratas compiten en distritos que Trump ganó en 2024, mientras solamente ocho republicanos representan territorios conquistados por Kamala Harris.

Esa diferencia expone una debilidad estructural para Jeffries: sus candidatos deben sobrevivir en más comunidades favorables al presidente que sus rivales demócratas.