¿Trump está entregando la Cámara a los demócratas o Jeffries celebra demasiado pronto?
Publicado el27/07/2026 a las 19:59
Hakeem Jeffries asegura que los republicanos no tienen “nada con qué competir” en noviembre, pero el camino demócrata hacia la Cámara sigue lleno de obstáculos.
A 100 días de las elecciones legislativas, el líder demócrata lanzó una ofensiva nacional centrada en el costo de vida, Medicaid y la guerra con Irán.
“Demasiadas personas trabajan duro y siguen las reglas, pero no pueden prosperar y apenas pueden sobrevivir”, declaró Jeffries durante una entrevista con CNN.
El congresista prometió una campaña para reducir el precio de los alimentos, la gasolina, la vivienda y la atención médica.
Por qué es importante: Los demócratas solo necesitan una ganancia neta limitada para recuperar la Cámara, pero las encuestas nacionales no siempre se traducen directamente en escaños.
El desgaste de Trump impulsa a los demócratas
Jeffries parte de una realidad favorable: varias encuestas muestran a los demócratas por delante en la intención de voto nacional para el Congreso.
El promedio publicado por US Polling Data les otorgaba una ventaja aproximada de siete puntos, con 48.1% frente a 41.1% para los republicanos.
El costo de vida aparece como el argumento más potente para convertir ese descontento en votos contra el partido que controla la Casa Blanca.
Aunque la inflación haya perdido velocidad, las familias siguen pagando precios elevados y el encarecimiento de la gasolina mantiene visible la presión sobre sus presupuestos.
Jeffries también responsabiliza a Trump por una “guerra de elección” con Irán que, según sostiene, disparó el combustible y contradijo sus promesas de evitar nuevos conflictos.
A eso añade los recortes republicanos a Medicaid y el aumento de las primas médicas como pruebas de que el gobierno no está cumpliendo su promesa de aliviar los gastos familiares.
El mapa electoral todavía protege a los republicanos
Sin embargo, ganar el voto nacional no garantiza controlar la Cámara, porque la competencia se resolverá en un grupo reducido de distritos.
Fox News Power Rankings colocó inicialmente a los demócratas en ventaja, pero advirtió que la redistribución de distritos mantiene abierta una ruta republicana hacia la mayoría.
Sus proyecciones ubicaban a los demócratas con 211 escaños favorables, siete menos de los 218 necesarios, antes de contabilizar las contiendas más cerradas.
Los nuevos mapas aprobados en estados controlados por republicanos podrían aportar al partido entre seis y una docena de escaños adicionales, especialmente en Texas y Florida.
Además, 23 demócratas compiten en distritos que Trump ganó en 2024, mientras solamente ocho republicanos representan territorios conquistados por Kamala Harris.
Esa diferencia expone una debilidad estructural para Jeffries: sus candidatos deben sobrevivir en más comunidades favorables al presidente que sus rivales demócratas.
Los republicanos conservan una poderosa ventaja financiera
El dinero también impide considerar definida la elección, pues el comité electoral republicano de la Cámara llega a la recta final con mayores reservas.
El NRCC informó haber recaudado $17.6 millones en junio y disponer de $92.7 millones en efectivo para defender su estrecha mayoría.
Según cifras difundidas por el propio comité, sus legisladores en distritos competitivos también superaron durante el segundo trimestre a varios demócratas considerados vulnerables.
Esa ventaja permitirá financiar publicidad, movilización y ataques contra candidatos demócratas que puedan ser presentados como demasiado progresistas para sus comunidades.
Hakeem Jeffries intenta evitar ese problema distanciando la campaña de debates sobre abolir ICE, retirar ayuda a Israel o adoptar posiciones que puedan perjudicar a moderados.
No obstante, las disputas internas entre el liderazgo, Bernie Sanders y candidatos de izquierda podrían dificultar el mensaje unificado sobre economía que buscan proyectar los demócratas.
El voto latino puede definir varios distritos
Los votantes hispanos serán especialmente relevantes en California, Arizona, Nevada, Nuevo México, Texas, Florida y sectores competitivos de Pennsylvania.
Organizaciones como UnidosUS identifican múltiples distritos donde la participación latina podría inclinar el control de la Cámara por márgenes reducidos.
El Valle del Río Grande representa el desafío más claro: allí Trump logró avances históricos, pero el costo de la vida y los nuevos mapas vuelven impredecibles varias contiendas.
Los republicanos confían en consolidar el giro conservador de votantes hispanos preocupados por inmigración, empleo, seguridad fronteriza y valores sociales.
Los demócratas apuestan a recuperar terreno hablando de Medicaid, alimentos, alquileres, tarifas y gasolina, asuntos que impactan directamente a hogares trabajadores.
El problema para ambos partidos es que el electorado latino no actúa como un bloque y puede votar de manera distinta según la región, la generación y la situación económica.
La elección sigue abierta a 100 días de noviembre
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Hakeem Jeffries tiene razones para mostrarse optimista: Trump enfrenta desgaste, los demócratas lideran varias encuestas y la economía domina las preocupaciones nacionales.
Pero los republicanos todavía poseen dinero, mapas favorables y candidatos establecidos en numerosos distritos donde una campaña nacional demócrata podría no ser suficiente.
El control de la Cámara dependerá de si el rechazo al presidente consigue aumentar la participación demócrata sin provocar una movilización republicana igualmente intensa.
También dependerá de si Hakeem Jeffries logra mantener el debate en los precios y la salud, evitando que las divisiones internas o la inmigración desplacen ese mensaje.
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La pregunta decisiva sigue abierta:
¿El rechazo a Trump será suficiente para que los demócratas recuperen la Cámara o todavía es demasiado pronto para darlo por hecho?
FUENTE: CNN / AXIOS