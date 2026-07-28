¿Los demócratas deben girar a la izquierda para derrotar a Trump o están perdiendo a la clase trabajadora?

Una nueva encuesta muestra que la economía sigue siendo el principal tema para los votantes, mientras el Partido Demócrata enfrenta el dilema de apostar por una agenda progresista o reconstruir una coalición más moderada.

Los demócratas llegan con una ligera ventaja en la intención de voto para las elecciones legislativas de noviembre, pero también con un debate interno que podría definir su futuro: ¿la mejor estrategia para vencer a Donald Trump es adoptar una agenda más progresista o recuperar a los trabajadores moderados que han abandonado al partido en los últimos años?

Por qué importa: La respuesta puede definir no solo el control del Congreso, sino también qué partido logra convencer a millones de trabajadores y votantes latinos de que representa mejor sus intereses.

Clase trabajadora y el dilema demócrata

🚨 DEMOCRATS IN DEEP TROUBLE AS MIDTERMS APPROACH! New poll shows the radical left’s socialist takeover is tanking them, nominating extremists, pushing failed agendas, and turning off normal Americans. Republicans holding strong on intensity and key issues while Dems drown in… pic.twitter.com/MW5EeRnppQ — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 22, 2026

Según una nueva encuesta del Pew Research Center, los temas económicos dominan las preocupaciones de los estadounidenses. Los precios, el costo de vida y la vivienda encabezan la lista de prioridades para quienes acudirán a las urnas.

Sin embargo, ninguno de los dos partidos logra apropiarse claramente de ese terreno.

El dato: El 37% de los votantes dice identificarse más con las propuestas económicas de los demócratas, mientras el 36% prefiere las de los republicanos. En números: El 43% afirma que hoy votaría por un candidato demócrata al Congreso frente al 37% que apoyaría a uno republicano.

Ese escenario ha fortalecido a candidatos progresistas que insisten en hablar de salarios, acceso a la salud, vivienda asequible y límites al poder de las grandes corporaciones, asuntos que buscan conectar con familias trabajadoras afectadas por el aumento del costo de vida.

No obstante, esa corriente no representa toda la plataforma del Partido Demócrata, según Pew Research Center.

La Democratic Socialists of America (DSA) impulsa propuestas más ambiciosas que muchos candidatos progresistas, mientras la dirigencia nacional mantiene posiciones más moderadas en varios temas económicos y fiscales.