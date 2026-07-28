Audios de Biden reavivan polémica por memoria

Audios filtrados

Dudas sobre memoria

Documentos sensibles

La publicación de audios del expresidente Joe Biden volvió a encender el debate político en Estados Unidos.

Las grabaciones reabren dudas sobre su manejo de información sensible y su estado cognitivo, en pleno clima electoral.

El material fue difundido por el Oversight Project, ligado a sectores conservadores.

Incluye conversaciones de Biden con su biógrafo sobre temas sensibles.

Conversaciones sobre material “clasificado”

En los audios, Biden menciona documentos de su etapa como vicepresidente.

“Ni siquiera sabían que tenía esto”, se le escucha decir.

También hace referencia directa a información que califica como “clasificada”.