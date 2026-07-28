Audios de Biden reavivan polémica por memoria
Publicado el28/07/2026 a las 04:08
- Audios filtrados
- Dudas sobre memoria
- Documentos sensibles
La publicación de audios del expresidente Joe Biden volvió a encender el debate político en Estados Unidos.
Las grabaciones reabren dudas sobre su manejo de información sensible y su estado cognitivo, en pleno clima electoral.
El material fue difundido por el Oversight Project, ligado a sectores conservadores.
Incluye conversaciones de Biden con su biógrafo sobre temas sensibles.
Conversaciones sobre material “clasificado”
En los audios, Biden menciona documentos de su etapa como vicepresidente.
“Ni siquiera sabían que tenía esto”, se le escucha decir.
También hace referencia directa a información que califica como “clasificada”.
Parte del contenido aparece censurado en las grabaciones difundidas.
El material fue obtenido tras una batalla legal contra el Departamento de Justicia.
Problemas de memoria bajo la lupa
Las grabaciones muestran a Biden con dificultades para recordar fechas.
En varios momentos duda o se corrige durante las conversaciones.
El fiscal especial Robert Hur ya había señalado este punto en 2024.
Describió al exmandatario como “un hombre mayor con mala memoria”.
Ese factor influyó en la decisión de no presentar cargos.
Defensa de Biden y acusaciones de uso político
El equipo de Biden criticó la difusión de los audios.
Aseguró que eran conversaciones privadas entregadas bajo confidencialidad.
También acusó a la actual administración de usar el sistema judicial con fines políticos.
“Es otro ejemplo de represalias”, afirmó su portavoz.
El expresidente intentó frenar la publicación, pero retiró sus recursos legales.
Un debate que vuelve al centro político
El caso revive la discusión sobre documentos clasificados en altos cargos.
También reabre cuestionamientos sobre la edad y capacidad de líderes políticos.
Biden ha defendido que no retuvo material de forma intencional.
El informe oficial respaldó esa versión, aunque dejó dudas públicas.
La polémica podría influir en el debate electoral de cara a futuros comicios.
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