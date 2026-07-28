Trump lleva el voto por correo a la Corte: ¿quiénes podrían quedarse sin votar si avalan las nuevas restricciones?
Publicado el28/07/2026 a las 07:46
Trump quiere que la Corte Suprema permita aplicar una orden ejecutiva que impone nuevos controles al voto por correo, una modalidad utilizada por millones de estadounidenses.
Si el máximo tribunal falla a favor del Gobierno, grupos que dependen de este sistema podrían enfrentar mayores dificultades para participar en las elecciones de mitad de mandato.
Por qué importa: La disputa no solo enfrenta al Gobierno y a varios estados. También pone en juego el acceso al voto de militares, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y parte del electorado latino que utiliza el correo para votar.
Corte Suprema decidirá futuro del voto por correo
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Según informó EFE, la orden ejecutiva dispone que el Servicio Postal solo entregue las boletas de voto por correo a personas que aparezcan como elegibles en registros estatales elaborados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Ese cambio podría afectar especialmente a quienes dependen del voto por correo porque viven fuera de su estado, tienen dificultades para trasladarse o necesitan alternativas al voto presencial.
- ¿A quién afecta?:
- Militares desplegados dentro y fuera de Estados Unidos.
- Estudiantes universitarios que viven lejos de su domicilio electoral.
- Adultos mayores y personas con discapacidad.
- Parte de la comunidad latina que utiliza el voto por correo por razones laborales, de movilidad o residencia.
Los críticos sostienen que cualquier demora en la verificación de registros podría traducirse en más obstáculos para recibir una boleta a tiempo.
Trump habla de proteger las elecciones; los estados denuncian supresión del voto
El Gobierno de Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema que autorice la aplicación en el país de un decreto presidencial destinado a endurecer las normas para votar por correo, antes de las elecciones legislativas de noviembre, que decidirán el control del Congreso.… pic.twitter.com/D2bixGcCG1
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 27, 2026
La petición llegó a la Corte Suprema una semana después de que un tribunal federal de apelaciones en Massachusetts mantuviera bloqueada la orden ejecutiva.
Casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia demandaron a la Administración Trump al considerar que el presidente no tiene autoridad para modificar por decreto el funcionamiento de las elecciones federales y que la medida busca restringir el acceso al voto.
La disputa: El Gobierno sostiene que los controles fortalecerán la integridad electoral.
Los estados demandantes argumentan que la Constitución deja la organización de las elecciones principalmente en manos de los estados.
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También afirman que las nuevas reglas podrían dificultar el voto de ciudadanos elegibles.
Trump ha insistido, sin presentar pruebas, en que el voto por correo facilita el fraude electoral y mantiene su presión para que el Congreso apruebe la iniciativa Save America, que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante federal.
El debate revive una polémica que marcó las elecciones de 2020
El voto por correo alcanzó niveles históricos durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando millones de estadounidenses recurrieron a esa modalidad por la pandemia de COVID-19.
Tras esos comicios, Trump denunció reiteradamente un supuesto fraude electoral.
Sin embargo, funcionarios electorales, tribunales y agencias federales concluyeron que no existían pruebas de un fraude generalizado y defendieron que el sistema cuenta con mecanismos de verificación y auditoría.
Qué sigue: La Corte Suprema decidirá si permite aplicar la orden mientras continúa el litigio.
El fallo podría influir en las reglas que estarán vigentes antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Más allá del resultado judicial, el caso vuelve a colocar en el centro una pregunta que divide al país: ¿endurecer las reglas del voto por correo fortalecerá la confianza en las elecciones o terminará dificultando que millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto?