Trump lleva el voto por correo a la Corte: ¿quiénes podrían quedarse sin votar si avalan las nuevas restricciones?

Trump quiere que la Corte Suprema permita aplicar una orden ejecutiva que impone nuevos controles al voto por correo, una modalidad utilizada por millones de estadounidenses.

Si el máximo tribunal falla a favor del Gobierno, grupos que dependen de este sistema podrían enfrentar mayores dificultades para participar en las elecciones de mitad de mandato.

Por qué importa: La disputa no solo enfrenta al Gobierno y a varios estados. También pone en juego el acceso al voto de militares, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y parte del electorado latino que utiliza el correo para votar.

Corte Suprema decidirá futuro del voto por correo

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Según informó EFE, la orden ejecutiva dispone que el Servicio Postal solo entregue las boletas de voto por correo a personas que aparezcan como elegibles en registros estatales elaborados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ese cambio podría afectar especialmente a quienes dependen del voto por correo porque viven fuera de su estado, tienen dificultades para trasladarse o necesitan alternativas al voto presencial.

¿A quién afecta? :

: Militares desplegados dentro y fuera de Estados Unidos.

Estudiantes universitarios que viven lejos de su domicilio electoral.

Adultos mayores y personas con discapacidad.

Parte de la comunidad latina que utiliza el voto por correo por razones laborales, de movilidad o residencia.

Los críticos sostienen que cualquier demora en la verificación de registros podría traducirse en más obstáculos para recibir una boleta a tiempo.