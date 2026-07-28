Trump desafía a su propio partido por una ley que cambiaría quién puede votar

Donald Trump elevó la presión sobre el líder de la mayoría del Senado, John Thune, para que impulse la aprobación de la SAVE America Act, una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.

El enfrentamiento expone una disputa dentro del propio Partido Republicano y convierte la reforma electoral en una de las principales apuestas políticas del presidente antes de las elecciones de noviembre.

Por qué importa: La disputa ya no enfrenta solo a republicanos y demócratas.

También pone a prueba la capacidad de Trump para imponer su agenda dentro de su propio partido mientras busca convertir la integridad electoral en un tema central de campaña.

Trump convierte la SAVE America Act en su prioridad política

🚨 NOW: Senate Majority Leader John Thune announces at least 15 REPUBLICAN SENATORS are a «NAY» on nuking the filibuster for the SAVE America Act NAME THEM! THUNE: «We don’t [have the votes]. They met with 20 Republican senators, 15 were a NO on getting rid of the filibuster.… pic.twitter.com/b8Tf3e8Gcr — End The Fed 🇺🇸 (@EndTheFed47) July 28, 2026

El presidente pidió que el Senado no entre en el receso de agosto sin aprobar la SAVE America Act e incluso insistió en eliminar el filibusterismo, una regla del Senado que obliga a reunir normalmente 60 votos para avanzar la mayoría de los proyectos de ley.

En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente criticó directamente a Thune y aseguró que los republicanos podrían aprobar rápidamente su agenda si desapareciera esa herramienta parlamentaria.

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Según el texto de referencia, Trump incluso ha advertido que no quiere promulgar otras leyes antes de que avance esta propuesta, reflejando el peso político que le atribuye dentro de su estrategia electoral.

La disputa: John Thune sostiene que actualmente los republicanos no cuentan con los votos necesarios para sacar adelante la legislación.