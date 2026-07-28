Trump desafía a su propio partido por una ley que cambiaría quién puede votar
Publicado el28/07/2026 a las 09:57
Donald Trump elevó la presión sobre el líder de la mayoría del Senado, John Thune, para que impulse la aprobación de la SAVE America Act, una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.
El enfrentamiento expone una disputa dentro del propio Partido Republicano y convierte la reforma electoral en una de las principales apuestas políticas del presidente antes de las elecciones de noviembre.
Por qué importa: La disputa ya no enfrenta solo a republicanos y demócratas.
También pone a prueba la capacidad de Trump para imponer su agenda dentro de su propio partido mientras busca convertir la integridad electoral en un tema central de campaña.
Trump convierte la SAVE America Act en su prioridad política
🚨 NOW: Senate Majority Leader John Thune announces at least 15 REPUBLICAN SENATORS are a «NAY» on nuking the filibuster for the SAVE America Act
NAME THEM!
THUNE: «We don’t [have the votes]. They met with 20 Republican senators, 15 were a NO on getting rid of the filibuster.… pic.twitter.com/b8Tf3e8Gcr
— End The Fed 🇺🇸 (@EndTheFed47) July 28, 2026
El presidente pidió que el Senado no entre en el receso de agosto sin aprobar la SAVE America Act e incluso insistió en eliminar el filibusterismo, una regla del Senado que obliga a reunir normalmente 60 votos para avanzar la mayoría de los proyectos de ley.
En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente criticó directamente a Thune y aseguró que los republicanos podrían aprobar rápidamente su agenda si desapareciera esa herramienta parlamentaria.
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Según el texto de referencia, Trump incluso ha advertido que no quiere promulgar otras leyes antes de que avance esta propuesta, reflejando el peso político que le atribuye dentro de su estrategia electoral.
La disputa: John Thune sostiene que actualmente los republicanos no cuentan con los votos necesarios para sacar adelante la legislación.
El obstáculo: Varios senadores republicanos también rechazan eliminar el filibusterismo, al considerar que protege el equilibrio del Senado.
La ley busca endurecer quién puede registrarse para votar
La SAVE America Act exigiría que los ciudadanos presenten documentos que acrediten su ciudadanía al registrarse para votar y una identificación con fotografía al emitir su voto.
Sus defensores sostienen que la medida reforzaría la confianza pública al garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses participen en elecciones federales.
Sin embargo, distintos especialistas y organizaciones recuerdan que la ciudadanía ya es un requisito legal para votar y que los casos de personas no ciudadanas que lo hacen son poco frecuentes.
También advierten que muchos ciudadanos elegibles no tienen acceso inmediato a documentos como certificados de nacimiento o pasaportes, lo que podría convertirse en una nueva barrera para ejercer el derecho al voto.
Lo que cambia: La versión aprobada por la Cámara plantea incentivos económicos para que los estados adopten estos requisitos.
En números: La Cámara propuso destinar US$10,000 millones para financiar ese proceso de implementación.
El choque con Thune mide el liderazgo de Trump dentro del Partido Republicano
El enfrentamiento también refleja una prueba política para Trump, según el portal Time.
Aunque mantiene una fuerte influencia sobre la base republicana, la resistencia de Thune muestra que no todos los líderes del partido están dispuestos a respaldar cada una de sus prioridades legislativas.
Además de la SAVE America Act, el senador también ha reconocido dificultades para reunir los votos necesarios para otro proyecto impulsado por la Casa Blanca: un paquete presupuestario de US$95,000 millones destinado, entre otros objetivos, a financiar la estrategia estadounidense en Irán.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó recientemente que «la paciencia» del presidente «se está agotando» mientras el Senado se acerca a su receso.
Qué sigue: El Senado deberá decidir si intenta avanzar alguna versión de la SAVE America Act antes del receso legislativo.
¿La SAVE America Act fortalecerá la confianza en las elecciones o abrirá una nueva batalla sobre el acceso al voto en Estados Unidos?