Asesor comercial de Trump pierde apelación por desacato al Congreso en caso del 6 de enero
Publicado el21/07/2026 a las 11:14
- Tribunal mantiene condena.
- Navarro pierde apelación.
- Sigue batalla judicial.
Peter Navarro, actual asesor comercial de la Casa Blanca de Donald Trump, perdió este lunes su apelación para anular la condena penal que recibió por desacatar una citación del Congreso relacionada con la investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, según informó USA Today.
Por qué importa: La decisión reafirma que un asesor presidencial no puede invocar por sí solo el privilegio ejecutivo para negarse a entregar documentos o testificar ante el Congreso.
Un panel de tres juezas del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó por unanimidad la condena impuesta a Navarro.
El exfuncionario había argumentado que estaba protegido por el privilegio ejecutivo, una figura legal que permite mantener confidenciales ciertas comunicaciones presidenciales.
El tribunal rechazó el principal argumento de Peter Navarro
Appeals court upholds Peter Navarro’s contempt conviction https://t.co/v5mtbY6Tpu
— POLITICO (@politico) July 21, 2026
Sin embargo, la corte concluyó que Navarro nunca invocó correctamente esa protección.
La jueza Patricia A. Millett escribió que Navarro actuó «unilateralmente» al alegar el privilegio ejecutivo.
El tribunal sostuvo que Navarro nunca consultó ni recibió instrucciones formales del entonces presidente Donald Trump para acogerse a ese privilegio.
La clave: Según los jueces, esa autorización presidencial es necesaria para que el argumento tenga validez legal.
La condena surgió por negarse a colaborar con la investigación
A D.C. Circuit panel ruled Trump adviser Peter Navarro cannot vacate his criminal conviction for his refusal to provide documents or testimony before a special House committee investigating his role in the Jan. 6, 2021, Capitol riot. @ryan_knappy https://t.co/rN556OMBac
— Courthouse News (@CourthouseNews) July 21, 2026
De acuerdo con USA Today, Navarro fue citado por el comité especial de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.
Los legisladores buscaban documentos y su testimonio después de que Navarro afirmara, en un libro y diversas entrevistas, haber participado en un plan para retrasar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Ese proceso debía ser presidido de manera ceremonial por el entonces vicepresidente Mike Pence.
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Aunque los simpatizantes de Trump lograron retrasar la certificación al irrumpir en el Capitolio, finalmente el Congreso confirmó la victoria electoral de Joe Biden.
La condena: Navarro fue declarado culpable de dos cargos de desacato al Congreso: uno por negarse a entregar documentos y otro por negarse a declarar.
La sentencia: Cumplió cuatro meses de prisión en 2024 después de que la Corte Suprema rechazara suspender su condena mientras se resolvía la apelación.
El tribunal también cuestionó las pruebas presentadas por Navarro
Durante la apelación, Navarro aseguró que Trump finalmente le ordenó invocar el privilegio ejecutivo mediante una breve llamada telefónica antes de vencer el plazo de la citación.
No obstante, el panel concluyó que ese testimonio, sin pruebas adicionales, no bastaba para revertir la decisión del tribunal de primera instancia.
La jueza Millett señaló que el expediente no ofrecía elementos suficientes para cuestionar la valoración hecha por el juez que escuchó directamente la declaración de Navarro.
La corte calificó el testimonio de Navarro como insuficiente para modificar la condena.
El tribunal sostuvo que no existían pruebas independientes que respaldaran su versión.
La defensa anticipa una nueva apelación
El abogado de Navarro, Abhishek Kambli, afirmó que la decisión era esperada y aseguró que el caso continuará.
Según declaró a USA Today, Navarro considera que el litigio tiene implicaciones para todos los asesores presidenciales de alto nivel, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Tras ganar las elecciones presidenciales, Donald Trump anunció el regreso de Navarro como asesor de la Casa Blanca en asuntos de comercio y manufactura.
Por ahora, la condena penal permanece vigente mientras la defensa prepara un nuevo intento para que tribunales superiores revisen el caso.