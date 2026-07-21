Asesor comercial de Trump pierde apelación por desacato al Congreso en caso del 6 de enero

Tribunal mantiene condena.

Navarro pierde apelación.

Sigue batalla judicial.

Peter Navarro, actual asesor comercial de la Casa Blanca de Donald Trump, perdió este lunes su apelación para anular la condena penal que recibió por desacatar una citación del Congreso relacionada con la investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, según informó USA Today.

Por qué importa: La decisión reafirma que un asesor presidencial no puede invocar por sí solo el privilegio ejecutivo para negarse a entregar documentos o testificar ante el Congreso.

Un panel de tres juezas del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó por unanimidad la condena impuesta a Navarro.

El exfuncionario había argumentado que estaba protegido por el privilegio ejecutivo, una figura legal que permite mantener confidenciales ciertas comunicaciones presidenciales.

El tribunal rechazó el principal argumento de Peter Navarro

Appeals court upholds Peter Navarro’s contempt conviction https://t.co/v5mtbY6Tpu — POLITICO (@politico) July 21, 2026

Sin embargo, la corte concluyó que Navarro nunca invocó correctamente esa protección.

La jueza Patricia A. Millett escribió que Navarro actuó «unilateralmente» al alegar el privilegio ejecutivo.

El tribunal sostuvo que Navarro nunca consultó ni recibió instrucciones formales del entonces presidente Donald Trump para acogerse a ese privilegio.

La clave: Según los jueces, esa autorización presidencial es necesaria para que el argumento tenga validez legal.