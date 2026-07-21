Congreso estudia prohibir romances entre legisladores y personal

Johnson respalda nueva prohibición.

Congreso debate reglas éticas.

Escándalos impulsan cambios.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó su respaldo a una propuesta para prohibir que los miembros del Congreso mantengan relaciones sentimentales o sexuales con cualquier empleado del Capitolio, una medida que busca reforzar las normas de conducta tras varios escándalos que han sacudido al Legislativo, según informó Axios.

La iniciativa podría ampliar las restricciones actuales y cambiar las reglas laborales dentro del Congreso al considerar que existe un desequilibrio de poder entre legisladores y empleados, incluso cuando no trabajan en la misma oficina.

Actualmente, las reglas de la Cámara prohíben que un legislador mantenga relaciones sexuales con integrantes de su propio equipo de trabajo, pero no impiden que tenga una relación con empleados de otras oficinas.

Johnson aseguró a Axios que considera inapropiadas este tipo de relaciones dentro del entorno legislativo.

Mike Johnson respalda ampliar la prohibición dentro del Congreso

Mike Johnson backs ban on lawmakers dating Hill staff https://t.co/N6qQ5lKu75 — Axios (@axios) July 21, 2026

«Me parece inapropiado, como lo sería en cualquier lugar de trabajo», afirmó el republicano por Luisiana.

También agregó que el Congreso debería cumplir estándares similares a los que existen en muchas empresas estadounidenses.

«Como mínimo, en el Congreso deberíamos tener normas y tradiciones que se respeten en el mundo empresarial estadounidense», señaló.

Lo que cambiaría: La propuesta extendería la prohibición a todos los empleados del Congreso y no únicamente al personal contratado por cada legislador.