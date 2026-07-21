Congreso estudia prohibir romances entre legisladores y personal
Publicado el21/07/2026 a las 10:37
- Johnson respalda nueva prohibición.
- Congreso debate reglas éticas.
- Escándalos impulsan cambios.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó su respaldo a una propuesta para prohibir que los miembros del Congreso mantengan relaciones sentimentales o sexuales con cualquier empleado del Capitolio, una medida que busca reforzar las normas de conducta tras varios escándalos que han sacudido al Legislativo, según informó Axios.
La iniciativa podría ampliar las restricciones actuales y cambiar las reglas laborales dentro del Congreso al considerar que existe un desequilibrio de poder entre legisladores y empleados, incluso cuando no trabajan en la misma oficina.
Actualmente, las reglas de la Cámara prohíben que un legislador mantenga relaciones sexuales con integrantes de su propio equipo de trabajo, pero no impiden que tenga una relación con empleados de otras oficinas.
Johnson aseguró a Axios que considera inapropiadas este tipo de relaciones dentro del entorno legislativo.
Mike Johnson respalda ampliar la prohibición dentro del Congreso
Mike Johnson backs ban on lawmakers dating Hill staff https://t.co/N6qQ5lKu75
— Axios (@axios) July 21, 2026
«Me parece inapropiado, como lo sería en cualquier lugar de trabajo», afirmó el republicano por Luisiana.
También agregó que el Congreso debería cumplir estándares similares a los que existen en muchas empresas estadounidenses.
«Como mínimo, en el Congreso deberíamos tener normas y tradiciones que se respeten en el mundo empresarial estadounidense», señaló.
Lo que cambiaría: La propuesta extendería la prohibición a todos los empleados del Congreso y no únicamente al personal contratado por cada legislador.
El Congreso debate si el poder hace imposible una relación en igualdad
La propuesta es analizada por un grupo de trabajo bipartidista encargado de revisar las políticas sobre conducta sexual inapropiada en la Cámara de Representantes.
La representante republicana Kat Cammack, quien encabeza el grupo por parte de su partido, explicó a Axios que el principal argumento es la diferencia de poder entre un congresista y cualquier empleado del Capitolio.
«Si eres miembro, realmente no deberías hacer eso porque tienes un poder y una autoridad extraordinarios sobre la carrera de esa persona, incluso si no trabaja en tu oficina», afirmó.
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Cammack añadió que existe «un enorme desequilibrio en la dinámica de poder», aunque reconoció que todavía hay diferencias entre los legisladores sobre si la prohibición debe extenderse a todo el personal.
El avance: Según Cammack, el grupo de trabajo ha completado aproximadamente el 70% de sus recomendaciones.
Por su parte, la congresista demócrata Teresa Leger Fernández sostuvo que su bancada impulsa desde el inicio una prohibición más amplia.
«La dinámica de poder que conduce al abuso existe para todos los empleados, no solo para los que trabajan en la propia oficina de los miembros», declaró en un comunicado citado por Axios.
Los recientes escándalos aumentan la presión para cambiar las reglas
El debate ganó fuerza después de varios casos que involucraron a legisladores investigados por presunta conducta sexual inapropiada.
Entre ellos figuran los exrepresentantes Tony Gonzales y Eric Swalwell, quienes dejaron el Congreso mientras enfrentaban investigaciones.
Según Axios, Swalwell niega las acusaciones de agresión sexual, mientras que Gonzales reconoció haber mantenido una relación extramarital con una empleada que posteriormente murió por suicidio.
Además, el Comité de Ética investiga al representante Chuck Edwards por presunto acoso sexual y por crear un ambiente laboral hostil.
El congresista Cory Mills también enfrenta una investigación relacionada con denuncias de violencia doméstica, presunta usurpación de identidad política y supuesta mala conducta financiera, acusaciones que él rechaza.
Otro caso citado: El New York Post informó que el ahora senador Ruben Gallego mantuvo relaciones sentimentales con dos empleadas de otras oficinas cuando era representante.
Consultado por NBC News, respondió que no participaría en «chismes».
En ese contexto, la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, Lisa McClain, también pidió prohibir este tipo de relaciones.
«Aunque una relación sea consensuada, existe un desequilibrio de poder inherente que puede socavar la confianza y crear una apariencia de irregularidad», escribió en X.
Con el respaldo público de Johnson, la propuesta gana impulso, aunque el grupo bipartidista aún debe definir si recomendará oficialmente ampliar la prohibición para todos los legisladores y empleados del Congreso antes de que la Cámara decida si adopta nuevas reglas.