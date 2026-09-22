Trump TV debuta con discurso antiguo mientras falla la cobertura oficial del presidente

La nueva señal de la Casa Blanca comenzó con material de julio, mientras la falta del pool televisivo ya dejó actos presidenciales sin cobertura audiovisual completa.

Por qué es importante: La suspensión del pool mostró una consecuencia inmediata: parte de la actividad presidencial depende ahora del video que decida proporcionar directamente la Casa Blanca.

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Trump TV ocupa un espacio que dejaron las cámaras

IT’S LIVE. 📺🦅 TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place. Not every big moment has made it on your tv, now it can. 📲 https://t.co/3KwWkBZ69m https://t.co/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Trump TV comenzó sus transmisiones este lunes a las 7:00 p.m. con un discurso que Donald Trump había pronunciado el pasado 3 de julio en Mount Rushmore.

Según EFE, la intervención correspondía a los actos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, por lo que el estreno no presentó un nuevo discurso presidencial.

La señal, disponible mediante YouTube y el sitio de la Casa Blanca, promete reunir discursos, videos y momentos destacados seleccionados por la propia Administración.

El dato: El lanzamiento ofrece una transmisión continua de contenido presidencial distribuido directamente por la Casa Blanca, sin depender de las imágenes producidas por medios independientes.

La aparición de Trump TV coincide con un cambio importante en la cobertura diaria del presidente: las principales cadenas suspendieron el sistema televisivo compartido.