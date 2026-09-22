Trump TV debuta con discurso antiguo mientras falla la cobertura oficial del presidente
Publicado el22/09/2026 a las 05:55
La nueva señal de la Casa Blanca comenzó con material de julio, mientras la falta del pool televisivo ya dejó actos presidenciales sin cobertura audiovisual completa.
Por qué es importante: La suspensión del pool mostró una consecuencia inmediata: parte de la actividad presidencial depende ahora del video que decida proporcionar directamente la Casa Blanca.
Trump TV ocupa un espacio que dejaron las cámaras
IT’S LIVE. 📺🦅
TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.
Not every big moment has made it on your tv, now it can.
📲 https://t.co/3KwWkBZ69m https://t.co/g4v7n2J04s
— The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026
Trump TV comenzó sus transmisiones este lunes a las 7:00 p.m. con un discurso que Donald Trump había pronunciado el pasado 3 de julio en Mount Rushmore.
Según EFE, la intervención correspondía a los actos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, por lo que el estreno no presentó un nuevo discurso presidencial.
La señal, disponible mediante YouTube y el sitio de la Casa Blanca, promete reunir discursos, videos y momentos destacados seleccionados por la propia Administración.
- El dato: El lanzamiento ofrece una transmisión continua de contenido presidencial distribuido directamente por la Casa Blanca, sin depender de las imágenes producidas por medios independientes.
La aparición de Trump TV coincide con un cambio importante en la cobertura diaria del presidente: las principales cadenas suspendieron el sistema televisivo compartido.
Trump quedó sin audio utilizable durante un acto
Las primeras consecuencias prácticas aparecieron rápidamente. Axios reportó que Trump quedó inaudible durante parte de una conferencia de prensa del lunes.
El video proporcionado por la Casa Blanca no tenía audio utilizable de sus declaraciones, según el medio.
C-SPAN tampoco pudo transmitir otro acto presidencial porque no existía una señal independiente disponible, de acuerdo con Axios.
El pool permite que cadenas como CNN, CBS, NBC, Fox y ABC roten la responsabilidad de grabar al presidente y compartan esas imágenes con otros medios.
- Lo que cambia: Los periodistas escritos continúan cubriendo actividades, pero la suspensión del componente televisivo puede dejar determinados momentos sin imágenes o audio independientes.
Las críticas apuntan al control de las imágenes
First, Trump banned independent news from the White House.
Now, he’s launching what is quite literally state-run TV to try drowning out the fact that he and his corrupt administration are failing the American people.
This is truly autocratic behavior from a failed President.
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 22, 2026
El conflicto comenzó después de que la Casa Blanca retirara el acceso a CNN, MS NOW y Politico, decisión que Trump justificó por lo que considera cobertura desfavorable.
Ese episodio sirve ahora como contexto: la novedad es que las consecuencias de la ausencia del pool comenzaron a hacerse visibles en la cobertura presidencial.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó Trump TV como “televisión estatal”. Weijia Jiang, expresidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, expresó una crítica similar.
Se trata de caracterizaciones de ambos críticos, no de una definición oficial de la plataforma.
La diferencia: Trump TV distribuye material elegido por la Administración; el pool televisivo produce imágenes periodísticas independientes que posteriormente comparten numerosos medios.
La disputa ahora pasa por un tribunal
Ver este video en su propia página →
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda federal para recuperar su acceso y sostienen que la prohibición viola sus derechos bajo la Primera y Quinta Enmiendas.
Las cadenas también argumentan que el público tiene interés en recibir información independiente sobre el Gobierno, mientras Trump sostiene que puede excluir medios cuya cobertura considera falsa.
- Qué sigue: El juez federal Timothy Kelly programó para el miércoles 23 de septiembre una audiencia sobre la petición de los tres medios para recuperar temporalmente su acceso.
Hasta que cambie la situación, la disputa no solo afecta quién entra a la Casa Blanca: también determina qué imágenes y sonidos de la presidencia pueden llegar al público mediante cobertura independiente.
Te Puede Interesar: Grandes cadenas de TV suspenden cobertura conjunta de Trump tras veto a CNN
FUENTE: EFE / The Hill / The White House / Axios