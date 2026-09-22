Grandes cadenas de TV suspenden cobertura conjunta de Trump tras veto a CNN

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades públicas del presidente Donald Trump en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de CNN.

ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron no reemplazar a CNN dentro del llamado “pool” televisivo de la Casa Blanca, un sistema mediante el cual cinco cadenas se turnan para grabar las actividades del presidente y posteriormente compartir las imágenes con el resto de los medios.

CNN debía encargarse de esa cobertura este lunes, pero quedó imposibilitada de hacerlo después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca.

Las grandes cadenas respaldan a CNN

La decisión supone una inusual muestra de unidad entre las principales cadenas estadounidenses.

“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno”, señalaron las cadenas en un comunicado conjunto.

También sostuvieron que ninguna administración debería restringir a una organización periodística por estar en desacuerdo con su cobertura.

La medida afecta específicamente al “pool” televisivo presidencial. Otros periodistas, incluidos representantes de medios impresos, agencias y radio, continuaron realizando labores de cobertura.

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