Grandes cadenas de TV suspenden cobertura conjunta de Trump tras veto a CNN
Publicado el21/09/2026 a las 19:39
Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron este lunes la cobertura conjunta de las actividades públicas del presidente Donald Trump en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de CNN.
ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron no reemplazar a CNN dentro del llamado “pool” televisivo de la Casa Blanca, un sistema mediante el cual cinco cadenas se turnan para grabar las actividades del presidente y posteriormente compartir las imágenes con el resto de los medios.
CNN debía encargarse de esa cobertura este lunes, pero quedó imposibilitada de hacerlo después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca.
Las grandes cadenas respaldan a CNN
La decisión supone una inusual muestra de unidad entre las principales cadenas estadounidenses.
“El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno”, señalaron las cadenas en un comunicado conjunto.
También sostuvieron que ninguna administración debería restringir a una organización periodística por estar en desacuerdo con su cobertura.
La medida afecta específicamente al “pool” televisivo presidencial. Otros periodistas, incluidos representantes de medios impresos, agencias y radio, continuaron realizando labores de cobertura.
Trump vetó a CNN, MS NOW y Politico
La controversia comenzó después de que Trump anunciara el viernes que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca.
El mandatario acusó a los tres medios de difundir “noticias falsas” y criticó duramente la cobertura que realizan sobre su administración.
Al día siguiente, periodistas de las organizaciones afectadas fueron rechazados cuando intentaron ingresar al complejo de la Casa Blanca y sus credenciales quedaron desactivadas.
Trump defendió nuevamente su decisión este lunes y aseguró que su gobierno no está atacando a la prensa libre, sino enfrentándose a lo que denomina “FAKE NEWS”.
El presidente también calificó ese fenómeno como una amenaza para la seguridad nacional.
CNN, MS NOW y Politico demandan a Trump
Los tres medios afectados respondieron llevando la disputa a los tribunales federales.
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda contra la administración Trump argumentando que la decisión viola sus derechos bajo la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa.
También alegan una violación de las garantías del debido proceso contempladas en la Quinta Enmienda.
Los medios sostienen que sus credenciales fueron retiradas debido al contenido de su cobertura y sin que existiera un proceso previo que les permitiera responder a la decisión.
En su declaración conjunta afirmaron que acudieron a los tribunales para defender el principio de que el gobierno no puede decidir qué informa o publica la prensa.
Una vieja batalla entre Trump y CNN
El enfrentamiento recuerda un episodio ocurrido durante el primer mandato de Trump.
En 2018, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un tenso intercambio con el presidente.
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CNN acudió entonces a los tribunales y un juez federal ordenó restablecer temporalmente la credencial del periodista.
El nuevo caso fue asignado precisamente al juez federal Timothy Kelly, quien intervino en aquella disputa.
Ahora, CNN, MS NOW y Politico buscan que un tribunal suspenda el veto y permita nuevamente a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.