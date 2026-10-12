Tres hombres murieron y ocho personas resultaron heridas en un tiroteo en San Juan, Puerto Rico, en la madrugada del domingo 11 de octubre, dentro de un negocio nocturno de Río Piedras. La Policía investiga si una discusión entre clientes desató la balacera en el Zoila Café, en la calle Robles.

La llamada al 9-1-1 entró cerca de las 2:59 a.m., según la Policía citada por EFE.

Dos hombres murieron dentro del local y un tercero en la acera, tras salir corriendo herido.

Siete heridos seguían hospitalizados el lunes, uno en estado crítico, según El Nuevo Día.

Por qué importa: es la cuarta masacre registrada en Puerto Rico este año, según El Vocero, y el negocio funcionaba de madrugada en violación de las normas municipales, según la Policía de San Juan.

Quiénes eran las víctimas

La Policía identificó a los fallecidos como Víctor Ramón Erausquín Andino y Elisaúl Santana, ambos residentes de Carolina, y Luis José Viscaíno Jiménez, de San Juan, según El Nuevo Día. "Hay dos personas que mueren dentro del establecimiento y hay uno que sale corriendo herido y muere en el área de la acera", dijo Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

De los ocho heridos, seis hombres y dos mujeres según Telemundo Puerto Rico, uno ya fue dado de alta.

Lo que se sabe de la investigación

Según información preliminar publicada por El Vocero, la balacera comenzó dentro del local después de una discusión, cuando un cliente sacó un arma y disparó, y otros respondieron. La Policía ocupó dos pistolas, una a un cliente y otra a un empleado, que serán analizadas por el Instituto de Ciencias Forenses. Los agentes recogieron 25 casquillos calibre 9 milímetros y 17 calibre .40.

Agentes que estaban cerca intervinieron en minutos. Hasta el lunes no había sospechosos identificados, según El Nuevo Día, y la División de Homicidios lleva el caso con la fiscalía.

Un negocio con "pasadizo clandestino"