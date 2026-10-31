Elecciones 2026: los 8 estados donde el voto latino puede marcar la diferencia

California, Texas y Florida concentran millones de electores hispanos, mientras Arizona, Nevada y Nuevo México destacan por su peso demográfico. La participación será decisiva para medir su influencia.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre pondrán a prueba la influencia del voto latino en ocho estados que elegirán gobernadores y representantes federales.

- Por qué importa: California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan y Nuevo México tendrán contiendas que pueden influir en el equilibrio político nacional.

Voto latino elecciones 2026: 8 estados clave

Elecciones 2026: 8 estados donde el voto latino será clave https://t.co/wRk5JeZvld — USA TODAY Politics (@usatodayDC) October 30, 2026

California encabeza la lista con aproximadamente 8.7 millones de ciudadanos latinos adultos, según estimaciones de 2024 publicadas por Pew Research Center en septiembre de 2026.

Texas ocupa el segundo lugar, con 6.7 millones, seguido de Florida, con 3.8 millones. Estas cifras no representan votantes registrados ni participación proyectada.

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Los tres estados elegirán gobernador. California enfrenta al demócrata Xavier Becerra con el republicano Steve Hilton.

En Texas compiten Greg Abbott y Gina Hinojosa, mientras Florida enfrenta a Byron Donalds con David Jolly.

- El dato: Texas tendrá elecciones regulares al Senado federal y Florida celebrará una elección especial entre Ashley Moody y Angie Nixon.