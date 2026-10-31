Elecciones 2026: los 8 estados donde el voto latino puede marcar la diferencia
Publicado el 30/10/2026 a las 20:22
California, Texas y Florida concentran millones de electores hispanos, mientras Arizona, Nevada y Nuevo México destacan por su peso demográfico. La participación será decisiva para medir su influencia.
Las elecciones de medio término del 3 de noviembre pondrán a prueba la influencia del voto latino en ocho estados que elegirán gobernadores y representantes federales.
- Por qué importa: California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan y Nuevo México tendrán contiendas que pueden influir en el equilibrio político nacional.
Voto latino elecciones 2026: 8 estados clave
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— USA TODAY Politics (@usatodayDC) October 30, 2026
California encabeza la lista con aproximadamente 8.7 millones de ciudadanos latinos adultos, según estimaciones de 2024 publicadas por Pew Research Center en septiembre de 2026.
Texas ocupa el segundo lugar, con 6.7 millones, seguido de Florida, con 3.8 millones. Estas cifras no representan votantes registrados ni participación proyectada.
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Los tres estados elegirán gobernador. California enfrenta al demócrata Xavier Becerra con el republicano Steve Hilton.
En Texas compiten Greg Abbott y Gina Hinojosa, mientras Florida enfrenta a Byron Donalds con David Jolly.
- El dato: Texas tendrá elecciones regulares al Senado federal y Florida celebrará una elección especial entre Ashley Moody y Angie Nixon.
Arizona, Nevada y Nuevo México: el peso de la población hispana[caption id="attachment_1698811" align="alignnone" width="1024"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Nuevo México tiene la mayor proporción de ciudadanos latinos adultos del país: aproximadamente 43%, según las estimaciones demográficas de Pew.
Arizona registra un 25% y Nevada un 22%, porcentajes que muestran su presencia electoral, aunque no anticipan resultados.
En Arizona compiten Katie Hobbs y Andy Biggs. Nevada enfrenta a Joe Lombardo con Aaron Ford.
Nuevo México elegirá entre Deb Haaland y Greggory Hull. Georgia presenta una contienda entre Keisha Lance Bottoms y Rick Jackson.
- La diferencia: Georgia, Michigan y Nuevo México también elegirán senadores federales. Arizona y Nevada no tienen elecciones al Senado este año.
En Michigan, la disputa por la gobernación enfrenta a Jocelyn Benson y John James.
Economía e inmigración: las prioridades del voto latino
La economía encabeza las preocupaciones de los votantes latinos registrados, según una encuesta nacional de Pew Research Center publicada el 16 de octubre.
- 86% considera muy importante la economía.
- 80% señala la atención médica; 75%, la educación; y 64%, la inmigración.
La encuesta incluyó a 774 votantes hispanos registrados, entrevistados entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.
Los resultados son nacionales y no permiten atribuir las mismas prioridades a los electores de cada estado.
Reuters también documentó tensiones entre votantes latinos de Texas por los precios y las políticas migratorias de Donald Trump.
Elecciones 2026: cómo consultar dónde votar
Los ciudadanos pueden verificar su registro, consultar las boletas y revisar los requisitos electorales mediante Vote.gov en español.
- Qué pueden hacer: Confirmar su centro de votación, los plazos estatales y las opciones de asistencia en español antes del 3 de noviembre.
Lo que sigue: La participación efectiva determinará cuánto influye el electorado latino en estas contiendas. Su tamaño demográfico, por sí solo, no garantiza resultados.
Fuente: USA Today