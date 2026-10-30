Kamala Harris acusa a Trump de “tiranía” y lanza una advertencia antes de las elecciones

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, regresó este jueves 29 de octubre a la campaña electoral con duras críticas al presidente Donald Trump.

Durante un acto en Macon, Georgia, Harris calificó de “tiranía” la situación política del país y pidió una mayor participación electoral el 3 de noviembre.

La excandidata presidencial sostuvo que los estadounidenses tienen la oportunidad de ejercer su poder mediante las urnas, en unas elecciones que renovarán el Congreso.

Su intervención ocurre mientras republicanos y demócratas intensifican sus campañas en Georgia, uno de los estados con importantes contiendas para el Senado y la gobernación.

Kamala Harris se lanza contra Trump y llama a participar en las elecciones

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Harris reconoció que los últimos 18 meses estuvieron marcados por la frustración, el enojo y la incertidumbre entre quienes rechazan las políticas del Gobierno republicano.

Sin embargo, aseguró que había llegado el momento de transformar ese descontento en participación política, apelando a los principios constitucionales estadounidenses.

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La exvicepresidenta argumentó que los fundadores del país establecieron mecanismos para impedir la concentración del poder y garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Sus declaraciones representan una crítica directa a Trump, aunque la Casa Blanca y los republicanos mantienen posiciones diferentes sobre las políticas y decisiones presidenciales.