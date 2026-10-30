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Kamala Harris acusa a Trump de “tiranía” y lanza una advertencia antes de las elecciones
Kamala Harris acusa a Trump de tiranía y llama a votar en las elecciones del 3 de noviembre. Georgia concentra dos importantes contiendas.
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Kamala Harris se lanza contra Trump y llama a participar en las elecciones
Foto AME1180. MACON (ESTADOS UNIDOS), 29/10/2026.- La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris habla durante un acto de campaña electoral, este jueves en Macon, Georgia. (Estados Unidos). Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría "un momento como este", en el que, según dijo, un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado. EFE/ Eduard Ribas

Publicado el 29/10/2026 a las 21:54

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, regresó este jueves 29 de octubre a la campaña electoral con duras críticas al presidente Donald Trump.

Durante un acto en Macon, Georgia, Harris calificó de “tiranía” la situación política del país y pidió una mayor participación electoral el 3 de noviembre.

La excandidata presidencial sostuvo que los estadounidenses tienen la oportunidad de ejercer su poder mediante las urnas, en unas elecciones que renovarán el Congreso.

Su intervención ocurre mientras republicanos y demócratas intensifican sus campañas en Georgia, uno de los estados con importantes contiendas para el Senado y la gobernación.

Kamala Harris se lanza contra Trump y llama a participar en las elecciones

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Harris reconoció que los últimos 18 meses estuvieron marcados por la frustración, el enojo y la incertidumbre entre quienes rechazan las políticas del Gobierno republicano.

Sin embargo, aseguró que había llegado el momento de transformar ese descontento en participación política, apelando a los principios constitucionales estadounidenses.

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La exvicepresidenta argumentó que los fundadores del país establecieron mecanismos para impedir la concentración del poder y garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Sus declaraciones representan una crítica directa a Trump, aunque la Casa Blanca y los republicanos mantienen posiciones diferentes sobre las políticas y decisiones presidenciales.

¿Por qué Georgia es clave para las elecciones de medio mandato?

Georgia concentra dos contiendas relevantes: la reelección del senador demócrata Jon Ossoff y la disputa por la gobernación estatal.

Los demócratas también respaldan a Keisha Lance Bottoms, quien busca convertirse en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de Georgia.

El estado respaldó a Trump en las presidenciales de 2024, pero continúa siendo escenario de una intensa competencia entre ambos partidos.

La campaña también ha contado con la participación de Barack Obama y Donald Trump, quienes visitaron Georgia para respaldar a sus respectivos candidatos.

El senador Ossoff enfrenta al republicano Mike Collins, mientras Bottoms compite contra Rick Jackson por suceder al gobernador Brian Kemp.

¿Qué está en juego para Trump y los demócratas?

- Por qué importa: Se disputa el Congreso.

- El dato: Georgia concentra contiendas decisivas.

- El proceso: Votación el 3 de noviembre.

- Qué pueden hacer: Consultar sus centros electorales.

Las elecciones determinarán la composición de ambas cámaras del Congreso y su capacidad para aprobar leyes, presupuestos y supervisar al Gobierno federal.

Para Trump, mantener las mayorías republicanas facilitaría su agenda legislativa. Para los demócratas, recuperar escaños ampliaría sus posibilidades de fiscalizar al Ejecutivo.

Harris también mantiene abierta la posibilidad de competir nuevamente por la Presidencia en 2028, aunque todavía no ha anunciado una candidatura.

Fuentes: Efe, El Universal

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