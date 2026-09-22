Republicanos borran a Trump de campañas mientras crece la presión electoral: ¿por qué ahora?
Publicado el22/09/2026 a las 06:15
Candidatos del GOP ajustan su mensaje sobre Trump, Irán e inmigración mientras una nueva encuesta muestra mayor preocupación republicana por el costo de vida.
Candidatos republicanos en distritos competitivos están reduciendo referencias a Donald Trump o cuestionando políticas concretas del presidente a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.
Por qué es importante: El cambio muestra estrategias distintas dentro del GOP según cada distrito, pero no constituye una ruptura general con Trump.
El costo de vida abre una vulnerabilidad
La presión coincide con nuevas cifras de Reuters/Ipsos que muestran una caída en la valoración del presidente incluso dentro de su propio partido.
La aprobación general de Trump entre republicanos bajó de 86% en enero a 73% en septiembre, según la encuesta realizada entre el 17 y 20 de septiembre.
El deterioro es mayor cuando los encuestados evalúan asuntos económicos directamente relacionados con sus hogares.
- En números: Entre republicanos, 56% aprueba cómo Trump maneja la economía y apenas 44% respalda su gestión del costo de vida.
La encuesta entrevistó a 1,277 adultos y tiene un margen de error de 2.8 puntos porcentuales para la muestra completa.
Ese escenario ayuda a explicar por qué algunos candidatos están adaptando mensajes a las preocupaciones específicas de sus distritos.
Algunos candidatos eliminan referencias a Trump
The Center Square reportó que los republicanos Mike Beltran y Jim Askar modificaron sus páginas de campaña después de sus respectivas primarias.
Beltran eliminó una fotografía familiar junto a Trump y referencias que destacaban su respaldo histórico al presidente.
Askar también retiró una fotografía con Trump y sustituyó una frase donde se definía como un “conservador de Trump”, según el medio.
- La diferencia: Otros candidatos republicanos en Texas y Tennessee continúan utilizando abiertamente su asociación con Trump como parte de sus campañas.
Las diferencias también alcanzan la guerra con Irán y sus consecuencias económicas.
Los republicanos de Iowa Mariannette Miller-Meeks y Zach Nunn apoyaron una resolución sobre poderes de guerra destinada a limitar las operaciones militares de Trump en la región.
Ashley Hinson, candidata republicana al Senado, también pidió terminar el conflicto y vinculó públicamente la guerra con la presión que enfrentan los consumidores en las gasolineras.
Salazar lleva la distancia al terreno migratorio
En Florida, María Elvira Salazar convirtió la política migratoria en otro punto de desacuerdo público con la Casa Blanca.
“Algunos de sus esfuerzos de control migratorio han ido demasiado lejos”, dijo Salazar en un anuncio dirigido directamente a Trump.
La congresista también aseguró que los mismos hispanos que ayudaron al presidente en 2024 hoy se sienten “traicionados”.
Salazar representa el Distrito 27 de Florida, donde aproximadamente 74% de la población es hispana, según datos citados por The Washington Post.
- El punto clave: Salazar cuestiona la aplicación de la política migratoria, pero no está planteando una ruptura general con Trump ni con el Partido Republicano.
Trump respondió posteriormente defendiendo su política fronteriza y rechazando la crítica de Salazar.
Trump busca mantener movilizada a su base
Los nuevos mapas congresionales también forman parte del cálculo electoral: diez estados implementaron modificaciones y hasta 13 distritos rediseñados podrían favorecer a candidatos republicanos, según The Center Square.
Decision Desk HQ sostiene que esas ventajas territoriales podrían ser contrarrestadas por otras dinámicas electorales. Su modelo constituye un pronóstico externo y no determina el resultado de noviembre.
La estrategia tampoco es uniforme: candidatos republicanos en Texas y Tennessee continúan destacando públicamente su vínculo con Trump.
- Qué sigue: Trump planea participar en actividades políticas para apoyar a candidatos republicanos y movilizar votantes antes del 3 de noviembre.
El propio presidente resumió esa estrategia durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas: pidió a sus seguidores comportarse electoralmente como si él estuviera nuevamente en la boleta.
Así, las semanas finales muestran dos estrategias coexistiendo dentro del GOP: candidatos que ajustan su distancia frente a políticas concretas y otros que mantienen a Trump como elemento central de campaña.
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FUENTE: The Center Square / IPSOS