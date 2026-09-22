Republicanos borran a Trump de campañas mientras crece la presión electoral: ¿por qué ahora?

Candidatos del GOP ajustan su mensaje sobre Trump, Irán e inmigración mientras una nueva encuesta muestra mayor preocupación republicana por el costo de vida.

Candidatos republicanos en distritos competitivos están reduciendo referencias a Donald Trump o cuestionando políticas concretas del presidente a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre.

Por qué es importante: El cambio muestra estrategias distintas dentro del GOP según cada distrito, pero no constituye una ruptura general con Trump.

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El costo de vida abre una vulnerabilidad

La presión coincide con nuevas cifras de Reuters/Ipsos que muestran una caída en la valoración del presidente incluso dentro de su propio partido.

La aprobación general de Trump entre republicanos bajó de 86% en enero a 73% en septiembre, según la encuesta realizada entre el 17 y 20 de septiembre.

El deterioro es mayor cuando los encuestados evalúan asuntos económicos directamente relacionados con sus hogares.

En números: Entre republicanos, 56% aprueba cómo Trump maneja la economía y apenas 44% respalda su gestión del costo de vida.

La encuesta entrevistó a 1,277 adultos y tiene un margen de error de 2.8 puntos porcentuales para la muestra completa.

Ese escenario ayuda a explicar por qué algunos candidatos están adaptando mensajes a las preocupaciones específicas de sus distritos.