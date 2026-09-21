Texas se prepara para votar: candidatos, encuestas y cinco contiendas clave

Senado, Gobernación y tres distritos del sur concentran la atención mientras las encuestas muestran diferencias importantes entre el electorado general y el hispano.

Texas votará el 3 de noviembre con cinco contiendas bajo especial atención: Senado, Gobernación y los distritos congresionales TX-15, TX-28 y TX-34.

Por qué es importante: Las elecciones definirán cargos estatales y parte de la delegación texana en una Cámara de Representantes donde cada escaño puede modificar el equilibrio partidista.

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Talarico y Paxton disputan un Senado con márgenes estrechos

El demócrata James Talarico enfrenta al republicano Ken Paxton, actual fiscal general, en una carrera donde las encuestas estatales recientes muestran diferencias pequeñas.

Emerson College/Nexstar registró 47% para Talarico y 46% para Paxton entre 1,000 votantes probables consultados del 12 al 14 de septiembre. ReconMR encontró 49%-43% entre 614 votantes probables.

El contraste: Entre votantes hispanos, Cook Political Report/TelevisaUnivision encontró 63% para Talarico y 30% para Paxton.

La economía ocupa buena parte de la disputa. Talarico propone, entre otras medidas, cuidado infantil universal, alivio de deuda médica y ayuda para comprar vivienda.

Paxton plantea deducciones fiscales relacionadas con vivienda, salud y familias.