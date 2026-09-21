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Texas se prepara para votar: candidatos, encuestas y cinco contiendas clave
Elecciones en Texas 2026: conoce las carreras por Senado, gobernador y Congreso, las encuestas recientes y qué preocupa al voto hispano.
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FOTO: Referencial recreada con IA

Publicado el21/09/2026 a las 07:00

Senado, Gobernación y tres distritos del sur concentran la atención mientras las encuestas muestran diferencias importantes entre el electorado general y el hispano.

Texas votará el 3 de noviembre con cinco contiendas bajo especial atención: Senado, Gobernación y los distritos congresionales TX-15, TX-28 y TX-34.

Por qué es importante: Las elecciones definirán cargos estatales y parte de la delegación texana en una Cámara de Representantes donde cada escaño puede modificar el equilibrio partidista.

 

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Talarico y Paxton disputan un Senado con márgenes estrechos

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FOTO: Wikipedia/ Official websites of candidates

El demócrata James Talarico enfrenta al republicano Ken Paxton, actual fiscal general, en una carrera donde las encuestas estatales recientes muestran diferencias pequeñas.

Emerson College/Nexstar registró 47% para Talarico y 46% para Paxton entre 1,000 votantes probables consultados del 12 al 14 de septiembre. ReconMR encontró 49%-43% entre 614 votantes probables.

  • El contraste: Entre votantes hispanos, Cook Political Report/TelevisaUnivision encontró 63% para Talarico y 30% para Paxton.

La economía ocupa buena parte de la disputa. Talarico propone, entre otras medidas, cuidado infantil universal, alivio de deuda médica y ayuda para comprar vivienda.

Paxton plantea deducciones fiscales relacionadas con vivienda, salud y familias.

Abbott y Hinojosa muestran otra batalla cerrada

El gobernador republicano Greg Abbott busca otro mandato frente a la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.

Los sondeos no muestran una dirección uniforme: Emerson/Nexstar registró 49%-46% para Abbott, mientras ReconMR encontró 49%-45% para Hinojosa.

  • Entre hispanos: La encuesta Cook/TelevisaUnivision colocó a Hinojosa con 60% y Abbott con 33%.

Hinojosa ha centrado parte de su campaña en escuelas públicas, salarios docentes y acceso a salud. Abbott llega a la elección defendiendo su gestión estatal y sus políticas republicanas.

TX-15, TX-28 y TX-34 ponen al sur de Texas bajo la lupa

Tres distritos con fuerte presencia hispana ofrecen otra ventana para medir el comportamiento electoral del sur de Texas.

En TX-15 compiten la republicana Monica De La Cruz y el demócrata Bobby Pulido. TX-28 enfrenta al demócrata Henry Cuellar con el republicano Tano Tijerina; en TX-34, Vicente Gonzalez compite contra Eric Flores.

  • El dato: Entre 414 votantes hispanos probables de TX-15, TX-28 y TX-34, los demócratas obtuvieron 53% y los republicanos 39% en la pregunta genérica para el Congreso. El margen de error fue ±4.8 puntos.

Economía e inmigración pesan en el voto hispano

El sondeo Cook/TelevisaUnivision, realizado del 26 de agosto al 3 de septiembre entre 1,000 votantes hispanos probables, encontró que la economía supera a inmigración e ICE entre sus preocupaciones electorales.

Otro conjunto de resultados muestra que bajar costos de salud y reducir impuestos para trabajadores aparecen entre las prioridades económicas consultadas.

  • Qué sigue: Las encuestas describen preferencias en momentos concretos y dentro de sus márgenes de error; no determinan el resultado del 3 de noviembre.

Hasta entonces, habrá que observar si las diferencias registradas entre votantes hispanos se mantienen y cómo evolucionan las cinco contiendas.

La pregunta quedará abierta hasta contar los votos: ¿puede el voto hispano cambiar el rumbo electoral de Texas?

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FUENTE: Texas Tribune / Cook Political 

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