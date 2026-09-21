Texas se prepara para votar: candidatos, encuestas y cinco contiendas clave
Publicado el21/09/2026 a las 07:00
Senado, Gobernación y tres distritos del sur concentran la atención mientras las encuestas muestran diferencias importantes entre el electorado general y el hispano.
Texas votará el 3 de noviembre con cinco contiendas bajo especial atención: Senado, Gobernación y los distritos congresionales TX-15, TX-28 y TX-34.
Por qué es importante: Las elecciones definirán cargos estatales y parte de la delegación texana en una Cámara de Representantes donde cada escaño puede modificar el equilibrio partidista.
Talarico y Paxton disputan un Senado con márgenes estrechos
El demócrata James Talarico enfrenta al republicano Ken Paxton, actual fiscal general, en una carrera donde las encuestas estatales recientes muestran diferencias pequeñas.
Emerson College/Nexstar registró 47% para Talarico y 46% para Paxton entre 1,000 votantes probables consultados del 12 al 14 de septiembre. ReconMR encontró 49%-43% entre 614 votantes probables.
- El contraste: Entre votantes hispanos, Cook Political Report/TelevisaUnivision encontró 63% para Talarico y 30% para Paxton.
La economía ocupa buena parte de la disputa. Talarico propone, entre otras medidas, cuidado infantil universal, alivio de deuda médica y ayuda para comprar vivienda.
Paxton plantea deducciones fiscales relacionadas con vivienda, salud y familias.
Abbott y Hinojosa muestran otra batalla cerrada
El gobernador republicano Greg Abbott busca otro mandato frente a la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.
Los sondeos no muestran una dirección uniforme: Emerson/Nexstar registró 49%-46% para Abbott, mientras ReconMR encontró 49%-45% para Hinojosa.
- Entre hispanos: La encuesta Cook/TelevisaUnivision colocó a Hinojosa con 60% y Abbott con 33%.
Hinojosa ha centrado parte de su campaña en escuelas públicas, salarios docentes y acceso a salud. Abbott llega a la elección defendiendo su gestión estatal y sus políticas republicanas.
TX-15, TX-28 y TX-34 ponen al sur de Texas bajo la lupa
Tres distritos con fuerte presencia hispana ofrecen otra ventana para medir el comportamiento electoral del sur de Texas.
En TX-15 compiten la republicana Monica De La Cruz y el demócrata Bobby Pulido. TX-28 enfrenta al demócrata Henry Cuellar con el republicano Tano Tijerina; en TX-34, Vicente Gonzalez compite contra Eric Flores.
- El dato: Entre 414 votantes hispanos probables de TX-15, TX-28 y TX-34, los demócratas obtuvieron 53% y los republicanos 39% en la pregunta genérica para el Congreso. El margen de error fue ±4.8 puntos.
Economía e inmigración pesan en el voto hispano
El sondeo Cook/TelevisaUnivision, realizado del 26 de agosto al 3 de septiembre entre 1,000 votantes hispanos probables, encontró que la economía supera a inmigración e ICE entre sus preocupaciones electorales.
Otro conjunto de resultados muestra que bajar costos de salud y reducir impuestos para trabajadores aparecen entre las prioridades económicas consultadas.
- Qué sigue: Las encuestas describen preferencias en momentos concretos y dentro de sus márgenes de error; no determinan el resultado del 3 de noviembre.
Hasta entonces, habrá que observar si las diferencias registradas entre votantes hispanos se mantienen y cómo evolucionan las cinco contiendas.
La pregunta quedará abierta hasta contar los votos: ¿puede el voto hispano cambiar el rumbo electoral de Texas?
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FUENTE: Texas Tribune / Cook Political