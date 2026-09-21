Socialismo, inmigración y voto hispano: la triple batalla de Trump rumbo al 3 de noviembre
Publicado el21/09/2026 a las 06:30
Solo 30% de los votantes registrados tiene una opinión favorable de los Democratic Socialists of America (DSA), mientras 55% expresa una visión desfavorable.
El dato llega cuando faltan pocas semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso.
Republicanos han incorporado el rechazo al socialismo a su mensaje electoral, mientras buscan conservar sus mayorías legislativas en un escenario competitivo.
La congresista republicana María Elvira Salazar también utiliza ese argumento, pero simultáneamente advierte sobre otro riesgo político: el descontento hispano con la inmigración.
Salazar advierte a Trump sobre el voto hispano
Por qué es importante: Salazar sostiene que Trump amplió el respaldo republicano entre los hispanos en 2024 y considera importante conservar esos votantes.
La representante de Florida reveló que habló directamente con Trump después de publicar un anuncio cuestionando algunos resultados de su política migratoria.
Salazar aseguró que algunos hispanos que respaldaron al republicano en las elecciones presidenciales de 2024 ahora se sienten “traicionados” por esas políticas.
También dijo que pidió a Trump preservar el respaldo que consiguió para el GOP y vinculó su argumento electoral con el avance de candidatos socialistas.
Inmigración abre otro frente para los republicanos
- El dato: Una encuesta de Fox News encontró que 53% considera que la aplicación de las leyes migratorias bajo Trump ha ido demasiado lejos.
Otro 23% considera que las medidas no han llegado suficientemente lejos, mientras un porcentaje igual piensa que actualmente están en el nivel adecuado.
Entre quienes creen que las medidas fueron demasiado lejos, 49% señala que se está deteniendo a las personas equivocadas y 45% cuestiona el uso de fuerza.
- El proceso: Salazar intenta establecer una diferencia entre la deportación de delincuentes peligrosos y los inmigrantes trabajadores sin antecedentes criminales.
Rechazar al socialismo no significa votar republicano
El rechazo hacia la DSA ofrece a los republicanos un argumento de campaña, pero los datos nacionales muestran un panorama electoral más complejo.
La encuesta de Fox News registra 55% de opiniones desfavorables sobre la DSA frente a 30% favorables; otro 15% no pudo evaluarla.
Por eso, una opinión negativa sobre los socialistas democráticos no puede interpretarse automáticamente como intención de voto hacia candidatos republicanos.
La misma encuesta fue realizada entre 1,211 votantes registrados del 11 al 14 de septiembre y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.
Dos mensajes chocan rumbo al 3 de noviembre
Salazar llega así a las elecciones defendiendo simultáneamente dos mensajes: combatir lo que denomina una amenaza socialista y modificar aspectos de la política migratoria.
Su posición resulta especialmente relevante porque busca la reelección en un distrito del área de Miami donde los hispanos representan una amplia mayoría de la población.
La republicana enfrenta al demócrata Eliott Rodriguez, quien ha cuestionado su respaldo previo a la agenda de Trump y su reciente distanciamiento migratorio.
- Qué pueden hacer: Los votantes pueden comparar las propuestas de ambos partidos sobre inmigración, economía y otros temas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Así, socialismo, inmigración y voto hispano convergen como tres frentes de la campaña, mientras ambos partidos buscan movilizar apoyos rumbo al decisivo 3 de noviembre.
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FUENTE: CBS News