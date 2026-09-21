Socialismo, inmigración y voto hispano: la triple batalla de Trump rumbo al 3 de noviembre

Solo 30% de los votantes registrados tiene una opinión favorable de los Democratic Socialists of America (DSA), mientras 55% expresa una visión desfavorable.

El dato llega cuando faltan pocas semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso.

Republicanos han incorporado el rechazo al socialismo a su mensaje electoral, mientras buscan conservar sus mayorías legislativas en un escenario competitivo.

La congresista republicana María Elvira Salazar también utiliza ese argumento, pero simultáneamente advierte sobre otro riesgo político: el descontento hispano con la inmigración.

Salazar advierte a Trump sobre el voto hispano

Por qué es importante: Salazar sostiene que Trump amplió el respaldo republicano entre los hispanos en 2024 y considera importante conservar esos votantes.

La representante de Florida reveló que habló directamente con Trump después de publicar un anuncio cuestionando algunos resultados de su política migratoria.

Salazar aseguró que algunos hispanos que respaldaron al republicano en las elecciones presidenciales de 2024 ahora se sienten “traicionados” por esas políticas.

También dijo que pidió a Trump preservar el respaldo que consiguió para el GOP y vinculó su argumento electoral con el avance de candidatos socialistas.