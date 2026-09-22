Newsom gana terreno sobre Harris, mientras AOC asoma como alternativa para 2028

El gobernador mejora su posición entre demócratas de California, pero sondeos nacionales y de New Hampshire muestran una carrera todavía abierta.

Gavin Newsom aventaja a Kamala Harris entre los demócratas de California, aunque el entusiasmo general por una candidatura presidencial de ambos cayó desde marzo.

Por qué es importante: La posible sucesión demócrata para 2028 todavía no tiene dueño y Alexandria Ocasio-Cortez aparece competitiva en algunas mediciones tempranas.

Newsom gana espacio entre demócratas de California

Una encuesta POLITICO/UC Berkeley encontró que el entusiasmo entre votantes registrados de California por una candidatura de Newsom bajó del 48% al 37%.

Para Harris, la caída fue mayor: pasó del 41% en marzo al 28% en septiembre, según el sondeo realizado entre el 8 y 14 de septiembre.

El contraste: Entre demócratas y votantes inclinados al partido, 61% dijo estar entusiasmado con una candidatura de Newsom, mientras 55% no mostró entusiasmo por Harris.

La encuesta entrevistó a 2,418 votantes registrados y reportó un margen de error de 2.7 puntos porcentuales para ese grupo.

Los resultados describen principalmente la opinión en California, donde ambos políticos son ampliamente conocidos, y no equivalen a una primaria demócrata nacional.