Newsom gana terreno sobre Harris, mientras AOC asoma como alternativa para 2028
Publicado el22/09/2026 a las 06:45
El gobernador mejora su posición entre demócratas de California, pero sondeos nacionales y de New Hampshire muestran una carrera todavía abierta.
Gavin Newsom aventaja a Kamala Harris entre los demócratas de California, aunque el entusiasmo general por una candidatura presidencial de ambos cayó desde marzo.
Por qué es importante: La posible sucesión demócrata para 2028 todavía no tiene dueño y Alexandria Ocasio-Cortez aparece competitiva en algunas mediciones tempranas.
Newsom gana espacio entre demócratas de California
Una encuesta POLITICO/UC Berkeley encontró que el entusiasmo entre votantes registrados de California por una candidatura de Newsom bajó del 48% al 37%.
Para Harris, la caída fue mayor: pasó del 41% en marzo al 28% en septiembre, según el sondeo realizado entre el 8 y 14 de septiembre.
- El contraste: Entre demócratas y votantes inclinados al partido, 61% dijo estar entusiasmado con una candidatura de Newsom, mientras 55% no mostró entusiasmo por Harris.
La encuesta entrevistó a 2,418 votantes registrados y reportó un margen de error de 2.7 puntos porcentuales para ese grupo.
Los resultados describen principalmente la opinión en California, donde ambos políticos son ampliamente conocidos, y no equivalen a una primaria demócrata nacional.
AOC aparece con 14% en un sondeo nacional
Fuera de California, una medición nacional de Bowling Green State University y YouGov muestra un escenario distinto y con varios nombres cercanos.
Harris registró 17%, Pete Buttigieg 16%, mientras Ocasio-Cortez y Newsom quedaron con 14% cada uno. Mark Kelly obtuvo 10%.
- En números: El estudio consultó a 1,200 votantes estadounidenses entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, con margen de error de 3.3 puntos.
La comparación con febrero también muestra movimiento: Newsom pasó del 21% al 14%, mientras Ocasio-Cortez subió del 11% al 14%.
Son preferencias registradas más de un año antes del inicio de las primarias de 2028 y no indican quién obtendrá finalmente la nominación.
New Hampshire amplía todavía más el panorama
Ocasio-Cortez también apareció con apoyo significativo en New Hampshire, un estado tradicionalmente relevante en las primeras etapas de las primarias presidenciales.
Una encuesta de la Universidad de New Hampshire publicada en julio registró 22% para AOC y 21% para Buttigieg entre posibles votantes de la primaria demócrata.
- El límite: Otro sondeo de Saint Anselm en agosto colocó a Buttigieg en 25% y a Ocasio-Cortez en 17%, mostrando diferencias entre mediciones.
AOC, nacida en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña, aporta además un perfil latino al grupo de posibles aspirantes.
Eso, sin embargo, no permite concluir cómo votarían los hispanos en una eventual primaria sin encuestas específicas sobre ese electorado.
Harris todavía tiene una decisión pendiente
Newsom dijo recientemente que no competiría por la Presidencia si Harris vuelve a intentarlo, argumentando que dos candidaturas de California podrían dividir apoyos.
Harris todavía no ha anunciado una candidatura para 2028, mientras Ocasio-Cortez tampoco ha confirmado que buscará la Casa Blanca y mantiene abiertas sus opciones.
- Qué sigue: Las encuestas actuales permiten observar cambios en las preferencias demócratas, pero el escenario puede modificarse antes de que comiencen las primarias.
Por ahora, California muestra una ventaja de Newsom sobre Harris dentro del partido, mientras las mediciones nacionales y estatales reflejan un campo con varias alternativas.
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FUENTE: Brookings / The New York Post / POLITICO