Resultados de elecciones primarias 2026 en Arizona: Trump celebra una «victoria arrolladora»

Los primeros resultados de las elecciones primarias en Arizona muestran un amplio triunfo de los candidatos republicanos respaldados por el presidente Donald Trump, mientras el estado comienza a perfilar algunas de las contiendas más importantes rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre.

● Por qué importa: Arizona es uno de los estados clave para el control del Congreso y la contienda por la gubernatura. Además, casi uno de cada cuatro votantes elegibles es latino, un electorado que podría resultar decisivo en noviembre.

Resultados de las elecciones primarias en Arizona

Las elecciones primarias en Arizona movilizan a los electores para elegir a los representantes que disputarán la gubernatura y escaños legislativos en las elecciones generales.https://t.co/p3vvqHD26U — Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 21, 2026

Según los primeros resultados conocidos tras el cierre de las urnas, la mayoría de los aspirantes republicanos respaldados por Trump logró imponerse con comodidad en sus respectivas primarias.

En el Distrito 1, el exanalista de la NFL Jay Feely ganó la nominación republicana con el 49,4 % de los votos y enfrentará en noviembre al candidato demócrata que aún está por definirse.

En el Distrito 2, el congresista republicano Eli Crane obtuvo una victoria amplia y competirá en las elecciones generales contra el demócrata Jonathan Nez.

Mientras tanto, la representante demócrata Yassamin Ansari aseguró sin dificultades la candidatura para buscar un segundo mandato en el Distrito 3, donde enfrentará al republicano por voto escrito Nicholas Glenn.