Resultados de elecciones primarias 2026 en Arizona: Trump celebra una «victoria arrolladora»
Publicado el22/07/2026 a las 07:39
Los primeros resultados de las elecciones primarias en Arizona muestran un amplio triunfo de los candidatos republicanos respaldados por el presidente Donald Trump, mientras el estado comienza a perfilar algunas de las contiendas más importantes rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre.
● Por qué importa: Arizona es uno de los estados clave para el control del Congreso y la contienda por la gubernatura. Además, casi uno de cada cuatro votantes elegibles es latino, un electorado que podría resultar decisivo en noviembre.
Resultados de las elecciones primarias en Arizona
Las elecciones primarias en Arizona movilizan a los electores para elegir a los representantes que disputarán la gubernatura y escaños legislativos en las elecciones generales.https://t.co/p3vvqHD26U
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 21, 2026
Según los primeros resultados conocidos tras el cierre de las urnas, la mayoría de los aspirantes republicanos respaldados por Trump logró imponerse con comodidad en sus respectivas primarias.
En el Distrito 1, el exanalista de la NFL Jay Feely ganó la nominación republicana con el 49,4 % de los votos y enfrentará en noviembre al candidato demócrata que aún está por definirse.
En el Distrito 2, el congresista republicano Eli Crane obtuvo una victoria amplia y competirá en las elecciones generales contra el demócrata Jonathan Nez.
Mientras tanto, la representante demócrata Yassamin Ansari aseguró sin dificultades la candidatura para buscar un segundo mandato en el Distrito 3, donde enfrentará al republicano por voto escrito Nicholas Glenn.
● El dato: Varias de estas contiendas son consideradas competitivas y podrían influir en el equilibrio de fuerzas de la Cámara de Representantes.
● En números: Jay Feely obtuvo el 49,4 % de los votos; Eli Crane superó los 51.000 sufragios en su distrito.
La carrera por la gubernatura también quedó definida
Otra de las principales noticias de la jornada fue la contundente victoria del congresista republicano Andy Biggs en las primarias para gobernador de Arizona, según The Center Square.
Con cerca del 7 % de los distritos reportados, Biggs alcanzó alrededor del 71,5 % de los votos frente al 16 % obtenido por el también congresista David Schweikert.
TE PUEDE INTERESAR: Congreso estudia prohibir romances entre legisladores y personal
La actual gobernadora demócrata Katie Hobbs, que no tuvo oposición dentro de su partido, enfrentará ahora a Biggs en las elecciones generales del 3 de noviembre.
Además, en el Distrito 5, la demócrata Elizabeth Lee competirá contra el republicano Mark Lamb, quien buscará ocupar el escaño que deja vacante Biggs tras su candidatura a la gubernatura.
● ¿Qué sigue?: La campaña por la gubernatura de Arizona será una de las más observadas del país durante los próximos meses.
Trump celebra una «victoria arrolladora» y mira hacia noviembre
Tras conocerse los resultados preliminares, Trump celebró el desempeño de sus aliados mediante una publicación en Truth Social.
«¡¡¡Los candidatos Maga lo ganaron todo anoche en Arizona, una victoria arrolladora!!!», escribió el mandatario.
El presidente también recordó que ganó ampliamente las primarias presidenciales republicanas en Arizona para las elecciones de 2024 y aseguró que el estado «se está convirtiendo en un estado republicano», al afirmar que los demócratas estaban «atónitos».
Las declaraciones de Trump llegan mientras Arizona mantiene su condición de estado bisagra, donde tanto republicanos como demócratas consideran que las elecciones de noviembre serán determinantes para definir el control de cargos federales y estatales.
La importancia del voto latino
Jóvenes hispanos motivan el voto en las primarias de Arizona; la jornada define las candidaturas oficiales que disputarán escaños clave en las elecciones de medio término.https://t.co/1J1z9G7N8n
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 21, 2026
Organizaciones civiles también han destacado la importancia del voto latino, que representa cerca de una cuarta parte del electorado elegible en Arizona y podría inclinar el resultado de varias de las contiendas más competidas, según Univision.
● ¿A quién afecta?: Los votantes de Arizona elegirán el 3 de noviembre a sus representantes al Congreso, al próximo gobernador y a otros cargos estatales.
● ¿Qué sigue?: Aunque varias primarias ya quedaron definidas, algunas contiendas continúan pendientes del conteo oficial antes de certificarse los resultados.