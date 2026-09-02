DHS intensifica pesquisas por fraude electoral en 9 estados antes de noviembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó investigaciones sobre presunto fraude electoral en nueve estados, según directrices federales internas citadas por CNN.

Por qué importa: Las pesquisas ocurren semanas antes de unas elecciones intermedias que decidirán el control del Congreso y reabren el debate sobre la integridad electoral.

DHS investiga fraude electoral antes de noviembre

DHS Is Investigating Voter Fraud. Why Aren’t You Celebrating? The Department of Homeland Security announced they are launching a criminal voter fraud investigation in select states through mid-October, including: Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California,… pic.twitter.com/fmAotzJktG — Daily Signal (@DailySignal) September 2, 2026

Según CNN, el aumento de las investigaciones comenzó esta semana y está previsto que continúe hasta mediados de octubre.

Las pesquisas están a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE enfocada principalmente en delitos transnacionales.

El alcance: La operación contempla nueve estados, entre ellos Wisconsin, y busca posibles irregularidades relacionadas con registros o votos de personas no ciudadanas.

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El calendario: Las investigaciones terminarían pocas semanas antes de las elecciones de noviembre.

El DHS no comentó detalles de investigaciones abiertas, pero defendió la participación de HSI en asuntos relacionados con posibles delitos electorales.

La agencia aseguró que HSI está “erradicando e investigando activamente el fraude electoral dondequiera que se encuentre”.

También afirmó que busca garantizar que “los ciudadanos estadounidenses, y solo los ciudadanos estadounidenses, elijan a los líderes estadounidenses”.