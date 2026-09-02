DHS intensifica pesquisas por fraude electoral en 9 estados antes de noviembre
Publicado el02/09/2026 a las 16:43
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificó investigaciones sobre presunto fraude electoral en nueve estados, según directrices federales internas citadas por CNN.
Por qué importa: Las pesquisas ocurren semanas antes de unas elecciones intermedias que decidirán el control del Congreso y reabren el debate sobre la integridad electoral.
DHS investiga fraude electoral antes de noviembre
DHS Is Investigating Voter Fraud. Why Aren’t You Celebrating?
The Department of Homeland Security announced they are launching a criminal voter fraud investigation in select states through mid-October, including: Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California,… pic.twitter.com/fmAotzJktG
— Daily Signal (@DailySignal) September 2, 2026
Según CNN, el aumento de las investigaciones comenzó esta semana y está previsto que continúe hasta mediados de octubre.
Las pesquisas están a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de ICE enfocada principalmente en delitos transnacionales.
El alcance: La operación contempla nueve estados, entre ellos Wisconsin, y busca posibles irregularidades relacionadas con registros o votos de personas no ciudadanas.
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El calendario: Las investigaciones terminarían pocas semanas antes de las elecciones de noviembre.
El DHS no comentó detalles de investigaciones abiertas, pero defendió la participación de HSI en asuntos relacionados con posibles delitos electorales.
La agencia aseguró que HSI está “erradicando e investigando activamente el fraude electoral dondequiera que se encuentre”.
También afirmó que busca garantizar que “los ciudadanos estadounidenses, y solo los ciudadanos estadounidenses, elijan a los líderes estadounidenses”.
El voto de no ciudadanos vuelve al centro del debate
As part of a broader DHS surge to investigate alleged voter fraud, ICE has announced it plans to pay up to $5 million to create what amounts to a federal voter database. https://t.co/e1A4HLqWcl
— WIRED (@WIRED) September 2, 2026
El presidente Donald Trump ha insistido en denunciar posibles votos de personas no ciudadanas y ha cuestionado repetidamente la seguridad de las elecciones estadounidenses.
Votar sin ciudadanía estadounidense es ilegal en elecciones federales y en casi todas las elecciones locales, y puede tener consecuencias penales.
Sin embargo, investigaciones citadas en el material, incluidas las del Brennan Center for Justice, han concluido que estos casos son extremadamente raros.
La diferencia: Que las autoridades investiguen posibles irregularidades no significa que exista evidencia de fraude electoral generalizado.
El antecedente: Trump también rechazó el resultado presidencial de 2020, pese a recuentos y decisiones judiciales que mantuvieron la victoria de Joe Biden.
La distinción resulta especialmente importante ante una investigación federal realizada durante las semanas previas a una elección nacional.
Organizaciones cuestionan el momento elegido por el DHS
Sinceree Dixon, portavoz de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin, cuestionó que las investigaciones aumenten precisamente antes de las elecciones intermedias.
“Creemos que lo hicieron intencionadamente antes de las elecciones de mitad de mandato para generar más controversia”, afirmó Dixon.
La portavoz acusó además al gobierno de intentar “avivar el miedo y la división entre la gente sobre el supuesto fraude electoral”.
La crítica: Dixon considera que las pesquisas representan un desperdicio de recursos públicos porque, según sostuvo, investigan un problema de incidencia mínima.
La postura del DHS: La agencia afirma que investigar posibles delitos electorales forma parte de su objetivo de proteger la integridad de las elecciones.
El punto que queda por determinar es qué encontrarán las investigaciones en los nueve estados y cuántos casos, si alguno, terminarán confirmándose.
Hasta entonces, el alcance de las pesquisas no debe confundirse con evidencia de que exista fraude electoral generalizado en Estados Unidos.