Trump busca cambiar requisito para pasaportes de niños nacidos en EE.UU.
Publicado el02/09/2026 a las 05:00
Una nueva propuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos podría cambiar los requisitos que deben cumplir los padres cuando solicitan un pasaporte estadounidense para sus hijos nacidos en el país.
De acuerdo con un borrador de las directrices revisado por Reuters, los padres tendrían que presentar pruebas de su propia ciudadanía estadounidense o de su estatus migratorio para que el gobierno determine si el menor cumple con los requisitos de ciudadanía.
La medida forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento y combatir lo que su administración denomina «turismo de nacimiento».
¿Qué documentos tendrían que presentar los padres?
De implementarse la propuesta, todos los padres o tutores legales que tramiten el pasaporte de un menor tendrían que demostrar su ciudadanía o estatus migratorio.
Entre los documentos que podrían solicitarse estarían un pasaporte estadounidense vigente, certificado de nacimiento, tarjeta de residencia permanente o formulario I-94, dependiendo de la situación migratoria de los padres.
El Departamento de Estado utilizaría esa documentación para determinar si el niño está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418 y si reúne los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense.
Actualmente, los padres de niños nacidos en Estados Unidos deben demostrar principalmente su relación con el menor y presentar una identificación con fotografía. Aunque la solicitud pregunta si los padres son ciudadanos estadounidenses, no se les exige de manera general presentar documentación adicional para demostrarlo.
Trump vuelve a poner la ciudadanía por nacimiento en el centro del debate
La propuesta está vinculada a la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de agosto, enfocada particularmente en el denominado «turismo de maternidad», es decir, los casos de mujeres que viajan a Estados Unidos para dar a luz con el objetivo de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía.
La nueva directiva también contempla casos relacionados con hijos de personas que trabajan para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, situaciones de fraude o transacciones destinadas a obtener la ciudadanía y personas clasificadas como «extranjeros enemigos».
«El Departamento requerirá información sobre los padres y pruebas de su ciudadanía o estatus migratorio como parte de su determinación de si el solicitante está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418», señala el borrador citado por Reuters.
Departamento de Estado defiende la medida
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la administración busca proteger el significado de la ciudadanía estadounidense.
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«El presidente Trump ha sido inequívoco al afirmar que esta administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», señaló Pigott, agregando que el proceso de adjudicación de pasaportes debe reflejar ese estándar.
La propuesta ya enfrenta una batalla judicial
La ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido uno de los puntos más controvertidos de la política migratoria de Trump.
Según la información proporcionada, un intento anterior de la administración buscaba limitar la ciudadanía automática a niños que tuvieran al menos un padre ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Ahora, abogados que representan a menores potencialmente afectados por la nueva orden han pedido a jueces federales que impidan que entre en vigor.
Una de las demandas está en manos de la jueza federal Deborah Boardman en Maryland, quien permitió a los demandantes modificar su demanda para evaluar si corresponde bloquear la medida.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha argumentado que una orden de restricción sería prematura debido a que las agencias federales todavía no han publicado las directrices definitivas para implementar la orden presidencial.
Por ahora, la propuesta del Departamento de Estado todavía no representa un cambio definitivo en los requisitos para solicitar el pasaporte de un menor.