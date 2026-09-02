Trump busca cambiar requisito para pasaportes de niños nacidos en EE.UU.

Una nueva propuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos podría cambiar los requisitos que deben cumplir los padres cuando solicitan un pasaporte estadounidense para sus hijos nacidos en el país.

De acuerdo con un borrador de las directrices revisado por Reuters, los padres tendrían que presentar pruebas de su propia ciudadanía estadounidense o de su estatus migratorio para que el gobierno determine si el menor cumple con los requisitos de ciudadanía.

La medida forma parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar el alcance de la ciudadanía por derecho de nacimiento y combatir lo que su administración denomina «turismo de nacimiento».

¿Qué documentos tendrían que presentar los padres?

De implementarse la propuesta, todos los padres o tutores legales que tramiten el pasaporte de un menor tendrían que demostrar su ciudadanía o estatus migratorio.

Entre los documentos que podrían solicitarse estarían un pasaporte estadounidense vigente, certificado de nacimiento, tarjeta de residencia permanente o formulario I-94, dependiendo de la situación migratoria de los padres.

El Departamento de Estado utilizaría esa documentación para determinar si el niño está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418 y si reúne los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense.

Actualmente, los padres de niños nacidos en Estados Unidos deben demostrar principalmente su relación con el menor y presentar una identificación con fotografía. Aunque la solicitud pregunta si los padres son ciudadanos estadounidenses, no se les exige de manera general presentar documentación adicional para demostrarlo.

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