Florida endurece requisitos para votar y enfrenta demanda
Publicado el02/09/2026 a las 16:21
Dos organizaciones de defensa del voto demandaron este miércoles una ley de Florida que exigirá demostrar la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.
Por qué importa: Los demandantes sostienen que ciudadanos elegibles podrían enfrentar la cancelación de su registro por discrepancias administrativas o avisos que no respondan a tiempo.
Ley de Florida para votar enfrenta nueva demanda
Grupos civiles demandan ley de Florida que exige probar ciudadanía para votar #NoticiasSINhttps://t.co/7RWk15XLyS
— Noticias SIN (@SIN24Horas) September 2, 2026
El Southern Poverty Law Center y Democracy Defenders Fund presentaron la demanda contra el secretario de Estado de Florida, Cord Byrd.
Representan a Black Voters Matter Fund y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
La norma, conocida como Ley SAVE de Florida (HB 991), entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
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Los votantes deberán acreditar su ciudadanía mediante documentos como partida de nacimiento, pasaporte o licencia de conducir.
Florida podrá comparar esa información con registros oficiales para verificar si la persona cumple el requisito de ciudadanía.
Lo que cambia: Si aparece una discrepancia, el votante tendrá 30 días para responder antes de que el estado pueda darlo de baja.
La disputa: Los demandantes argumentan que Florida está imponiendo requisitos que van más allá de la legislación federal sobre registro electoral.
Ciudadanos naturalizados están en el centro de la demanda
Uno de los principales argumentos del litigio involucra a estadounidenses que adquirieron la ciudadanía mediante el proceso de naturalización.
Según la demanda, algunos registros gubernamentales podrían continuar identificándolos bajo su condición anterior de no ciudadanos.
Esto podría generar discrepancias cuando Florida contraste la información del votante con diferentes bases de datos.
Florida fue en 2024 el segundo estado con más nuevos ciudadanos naturalizados, con 93,240, de acuerdo con la demanda.
A quién afecta: El litigio pone especial atención sobre ciudadanos naturalizados cuyos registros oficiales puedan estar desactualizados.
El riesgo alegado: Una discrepancia administrativa no significa que una persona haya dejado de ser ciudadana estadounidense.
“La ciudadanía naturalizada no es provisional. Florida no puede tratarla como si lo fuera”, afirmó Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC.
Demandantes cuestionan cómo Florida eliminará votantes
April England-Albright, directora legal de Black Voters Matter Fund, cuestionó que un ciudadano pueda enfrentar consecuencias por problemas administrativos.
Según England-Albright, el sistema podría negar un registro o eliminar a un votante por un error en una base de datos o un aviso que nunca recibió.
Los demandantes también sostienen que la legislación federal prohíbe eliminar electores de los registros durante los 90 días anteriores a una elección federal.
El punto legal: El tribunal deberá determinar si las disposiciones de Florida entran en conflicto con las protecciones federales para el registro de votantes.
La HB 991 ya enfrenta otro desafío judicial. ACLU, UnidosUS y LatinoJustice presentaron una demanda contra la legislación en abril.
La batalla sobre ciudadanía y voto llega a tribunales
La medida de Florida refleja una disputa nacional sobre las verificaciones de ciudadanía antes de participar en elecciones.
La HB 991 sigue una línea similar a la SAVE America Act, impulsada a nivel nacional por el presidente Donald Trump.
Esa propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero quedó bloqueada en el Senado, según la información proporcionada.
¿Qué sigue?: La nueva demanda buscará que un tribunal federal revise las disposiciones de la HB 991 antes de su entrada en vigor.
El caso determinará hasta dónde puede llegar Florida para verificar ciudadanía sin vulnerar las protecciones federales de quienes tienen derecho legal a votar.
Fuentes: Efe, Noticias Sin.