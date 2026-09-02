Florida endurece requisitos para votar y enfrenta demanda

Dos organizaciones de defensa del voto demandaron este miércoles una ley de Florida que exigirá demostrar la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

Por qué importa: Los demandantes sostienen que ciudadanos elegibles podrían enfrentar la cancelación de su registro por discrepancias administrativas o avisos que no respondan a tiempo.

Ley de Florida para votar enfrenta nueva demanda

Grupos civiles demandan ley de Florida que exige probar ciudadanía para votar #NoticiasSINhttps://t.co/7RWk15XLyS — Noticias SIN (@SIN24Horas) September 2, 2026

El Southern Poverty Law Center y Democracy Defenders Fund presentaron la demanda contra el secretario de Estado de Florida, Cord Byrd.

Representan a Black Voters Matter Fund y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

La norma, conocida como Ley SAVE de Florida (HB 991), entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Los votantes deberán acreditar su ciudadanía mediante documentos como partida de nacimiento, pasaporte o licencia de conducir.

Florida podrá comparar esa información con registros oficiales para verificar si la persona cumple el requisito de ciudadanía.

Lo que cambia: Si aparece una discrepancia, el votante tendrá 30 días para responder antes de que el estado pueda darlo de baja.

La disputa: Los demandantes argumentan que Florida está imponiendo requisitos que van más allá de la legislación federal sobre registro electoral.