Voto latino se aleja de Trump en distrito clave: ¿puede cambiar el control del Congreso?

Voto latino se aleja de Trump

Demócratas alcanzan el 51%

Un 15% sigue indeciso

El voto latino podría convertirse en uno de los grandes obstáculos para los republicanos en un distrito de Colorado que será decisivo en la batalla por la Cámara de Representantes.

Un nuevo sondeo de BSP Research muestra un fuerte deterioro de la aprobación del presidente Donald Trump entre los hispanos registrados para votar en el competitivo Distrito 8.

Actualmente, solo el 29% aprueba la gestión de Trump y el 70% la desaprueba, frente al 42% de aprobación y 54% de rechazo registrados entre este electorado en 2025.

“Cuando vemos que los números cambian más de diez puntos en un año, eso es bastante significativo estadísticamente”, explicó Gabriel Sánchez, encuestador de BSP Research, durante la presentación de los resultados.

Por qué el voto latino puede decidir el Distrito 8 de Colorado

El Distrito 8 abarca suburbios al norte de Denver y parte del condado rural de Weld, además de tener la mayor concentración hispana entre los distritos congresionales de Colorado.

Cerca del 40% de sus residentes son hispanos, mientras los latinos representan aproximadamente el 28.5% de los votantes registrados, unos 131,460 electores, según UnidosUS.

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Su peso adquiere todavía mayor importancia al observar el resultado de 2024: Trump ganó el distrito por apenas 1.8 puntos porcentuales, una diferencia estrecha en una zona altamente competitiva.

La carrera por la Cámara fue incluso más cerrada: el republicano Gabe Evans derrotó a la demócrata Yadira Caraveo por 2,449 votos, equivalentes a solo 0.7 puntos.