Voto latino se aleja de Trump en distrito clave: ¿puede cambiar el control del Congreso?
Publicado el02/09/2026 a las 15:40
- Voto latino se aleja de Trump
- Demócratas alcanzan el 51%
- Un 15% sigue indeciso
El voto latino podría convertirse en uno de los grandes obstáculos para los republicanos en un distrito de Colorado que será decisivo en la batalla por la Cámara de Representantes.
Un nuevo sondeo de BSP Research muestra un fuerte deterioro de la aprobación del presidente Donald Trump entre los hispanos registrados para votar en el competitivo Distrito 8.
Actualmente, solo el 29% aprueba la gestión de Trump y el 70% la desaprueba, frente al 42% de aprobación y 54% de rechazo registrados entre este electorado en 2025.
“Cuando vemos que los números cambian más de diez puntos en un año, eso es bastante significativo estadísticamente”, explicó Gabriel Sánchez, encuestador de BSP Research, durante la presentación de los resultados.
Por qué el voto latino puede decidir el Distrito 8 de Colorado
El Distrito 8 abarca suburbios al norte de Denver y parte del condado rural de Weld, además de tener la mayor concentración hispana entre los distritos congresionales de Colorado.
Cerca del 40% de sus residentes son hispanos, mientras los latinos representan aproximadamente el 28.5% de los votantes registrados, unos 131,460 electores, según UnidosUS.
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Su peso adquiere todavía mayor importancia al observar el resultado de 2024: Trump ganó el distrito por apenas 1.8 puntos porcentuales, una diferencia estrecha en una zona altamente competitiva.
La carrera por la Cámara fue incluso más cerrada: el republicano Gabe Evans derrotó a la demócrata Yadira Caraveo por 2,449 votos, equivalentes a solo 0.7 puntos.
Demócratas toman ventaja, pero hay un 15% que todavía no decide
La encuesta ofrece otra señal de alerta para los republicanos: 51% de los latinos consultados afirma que votaría por el candidato demócrata al Congreso, mientras 29% elegiría al republicano.
Sin embargo, el rechazo hacia Trump no significa que todos esos votantes hayan decidido apoyar a los demócratas, un detalle especialmente importante para interpretar correctamente los resultados.
El 15% del electorado latino del Distrito 8 continúa indeciso, una proporción enorme frente al margen de apenas 0.7 puntos que determinó quién ganó el escaño en las elecciones de 2024.
Esto significa que ambos partidos todavía tienen espacio para competir por miles de electores que podrían terminar inclinando una contienda con consecuencias nacionales para el control de la Cámara Baja.
Economía golpea la opinión de los latinos antes de noviembre
El cambio político coincide con una preocupación especialmente sensible para las familias: 44% de los latinos del distrito asegura que su situación financiera empeoró durante el último año.
Además, el 69% considera que Estados Unidos marcha en la dirección equivocada, mientras el costo de vida, la inflación, los salarios y la vivienda asequible aparecen entre sus principales preocupaciones.
Para los republicanos, el desafío será recuperar parte de un electorado latino que Trump logró atraer en 2024; para los demócratas, convertir el descontento reflejado por las encuestas en participación efectiva en noviembre.
Según ‘EFE’, ‘SWI‘ y ‘Yahoo‘, la encuesta entrevistó a 1,606 votantes latinos registrados de Colorado entre el 1 de julio y el 11 de agosto e incluyó una sobremuestra de 288 electores del Distrito 8, cuyo margen de error es de 5.8 puntos porcentuales.