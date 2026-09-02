¿Purga militar o reorganización? Hegseth ya sacudió al 10% de los altos mandos, según NYT
Publicado el02/09/2026 a las 07:41
Más de 80 generales y almirantes han sido destituidos o han visto bloqueados sus ascensos, según el New York Times. La magnitud de los cambios abre interrogantes sobre qué busca Pete Hegseth en la cúpula militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido o bloqueado los ascensos de más de 80 generales y almirantes, cerca del 10% de los altos mandos militares, según el New York Times citado por EFE.
Por qué es importante: La discusión ya no es solamente quién sale del Pentágono, sino si Hegseth está reorganizando el liderazgo militar o modificando un sistema diseñado para privilegiar mérito y experiencia.
Más de 80 altos mandos han sido afectados
El dato permite dimensionar los cambios: no todos los más de 80 oficiales fueron despedidos. La cifra incluye destituciones y ascensos que Hegseth habría bloqueado.
En los últimos días, el secretario también retiró de una lista a siete oficiales del Ejército seleccionados para ascender a general de dos estrellas.
- El dato: Esos militares habían sido escogidos previamente por una junta integrada por altos mandos, según funcionarios citados de manera anónima por el Times.
ABC News ya había informado en junio sobre la intervención de Hegseth en otros ascensos militares previamente recomendados, en ese caso dentro de la Marina.
La dimensión racial y de género también aparece en el análisis del Times: más de la mitad de los oficiales afectados serían negros o mujeres.
- El límite: Esa proporción, por sí sola, no demuestra que raza, género o ideología hayan determinado cada decisión individual.
¿Hay realmente una purga ideológica en el Pentágono?
Esa es precisamente la pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva.
El artículo del New York Times interpreta los movimientos como parte de un esfuerzo de Hegseth por conformar una cúpula militar más cercana a sus posiciones políticas e ideológicas.
Oficiales citados por el periódico sostienen que el desempeño profesional no parece explicar las decisiones. Sin embargo, Hegseth no ha detallado públicamente una estrategia detrás de cada salida reportada.
- La diferencia: Las destituciones y ascensos bloqueados son acciones concretas; calificarlos como una “purga ideológica” supone interpretar qué motivó esas decisiones.
Esa distinción resulta fundamental: el alcance de los cambios puede medirse, pero determinar las razones detrás de cada caso requiere más evidencia.
La salida de Driscoll aumenta las dudas
La renuncia del secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, convirtió el debate sobre los cambios de Hegseth en un problema más amplio de liderazgo.
Según funcionarios citados por el Times, Driscoll advirtió al presidente Donald Trump que la salida de líderes experimentados podía perjudicar la modernización del Ejército.
También habría expresado preocupación por la moral y por las dudas generadas alrededor de un sistema de ascensos que debe funcionar de manera apolítica y basado en méritos.
- La señal: Axios reportó que Driscoll llevó directamente a Trump sus preocupaciones sobre los despidos y obstáculos a sus esfuerzos de modernización.
La preocupación ha llegado incluso al Partido Republicano. Legisladores han cuestionado la constante rotación de funcionarios y el vacío que pueden dejar puestos importantes sin líderes confirmados.
El verdadero riesgo puede estar en las reglas
La cuestión de fondo no depende únicamente de determinar si la palabra “purga” describe correctamente lo ocurrido.
Si los oficiales comienzan a percibir que avanzar depende de consideraciones distintas al desempeño profesional, la controversia podría afectar la confianza en el sistema de ascensos.
- Qué sigue: La atención estará sobre nuevas destituciones, ascensos bloqueados y los reemplazos elegidos para ocupar posiciones estratégicas.
Por ahora, los más de 80 casos muestran una transformación considerable de la cúpula militar.
Lo que todavía está en discusión es qué criterio está guiando esa transformación.
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FUENTE: The New York Times / EFE