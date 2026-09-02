¿Purga militar o reorganización? Hegseth ya sacudió al 10% de los altos mandos, según NYT

Más de 80 generales y almirantes han sido destituidos o han visto bloqueados sus ascensos, según el New York Times. La magnitud de los cambios abre interrogantes sobre qué busca Pete Hegseth en la cúpula militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha destituido o bloqueado los ascensos de más de 80 generales y almirantes, cerca del 10% de los altos mandos militares, según el New York Times citado por EFE.

Por qué es importante: La discusión ya no es solamente quién sale del Pentágono, sino si Hegseth está reorganizando el liderazgo militar o modificando un sistema diseñado para privilegiar mérito y experiencia.

Más de 80 altos mandos han sido afectados

El dato permite dimensionar los cambios: no todos los más de 80 oficiales fueron despedidos. La cifra incluye destituciones y ascensos que Hegseth habría bloqueado.

En los últimos días, el secretario también retiró de una lista a siete oficiales del Ejército seleccionados para ascender a general de dos estrellas.

El dato: Esos militares habían sido escogidos previamente por una junta integrada por altos mandos, según funcionarios citados de manera anónima por el Times.

ABC News ya había informado en junio sobre la intervención de Hegseth en otros ascensos militares previamente recomendados, en ese caso dentro de la Marina.

La dimensión racial y de género también aparece en el análisis del Times: más de la mitad de los oficiales afectados serían negros o mujeres.