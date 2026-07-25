Trump reaparece ante periodistas y revive la polémica con insultos y otra broma sobre reelegirse

Donald Trump volvió este viernes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) con un discurso cargado de humor, burlas e insultos contra periodistas, políticos y celebridades.

El mandatario también retomó una de sus bromas más recurrentes: la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial, pese a que la Constitución de Estados Unidos se lo impide.

Por qué importa: La reaparición de Trump en uno de los eventos más simbólicos entre la Casa Blanca y la prensa volvió a exhibir la tensa relación entre el presidente y los medios, además de mantener vivo el debate sobre sus constantes referencias a una eventual reelección.

Trump revive choques en la cena de periodistas

Según la información de referencia, Trump inició su intervención recordando que el evento original, previsto para abril, tuvo que aplazarse tras el ataque armado que puso en riesgo a cientos de asistentes.

«Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar», afirmó el presidente al abrir un discurso que rápidamente dejó atrás el tono solemne para dar paso a una larga serie de bromas.

Durante más de una hora alternó elogios a algunos periodistas con ataques a otros, insistiendo en que había eliminado las partes «más mordaces» del discurso preparado para la cena original.

El dato: Trump aseguró que el discurso previsto para abril habría sido «tremendo», aunque dijo haber suavizado parte de su contenido tras el atentado.

También ironizó sobre las estrictas medidas de seguridad implementadas para esta edición.

«No fue fácil encontrar zapatos que combinaran con el chaleco antibalas», comentó, antes de bromear con que algunos asistentes evitaron usarlo para no parecer «20 libras más» pesados.