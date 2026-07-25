Trump reaparece ante periodistas y revive la polémica con insultos y otra broma sobre reelegirse
Publicado el25/07/2026 a las 07:57
Donald Trump volvió este viernes a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) con un discurso cargado de humor, burlas e insultos contra periodistas, políticos y celebridades.
El mandatario también retomó una de sus bromas más recurrentes: la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial, pese a que la Constitución de Estados Unidos se lo impide.
Por qué importa: La reaparición de Trump en uno de los eventos más simbólicos entre la Casa Blanca y la prensa volvió a exhibir la tensa relación entre el presidente y los medios, además de mantener vivo el debate sobre sus constantes referencias a una eventual reelección.
Trump revive choques en la cena de periodistas
Según la información de referencia, Trump inició su intervención recordando que el evento original, previsto para abril, tuvo que aplazarse tras el ataque armado que puso en riesgo a cientos de asistentes.
«Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar», afirmó el presidente al abrir un discurso que rápidamente dejó atrás el tono solemne para dar paso a una larga serie de bromas.
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Durante más de una hora alternó elogios a algunos periodistas con ataques a otros, insistiendo en que había eliminado las partes «más mordaces» del discurso preparado para la cena original.
El dato: Trump aseguró que el discurso previsto para abril habría sido «tremendo», aunque dijo haber suavizado parte de su contenido tras el atentado.
También ironizó sobre las estrictas medidas de seguridad implementadas para esta edición.
«No fue fácil encontrar zapatos que combinaran con el chaleco antibalas», comentó, antes de bromear con que algunos asistentes evitaron usarlo para no parecer «20 libras más» pesados.
Los insultos alcanzaron a políticos, artistas y presentadores de televisión
🚨 | El presidente Trump criticó a los activistas que presentaron una demanda para obtener información sobre los planes del salón de baile de la Casa Blanca, argumentando que la divulgación de ciertos detalles podría afectar la seguridad nacional.
Trump dijo:
«Yo dije:… pic.twitter.com/chSO2ioAAk
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) July 25, 2026
Gran parte del discurso estuvo dedicada a ridiculizar a personajes públicos que Trump ha criticado durante años, según Efe.
Entre sus objetivos estuvieron la actriz Jane Fonda, el músico Bruce Springsteen, el expresidente Barack Obama, los presentadores Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, la congresista demócrata Ilhan Omar, el gobernador de California Gavin Newsom y el exgobernador Chris Christie.
Incluso lanzó críticas contra quienes escribieron algunos de sus propios chistes, mientras cuestionaba parte del material preparado para la cena.
La diferencia: Aunque el presidente aseguró haber moderado el discurso, varios comentarios fueron descritos como ofensivos y algunos rozaron el racismo, según el relato del evento.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando afirmó que el salón reunía «la mayor concentración de personas con síndrome de trastorno de Trump jamás reunida en un mismo lugar», en referencia a periodistas y críticos de su administración.
La broma sobre un tercer mandato volvió a aparecer
Trump bromea durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la idea de prolongar su mandatohttps://t.co/c7KbHDZGXK pic.twitter.com/UeWgnwMJ8S
— Jesús García 🐦 (@JesusGar) July 25, 2026
Trump también aprovechó la cena para repetir una idea que ha mencionado en otros actos públicos: la posibilidad de buscar un tercer mandato presidencial.
Lo hizo en tono de broma, aunque la referencia volvió a generar atención porque la Constitución estadounidense limita a dos los mandatos de un presidente.
La alusión llega apenas días después de que Trump volviera a hacer comentarios similares durante un mitin político, manteniendo vivo un tema que suele provocar reacciones tanto entre sus seguidores como entre sus críticos.
Qué sigue: No existe ningún proceso legal que permita a Trump competir por un tercer mandato bajo las normas constitucionales vigentes en Estados Unidos.
La velada también sirvió para reconocer el trabajo de periodistas de The Wall Street Journal, AP, CNN y The New York Times, además de homenajear al agente del Servicio Secreto Victor Gonzales, quien resultó herido durante el ataque de abril.
Antes del cierre, la presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, recordó la importancia de la Primera Enmienda y defendió el papel de la prensa frente al mandatario:
«Cuando hacemos preguntas, usted responde… La Primera Enmienda es un acuerdo cerrado». La cena se celebró sin la presencia de la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance ni el secretario de Estado Marco Rubio.