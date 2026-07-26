¿Trump se acerca a un cuarto mandato? Esto dijo al respecto
Publicado el26/07/2026 a las 12:16
- Broma genera polémica
- Límite constitucional claro
- Trump insiste fraude
Donald Trump volvió a encender la polémica al sugerir que buscaría un cuarto mandato presidencial en 2028.
La declaración choca con los límites constitucionales y revive tensiones sobre el respeto a las reglas democráticas en EE.UU.
El comentario ocurrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
El presidente lo planteó en tono de broma, pero el mensaje generó reacciones inmediatas.
“Gané tres veces y lo haré de nuevo”
Trump afirmó que tiene intención de competir nuevamente por la presidencia.
“Quiero anunciar mi intención de competir por 1/4 mandato como presidente”, dijo.
El mandatario agregó: “Gané tres veces y lo haré de nuevo”.
Luego se colocó una gorra de campaña con el número “2028”.
La escena combinó humor político con un mensaje provocador.
El límite constitucional que ignora la broma
La Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales.
Esto hace inviable una nueva candidatura legal de Trump en 2028.
El republicano ya gobernó y perdió en 2020 frente a Joe Biden.
Aun así, ha insistido en denunciar fraude electoral sin pruebas.
Sus declaraciones vuelven a poner ese discurso en el centro del debate.
Una estrategia repetida en su narrativa política
No es la primera vez que Trump sugiere extender su permanencia en el poder.
En distintas ocasiones ha lanzado comentarios similares en actos públicos.
Estas declaraciones suelen generar titulares y dividir opiniones.
Para sus críticos, normalizan ideas contrarias a la institucionalidad.
Para sus seguidores, refuerzan su figura como outsider político.
Contexto político y un evento marcado por tensión
La cena de corresponsales se celebró nuevamente tras un atentado previo en abril.
El evento reunió a periodistas y figuras políticas en Washington.
Trump utilizó el escenario para lanzar mensajes con carga política.
Su comentario sobre 2028 fue uno de los momentos más comentados.
El episodio confirma su capacidad para dominar la agenda mediática.
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