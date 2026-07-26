¿Trump se acerca a un cuarto mandato? Esto dijo al respecto

Broma genera polémica

Límite constitucional claro

Trump insiste fraude

Donald Trump volvió a encender la polémica al sugerir que buscaría un cuarto mandato presidencial en 2028.

La declaración choca con los límites constitucionales y revive tensiones sobre el respeto a las reglas democráticas en EE.UU.

El comentario ocurrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente lo planteó en tono de broma, pero el mensaje generó reacciones inmediatas.

“Gané tres veces y lo haré de nuevo”

Trump afirmó que tiene intención de competir nuevamente por la presidencia.

“Quiero anunciar mi intención de competir por 1/4 mandato como presidente”, dijo.

El mandatario agregó: “Gané tres veces y lo haré de nuevo”.