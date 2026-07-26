Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “genocidio”

Acusa genocidio

Crisis energética grave

Sube tensión política

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó duras acusaciones contra Estados Unidos en un discurso cargado de confrontación.

La escalada verbal refleja el deterioro de las relaciones bilaterales y ocurre en medio de una crisis económica y social en la isla.

El mandatario comparó a Washington con regímenes nazis.

También denunció una estrategia para “asfixiar” a Cuba.

Acusaciones de “genocidio” y control total

Díaz-Canel aseguró que EE.UU. aplica una “política genocida” contra la isla.

Sostuvo que busca “apropiarse de todo el país”.

“Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación”, afirmó.