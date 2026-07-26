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Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “genocidio”
El gobierno cubano intensifica su discurso contra Washington en medio de sanciones, crisis económica y apagones que golpean a la población.
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Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “genocidio”

Publicado el26/07/2026 a las 12:38

  • Acusa genocidio
  • Crisis energética grave
  • Sube tensión política

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó duras acusaciones contra Estados Unidos en un discurso cargado de confrontación.

La escalada verbal refleja el deterioro de las relaciones bilaterales y ocurre en medio de una crisis económica y social en la isla.

El mandatario comparó a Washington con regímenes nazis.

También denunció una estrategia para “asfixiar” a Cuba.

Acusaciones de “genocidio” y control total

Cuba, Cubano, Díaz Canel
Foto: EFE. Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “genocidio”

Díaz-Canel aseguró que EE.UU. aplica una “política genocida” contra la isla.

Sostuvo que busca “apropiarse de todo el país”.

“Hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación”, afirmó.

El discurso se dio durante un acto por el aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

El presidente insistió en que la presión internacional no es un caso aislado.

Comparación con el nazismo y ataques al Departamento de Estado

Foto: EFE. Díaz-Canel acusa a EE.UU. de “genocidio”

El mandatario comparó a funcionarios estadounidenses con figuras de regímenes autoritarios.

Los calificó como “expertos en redactar sanciones” y crear pretextos.

Dijo que esas acciones recuerdan a “ocupaciones nazis”.

Las declaraciones elevan el tono habitual de confrontación política.

También refuerzan la narrativa oficial del gobierno cubano.

Sanciones, economía en crisis y presión interna

Díaz-Canel
Foto: EFE

Díaz-Canel vinculó las sanciones con la caída del turismo y las divisas.

También mencionó medidas contra misiones médicas cubanas en el exterior.

Estas representan una de las principales fuentes de ingresos del país.

Las restricciones han golpeado la economía en un momento crítico.

El gobierno denuncia una política de “máxima asfixia”.

Apagones, malestar social y llamado a la unidad

La crisis energética agrava el descontento en la población.

Se reportan cortes eléctricos de más de 30 horas en La Habana.

En provincias, los apagones pueden durar varios días.

Solo en julio se registraron tres fallas eléctricas generales.

Ante este panorama, Díaz-Canel pidió unidad y respaldo a reformas económicas.

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