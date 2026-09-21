Trump enfrenta demanda por vetar a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca
Publicado el21/09/2026 a las 05:18
CNN, MS NOW y Politico buscan recuperar sus credenciales mientras un tribunal federal deberá decidir hasta dónde llega el poder presidencial sobre el acceso de la prensa.
Los medios de noticias CNN, MS NOW y Politico demandaron a la Administración de Donald Trump después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca por orden del presidente.
Por qué es importante: El caso enfrenta el control de acceso de la Casa Blanca con las protecciones constitucionales contra restricciones gubernamentales basadas en la cobertura periodística.
La demanda lleva el veto de Trump ante un juez federal
Los tres medios notificaron este lunes al Gobierno que acudirían al Tribunal de Distrito de Washington D.C. para recuperar el acceso de sus periodistas.
La demanda sostiene que la retirada de las credenciales viola la Primera Enmienda y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
- La disputa: Los medios aseguran que perdieron sus credenciales sin aviso ni procedimiento previo porque la Casa Blanca rechazaba su cobertura.
Trump justificó la decisión acusando a CNN, MS NOW y Politico de publicar “ficción” y “mentiras”. También advirtió que otros medios podrían seguir.
Periodistas de las tres organizaciones fueron rechazados al intentar ingresar durante el fin de semana y sus pases fueron desactivados o retirados.
Los precedentes limitan las exclusiones arbitrarias
El caso Sherrill v. Knight, de 1977, estableció importantes límites cuando la Casa Blanca decide otorgar credenciales permanentes a periodistas.
El tribunal determinó que ese interés está protegido por la Primera Enmienda y requiere garantías de debido proceso, como explicar las razones de una negativa.
- El límite: La Casa Blanca no está obligada a abrir todos sus espacios a cualquier periodista, pero las credenciales existentes no pueden retirarse arbitrariamente.
Otro precedente llegó con Karem v. Trump.
En 2020, una corte federal de apelaciones respaldó una orden que frenó la suspensión de la credencial del periodista Brian Karem por falta de aviso adecuado.
La disputa más reciente con Associated Press también forma parte del contexto.
Un juez consideró en 2025 que ciertas restricciones contra AP vulneraban la Primera Enmienda, aunque una corte de apelaciones suspendió ese fallo mientras continuaba el litigio.
La libertad de prensa divide a los estadounidenses
El conflicto ocurre antes de las elecciones del 3 de noviembre, pero todavía no existe base para determinar qué efecto electoral podría tener esta batalla judicial.
La opinión pública muestra posiciones diferentes sobre los límites de la prensa, según una encuesta de Pew Research Center realizada entre adultos estadounidenses del 22 al 28 de junio de 2026.
- En números: 44% considera que la prensa se ha vuelto menos libre durante la actual Administración Trump; 26% no percibe cambios y 12% cree que es más libre.
Al mismo tiempo, 53% considera más importante impedir información inexacta, incluso si eso limita la libertad de prensa. Un 45% prioriza la libertad informativa aunque algunas publicaciones sean incorrectas.
Un juez decidirá hasta dónde puede llegar el veto
Los demandantes buscan una orden temporal que restaure sus credenciales mientras avanza el proceso judicial. El caso podría generar audiencias y argumentos de la Administración esta misma semana.
- Qué sigue: El tribunal deberá examinar si la decisión respondió a reglas legítimas de acceso o si castigó a los medios por su cobertura y sus puntos de vista.
La resolución podría aclarar nuevamente los límites constitucionales entre la autoridad presidencial para organizar el acceso físico a la Casa Blanca y las protecciones otorgadas a la prensa.
El formato prioriza explicar qué ocurrió, por qué importa y qué puede pasar después, conforme a la Guía Editorial Inteligente de MundoNow Política.
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FUENTE: EFE / CNBC/ CBS News