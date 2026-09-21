Trump enfrenta demanda por vetar a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca

CNN, MS NOW y Politico buscan recuperar sus credenciales mientras un tribunal federal deberá decidir hasta dónde llega el poder presidencial sobre el acceso de la prensa.

Los medios de noticias CNN, MS NOW y Politico demandaron a la Administración de Donald Trump después de que sus periodistas perdieran el acceso a la Casa Blanca por orden del presidente.

Por qué es importante: El caso enfrenta el control de acceso de la Casa Blanca con las protecciones constitucionales contra restricciones gubernamentales basadas en la cobertura periodística.

La demanda lleva el veto de Trump ante un juez federal

Los tres medios notificaron este lunes al Gobierno que acudirían al Tribunal de Distrito de Washington D.C. para recuperar el acceso de sus periodistas.

La demanda sostiene que la retirada de las credenciales viola la Primera Enmienda y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.

La disputa: Los medios aseguran que perdieron sus credenciales sin aviso ni procedimiento previo porque la Casa Blanca rechazaba su cobertura.

Trump justificó la decisión acusando a CNN, MS NOW y Politico de publicar “ficción” y “mentiras”. También advirtió que otros medios podrían seguir.

Periodistas de las tres organizaciones fueron rechazados al intentar ingresar durante el fin de semana y sus pases fueron desactivados o retirados.