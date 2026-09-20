Trump anuncia una “Fuerza de IA” y nombrará un “zar” para vigilar la inteligencia artificial
Publicado el20/09/2026 a las 16:43
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una denominada “Fuerza de IA” y adelantó que nombrará a un nuevo “zar” encargado de asuntos relacionados con la inteligencia artificial.
El mandatario hizo el anuncio a través de Truth Social, en medio del creciente debate sobre los posibles riesgos de los modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados.
Trump aseguró que su gobierno no pretende obstaculizar el desarrollo de esta industria y calificó los temores sobre la inteligencia artificial como otro “engaño”.
Trump sale en defensa de la inteligencia artificial
En su publicación, Trump comparó las actuales advertencias sobre la IA con otras controversias políticas que, según él, han sido promovidas por sus adversarios demócratas.
El mandatario sostuvo que no permitirá que el crecimiento de esta tecnología sea frenado.
También defendió la construcción de centros de datos y aseguró que estas instalaciones generan beneficios para las comunidades donde son desarrolladas.
¿Qué será la “Fuerza de IA”?
Trump anunció que creará una “AI Force” o “Fuerza de IA” y que próximamente revelará quién será el nuevo “zar” encargado de liderar la iniciativa.
Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado detalles concretos sobre su funcionamiento, presupuesto, estructura o las facultades que tendría.
El presidente señaló que su administración respaldará el crecimiento de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estará pendiente de posibles “malas prácticas”.
Según Trump, el sistema de justicia penal y civil existente puede utilizarse para enfrentar posibles abusos relacionados con esta tecnología.
Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA
El anuncio llega en momentos en que importantes figuras del sector tecnológico han pedido mayores medidas de seguridad ante el rápido avance de los modelos de inteligencia artificial.
Entre ellos se encuentra Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien ha advertido sobre los riesgos asociados con el acelerado desarrollo de sistemas cada vez más poderosos.
Trump, por el contrario, sostiene que Estados Unidos no debe desacelerar su desarrollo tecnológico.
El mandatario considera que hacerlo podría perjudicar al país en su competencia con China por el liderazgo mundial en inteligencia artificial.
“Lideramos a China y al resto del mundo, ¡y pretendo que siga siendo así!”, afirmó Trump.
Trump asegura que la IA podría representar hasta 25% del PIB
Trump también presentó una ambiciosa estimación sobre el impacto económico que podría tener la inteligencia artificial.
Según el presidente, esta tecnología podría convertirse en una revolución incluso mayor que Internet y eventualmente representar “posiblemente hasta el 25% del PIB” de Estados Unidos.
Se trata de una estimación expresada por el mandatario y no de una proyección económica oficial presentada junto con el anuncio.
Trump también quiere cambiarle el nombre a la IA
En paralelo, Trump lanzó una encuesta en redes sociales para buscar una alternativa al término “inteligencia artificial”.
Inicialmente propuso tres opciones: “Inteligencia Superior”, “Inteligencia Extrema” e “Inteligencia Suprema”.
Este domingo, Trump eliminó “Inteligencia Suprema” después de asegurar que estaba perdiendo ampliamente en la encuesta y dejó únicamente las opciones “Inteligencia Superior” e “Inteligencia Extrema”.
La iniciativa forma parte de la ofensiva del mandatario para presentar la inteligencia artificial como una de las industrias estratégicas para el futuro económico y tecnológico de Estados Unidos.