Trump anuncia una “Fuerza de IA” y nombrará un “zar” para vigilar la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una denominada “Fuerza de IA” y adelantó que nombrará a un nuevo “zar” encargado de asuntos relacionados con la inteligencia artificial.

El mandatario hizo el anuncio a través de Truth Social, en medio del creciente debate sobre los posibles riesgos de los modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Trump aseguró que su gobierno no pretende obstaculizar el desarrollo de esta industria y calificó los temores sobre la inteligencia artificial como otro “engaño”.

Trump sale en defensa de la inteligencia artificial

En su publicación, Trump comparó las actuales advertencias sobre la IA con otras controversias políticas que, según él, han sido promovidas por sus adversarios demócratas.

El mandatario sostuvo que no permitirá que el crecimiento de esta tecnología sea frenado.

También defendió la construcción de centros de datos y aseguró que estas instalaciones generan beneficios para las comunidades donde son desarrolladas.

¿Qué será la “Fuerza de IA”?

Trump anunció que creará una “AI Force” o “Fuerza de IA” y que próximamente revelará quién será el nuevo “zar” encargado de liderar la iniciativa.