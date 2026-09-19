Newsom pone un nuevo freno a despliegues militares en California antes de las elecciones

California restringe tropas externas

Newsom deberá autorizar despliegues

Título 10 queda exceptuado

California estableció una nueva barrera legal para impedir que fuerzas militares de otros estados ingresen al territorio estatal sin autorización del gobernador Gavin Newsom.

La medida llega a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y en medio de nuevas tensiones entre California y la Administración Trump.

La ley SB 1354 prohíbe que militares de otro estado, territorio o Washington D.C. realicen tareas militares o policiales en California sin autorización del gobernador.

Sin embargo, existe una excepción clave: la restricción no alcanza a fuerzas activadas legalmente bajo autoridad federal mediante el Título 10.

Newsom limita despliegues de Guardia Nacional en California

Newsom blocks other states’ National Guard troops from California https://t.co/Pbau80aTyn — USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 19, 2026

La legislación busca cerrar específicamente la posibilidad de que otro gobernador envíe su Guardia Nacional a California bajo autoridad estatal sin consentimiento de Sacramento.

Bajo el Título 32, los miembros de la Guardia permanecen bajo control de su gobernador, aunque Washington puede financiar determinadas misiones.

En contraste, cuando son federalizados mediante el Título 10, pasan al mando federal, una situación que queda fuera de la prohibición establecida por SB 1354.

Newsom afirmó que la Guardia Nacional debe utilizarse para servir a la población y sostuvo que la nueva legislación protege las facultades de California.