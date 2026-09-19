Newsom pone un nuevo freno a despliegues militares en California antes de las elecciones
Publicado el19/09/2026 a las 15:00
- California restringe tropas externas
- Newsom deberá autorizar despliegues
- Título 10 queda exceptuado
California estableció una nueva barrera legal para impedir que fuerzas militares de otros estados ingresen al territorio estatal sin autorización del gobernador Gavin Newsom.
La medida llega a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y en medio de nuevas tensiones entre California y la Administración Trump.
La ley SB 1354 prohíbe que militares de otro estado, territorio o Washington D.C. realicen tareas militares o policiales en California sin autorización del gobernador.
Sin embargo, existe una excepción clave: la restricción no alcanza a fuerzas activadas legalmente bajo autoridad federal mediante el Título 10.
Newsom limita despliegues de Guardia Nacional en California
Newsom blocks other states’ National Guard troops from California https://t.co/Pbau80aTyn
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 19, 2026
La legislación busca cerrar específicamente la posibilidad de que otro gobernador envíe su Guardia Nacional a California bajo autoridad estatal sin consentimiento de Sacramento.
Bajo el Título 32, los miembros de la Guardia permanecen bajo control de su gobernador, aunque Washington puede financiar determinadas misiones.
En contraste, cuando son federalizados mediante el Título 10, pasan al mando federal, una situación que queda fuera de la prohibición establecida por SB 1354.
Newsom afirmó que la Guardia Nacional debe utilizarse para servir a la población y sostuvo que la nueva legislación protege las facultades de California.
Elecciones de noviembre elevan tensión entre Newsom y Trump
I just enacted a new law PROHIBITING other state militaries from entering California unless they have EXPLICIT permission from the Governor.
California will defend the rights of the nearly 40 million people who call our state home.
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 19, 2026
La firma ocurre junto con otras medidas electorales impulsadas por California ante preocupaciones expresadas por autoridades estatales sobre una posible intervención federal durante las elecciones.
La oficina de Newsom sostiene que Trump ha amenazado con enviar agentes federales a centros de votación, argumento utilizado para justificar nuevas protecciones electorales.
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California también aprobó medidas sobre seguridad electoral, materiales de votación, acceso lingüístico y actividades permitidas alrededor de centros electorales.
Las declaraciones sobre una posible interferencia son posiciones de la Administración Newsom; SB 1354, por sí sola, regula principalmente el ingreso de fuerzas militares bajo control de otros estados.
El antecedente de la Guardia Nacional en Los Ángeles
La disputa tiene un antecedente directo: en junio de 2025, Trump ordenó federalizar inicialmente al menos 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California.
Posteriormente, el secretario de Defensa movilizó a 4,000 integrantes para Los Ángeles durante las protestas vinculadas con operativos federales de inmigración.
Newsom llevó aquella intervención a los tribunales, abriendo una disputa sobre los límites de la autoridad presidencial para federalizar y utilizar la Guardia Nacional.
En diciembre de 2025, una corte federal ordenó terminar la federalización y devolver el control de los efectivos a Newsom, aunque el litigio tuvo distintas etapas y apelaciones.
Lo que SB 1354 puede y no puede impedir
El alcance de la nueva ley es decisivo: California puede exigir autorización para fuerzas que continúen bajo el mando de gobernadores de otros estados.
Pero SB 1354 no elimina las facultades federales existentes ni impide automáticamente un despliegue realizado legalmente bajo el Título 10.
Ese límite anticipa que cualquier nuevo enfrentamiento sobre fuerzas federalizadas dependería de la autoridad invocada por Washington y de eventuales disputas judiciales.
Así, California refuerza su control sobre despliegues interestatales mientras la Guardia Nacional vuelve al centro del debate sobre seguridad, autoridad estatal y elecciones.
Fuentes: USA Today, Gov.ca.gov