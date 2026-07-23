Trump «bromea» con una candidatura en 2028: ¿Todavía cuenta con apoyo de votantes hispanos?
Publicado el23/07/2026 a las 09:43
El presidente Donald Trump volvió a bromear sobre una posible candidatura presidencial en 2028, pese a que la Constitución de Estados Unidos le prohíbe aspirar a un tercer mandato consecutivo o no consecutivo.
- Por qué importa: Trump logró un respaldo histórico entre los votantes hispanos en 2024, pero encuestas recientes muestran que parte de ese apoyo comienza a debilitarse antes de las elecciones intermedias de 2026.
Apoyo hispano a Trump cae tras guiño a 2028
🇺🇸 El presidente de EU, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.https://t.co/Onco7ejMPR pic.twitter.com/35diumiJIb
— El Universal (@El_Universal_Mx) July 22, 2026
Según informó EFE, Trump inició un mitin en un instituto de Georgia diciendo: «Estoy aquí para anunciar mi candidatura… Es broma», lo que provocó una ovación entre sus simpatizantes.
El mandatario, de 80 años, ha repetido ese comentario en varias ocasiones durante su segundo mandato.
La Enmienda 22 de la Constitución estadounidense establece que una persona no puede ser elegida presidente más de dos veces.
- El límite: Trump gobernó entre 2017 y 2021 y actualmente cumple su segundo mandato, por lo que no puede competir legalmente en 2028.
Trump también ha dicho que muchos seguidores del movimiento MAGA le piden permanecer en el poder después de 2029.
Sin embargo, en otras ocasiones ha mencionado como posibles sucesores al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, ambos considerados figuras con proyección dentro del Partido Republicano.
Los hispanos impulsaron el mejor resultado republicano en décadas
🚨 CNN just confirmed it: President Trump holds the highest approval rating of any second-term president this century within his own party. At 83 percent among Republicans, he is the only one above 80 and still commands that unmatched appeal.
He also delivered a perfect 100… pic.twitter.com/rb1QxPd7Y4
— Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 21, 2026
El desempeño de Trump entre los votantes hispanos fue uno de los factores más destacados de las elecciones presidenciales de 2024, según el portyal Pew Research Center.
Según datos de Pew Research Center, obtuvo el 48% del voto hispano, una cifra muy superior al 36% alcanzado en 2020 y al 28% registrado en 2016.
Ese avance permitió al Partido Republicano reducir una brecha histórica con un electorado que durante décadas había favorecido mayoritariamente a los demócratas.
- En números:
2016: 28% del voto hispano.
2020: 36%.
2024: 48%, el mejor resultado republicano en décadas.
Las encuestas muestran un desgaste entre sus propios simpatizantes latinos
Aunque Trump conserva el respaldo de una mayoría de los hispanos que votaron por él, las encuestas reflejan un descenso importante en la aprobación de su gestión.
De acuerdo con un estudio de Pew Research Center, la aprobación entre los votantes hispanos que lo respaldaron en 2024 cayó del 93% en febrero de 2025 al 66% en abril de 2026, una disminución de 27 puntos porcentuales.
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La encuesta no significa que esos votantes hayan cambiado necesariamente de partido o de intención de voto.
Sin embargo, sí muestra que parte de quienes impulsaron el mejor desempeño republicano entre los latinos en décadas evalúan hoy de forma menos favorable su administración.
- Lo que sigue: Aunque Trump no puede presentarse en 2028 bajo la Constitución vigente, su influencia seguirá siendo determinante para definir al próximo candidato republicano y para medir cuánto respaldo conserva entre un electorado hispano cada vez más decisivo en las elecciones nacionales.