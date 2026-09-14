Demócratas preparan batalla legal contra Trump si ganan en noviembre
Publicado el14/09/2026 a las 08:03
Una mayoría demócrata en la Cámara abriría desde enero investigaciones sobre Irán, Jeffrey Epstein, negocios de la familia Trump e inmigración, con los tribunales como una herramienta clave.
Los demócratas de la Cámara ya preparan investigaciones, citaciones y posibles demandas contra la administración de Donald Trump si recuperan la mayoría en las elecciones de noviembre, según CNN.
Por qué es importante: controlar la Cámara les daría presidencias de comités, poder de citación y mayor capacidad para acudir a los tribunales cuando la Casa Blanca rechace entregar documentos o testimonios.
Las demandas podrían convertirse en una nueva herramienta
La estrategia que preparan algunos legisladores no comienza necesariamente con un nuevo impeachment. Uno de los cambios importantes estaría en su capacidad para llevar disputas al terreno judicial.
Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial, dijo a CNN que una mayoría les permitiría utilizar más herramientas para obtener la información que buscan.
“Vamos a utilizar todas las herramientas disponibles y ciertamente tendremos mucha más autoridad para acudir a los tribunales desde la mayoría que desde la minoría”, afirmó.
CNN confirmó además recientemente que Raskin espera investigaciones si los demócratas recuperan la Cámara, aunque también señaló que avanzar en asuntos económicos debe ocupar un lugar central.
- Lo que cambia: desde la mayoría, los demócratas podrían controlar comités, emitir citaciones y fortalecer su posición institucional para litigar disputas de supervisión.
Irán, Epstein, negocios e inmigración están en la lista
CNN reportó que los legisladores ya discuten qué comités asumirían cada investigación y cómo coordinarían una agenda que podría desarrollarse simultáneamente en varios frentes.
Entre las prioridades aparecen la guerra con Irán, el manejo gubernamental de los archivos de Jeffrey Epstein y los negocios vinculados con integrantes de la familia Trump.
También se anticipa mayor escrutinio sobre las deportaciones y las prácticas de ICE. Los demócratas han intentado obtener información sobre esos asuntos incluso sin controlar actualmente la Cámara.
El caso Epstein ofrece un adelanto: CNN informó en julio que Raskin estaba solicitando nuevos documentos aun sin tener poder de citación desde la minoría.
- El objetivo: obtener documentos y testimonios de funcionarios, empresas y otras personas relacionadas con los asuntos investigados.
El impeachment no aparece como primera prioridad
Raskin, quien fue uno de los principales responsables del segundo juicio político contra Trump en 2021, dijo a CNN que no ha escuchado propuestas para convertir un impeachment inmediato en la principal prioridad.
La dificultad está en el Senado: una eventual acusación aprobada por la Cámara necesitaría una mayoría de dos tercios de los senadores presentes para terminar en condena.
Hakeem Jeffries tampoco ha descartado escenarios futuros. En agosto sostuvo que los demócratas se guiarían por los hechos, la ley y la Constitución si recuperan el control.
- El límite: investigar desde la Cámara y conseguir una condena en un juicio político son procesos distintos.
Primero necesitan ganar la Cámara en noviembre
Toda esta estrategia depende de las elecciones. Sin una mayoría, los demócratas continuarían sin controlar los principales comités ni disponer del mismo poder para exigir información.
También existe una preocupación electoral: que una ofensiva de investigaciones termine desplazando el mensaje sobre costo de vida y economía que el partido busca llevar a los votantes.
Por eso, el desafío sería desarrollar simultáneamente una agenda de supervisión y otra enfocada en las preocupaciones económicas.
- Qué sigue: los votantes decidirán primero la composición de la Cámara. Solo una victoria demócrata convertiría estos preparativos en una agenda de mayoría desde enero.
La batalla que preparan los demócratas depende primero de las urnas: sin recuperar la Cámara en noviembre, no tendrán las herramientas que esperan utilizar desde enero.
Si consiguen la mayoría, su estrategia inicial apunta a combinar investigaciones, citaciones y posibles demandas judiciales para supervisar a la administración Trump, mientras intentan evitar que ese enfrentamiento desplace temas electorales como el costo de vida y la economía.
Te Puede Interesar: Trump habla de “quedarse con el petróleo” mientras su aprobación cae al 9.7% en Venezuela
FUENTE: MS Now / CNN