Demócratas preparan batalla legal contra Trump si ganan en noviembre

Una mayoría demócrata en la Cámara abriría desde enero investigaciones sobre Irán, Jeffrey Epstein, negocios de la familia Trump e inmigración, con los tribunales como una herramienta clave.

Los demócratas de la Cámara ya preparan investigaciones, citaciones y posibles demandas contra la administración de Donald Trump si recuperan la mayoría en las elecciones de noviembre, según CNN.

Por qué es importante: controlar la Cámara les daría presidencias de comités, poder de citación y mayor capacidad para acudir a los tribunales cuando la Casa Blanca rechace entregar documentos o testimonios.

Las demandas podrían convertirse en una nueva herramienta

La estrategia que preparan algunos legisladores no comienza necesariamente con un nuevo impeachment. Uno de los cambios importantes estaría en su capacidad para llevar disputas al terreno judicial.

Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial, dijo a CNN que una mayoría les permitiría utilizar más herramientas para obtener la información que buscan.

“Vamos a utilizar todas las herramientas disponibles y ciertamente tendremos mucha más autoridad para acudir a los tribunales desde la mayoría que desde la minoría”, afirmó.

CNN confirmó además recientemente que Raskin espera investigaciones si los demócratas recuperan la Cámara, aunque también señaló que avanzar en asuntos económicos debe ocupar un lugar central.