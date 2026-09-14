Trump habla de “quedarse con el petróleo” mientras su aprobación cae al 9.7% en Venezuela

El presidente comparó su estrategia petrolera en Venezuela con una posible permanencia de EE.UU. en Irán. Un sondeo de Meganálisis refleja un fuerte deterioro de su imagen entre los venezolanos.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría permanecer en Irán y “quedarse con el petróleo como en Venezuela”, justo cuando una encuesta muestra un desplome de su aprobación entre los venezolanos. Reuters reportó la declaración durante su visita a Irlanda.

Por qué es importante: Meganálisis sitúa la aprobación de Trump en Venezuela en apenas 9.7%, frente al 92.2% registrado en enero, una caída de más de 82 puntos porcentuales.

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Trump vuelve a Venezuela para explicar su estrategia petrolera

Trump hablaba sobre la guerra con Irán cuando planteó otra posibilidad además de retirar eventualmente a las fuerzas estadounidenses: permanecer en el país por sus recursos energéticos.

“Finalmente saldremos [de Irán], a menos que decidamos quedarnos y conservar el petróleo como en Venezuela”, dijo Trump, según Reuters. También aseguró que los ingresos obtenidos de Venezuela han pagado “muchas veces” el costo de la guerra.

El antecedente: el acuerdo petrolero con Venezuela fue anunciado el 28 de agosto y contempla el control estadounidense de una quinta parte de las reservas petroleras del país, según Reuters.

el acuerdo petrolero con Venezuela fue anunciado el 28 de agosto y contempla el control estadounidense de una quinta parte de las reservas petroleras del país, según Reuters. La coincidencia: las nuevas declaraciones llegan después de que Meganálisis preguntara a los venezolanos cuál creen que fue la motivación de Trump en Venezuela.

La comparación resulta relevante porque el sondeo muestra que el petróleo ocupa ahora un lugar central en la percepción de los entrevistados sobre las intenciones del mandatario estadounidense.