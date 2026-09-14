Trump habla de “quedarse con el petróleo” mientras su aprobación cae al 9.7% en Venezuela
Publicado el14/09/2026 a las 07:43
El presidente comparó su estrategia petrolera en Venezuela con una posible permanencia de EE.UU. en Irán. Un sondeo de Meganálisis refleja un fuerte deterioro de su imagen entre los venezolanos.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos podría permanecer en Irán y “quedarse con el petróleo como en Venezuela”, justo cuando una encuesta muestra un desplome de su aprobación entre los venezolanos. Reuters reportó la declaración durante su visita a Irlanda.
Por qué es importante: Meganálisis sitúa la aprobación de Trump en Venezuela en apenas 9.7%, frente al 92.2% registrado en enero, una caída de más de 82 puntos porcentuales.
Trump vuelve a Venezuela para explicar su estrategia petrolera
Trump hablaba sobre la guerra con Irán cuando planteó otra posibilidad además de retirar eventualmente a las fuerzas estadounidenses: permanecer en el país por sus recursos energéticos.
“Finalmente saldremos [de Irán], a menos que decidamos quedarnos y conservar el petróleo como en Venezuela”, dijo Trump, según Reuters. También aseguró que los ingresos obtenidos de Venezuela han pagado “muchas veces” el costo de la guerra.
- El antecedente: el acuerdo petrolero con Venezuela fue anunciado el 28 de agosto y contempla el control estadounidense de una quinta parte de las reservas petroleras del país, según Reuters.
- La coincidencia: las nuevas declaraciones llegan después de que Meganálisis preguntara a los venezolanos cuál creen que fue la motivación de Trump en Venezuela.
La comparación resulta relevante porque el sondeo muestra que el petróleo ocupa ahora un lugar central en la percepción de los entrevistados sobre las intenciones del mandatario estadounidense.
Meganálisis registra una caída de más de 82 puntos
Según Meganálisis, Trump pasó de una aprobación de 92.2% en enero a solo 9.7% en agosto. La desaprobación alcanzó 69.2%.
La encuestadora atribuye el deterioro a la distancia entre las expectativas de cambio generadas a comienzos del año y los resultados que los venezolanos perciben ocho meses después.
- En números: Meganálisis entrevistó a 1,129 personas entre el 24 y el 31 de agosto y reportó un margen de error de ±2.92 puntos porcentuales.
- La percepción: 70.1% respondió que Trump actuó contra Nicolás Maduro para quedarse con el petróleo venezolano; 8.9% consideró que buscaba liberar al país.
El acuerdo petrolero fue anunciado durante el levantamiento de la encuesta. Por ello, los datos permiten mostrar una coincidencia temporal, pero no prueban que ese pacto haya causado por sí solo la caída de Trump.
María Corina Machado concentra el respaldo frente a Delcy Rodríguez
La confianza en Trump se desploma en Venezuela mientras sube la de María Corina Machado https://t.co/xpxK4Fu2iL
— ABC.es (@abc_es) September 12, 2026
El deterioro de Trump contrasta con los resultados que Meganálisis atribuye a María Corina Machado en distintos escenarios políticos venezolanos.
En un enfrentamiento hipotético únicamente entre Machado y la presidenta interina Delcy Rodríguez, el sondeo coloca a Machado con 75.5% y a Rodríguez con 3.8%.
- Otro dato: en un escenario presidencial con varios nombres, Machado obtiene 61.2%, según los resultados de Meganálisis difundidos sobre el sondeo de agosto.
- Qué muestra: el estudio refleja simultáneamente un fuerte respaldo a Machado y una pérdida de confianza en Trump, aunque mide percepciones en un momento determinado y no demuestra causalidad entre ambos fenómenos.
Las palabras de Trump sobre “quedarse con el petróleo” añaden ahora un elemento político al debate: coinciden con una encuesta en la que siete de cada diez consultados relacionan precisamente su actuación en Venezuela con el control de sus recursos petroleros.
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FUENTE: ABC / Reuters