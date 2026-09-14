EEUU revela impactantes imágenes del rescate de un aviador derribado en Irán
Publicado el14/09/2026 a las 05:02
Videos desclasificados y el primer testimonio público de “Bravo” muestran cómo sobrevivió herido y perseguido durante casi dos días antes de una enorme operación de rescate.
CBS News reveló imágenes desclasificadas del rescate de un aviador estadounidense cuyo F-15E fue derribado por un misil iraní en abril. El militar, identificado por seguridad como “Bravo”, relató por primera vez su experiencia en 60 Minutes.
Por qué es importante: El relato muestra los riesgos humanos y militares de operar dentro de territorio iraní: un avión perdido, fuerzas estadounidenses bajo fuego y una operación de rescate de enorme escala.
Un misil derribó al F-15E y dejó a dos aviadores en Irán
Newly declassified footage shows the events leading up to the rescue of Bravo, the U.S. Air Force officer who was shot down and survived behind enemy lines in Iran for two days. https://t.co/YUIzeTBpKt https://t.co/0x2zDndgmC
— 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026
Bravo era el oficial de sistemas de armas del F-15E Strike Eagle, identificado durante la misión como Dude 44. “Alpha” era el piloto.
El avión fue alcanzado por un misil iraní. Bravo comparó el impacto con ser golpeado por un “tren de carga” y explicó que Alpha decidió eyectar a ambos cuando quedó claro que no podrían salvar la aeronave.
- El dato: Los dos militares aterrizaron separados. Alpha fue recuperado primero, mientras Bravo permaneció casi dos días detrás de las líneas iraníes.
Bravo enfrentó otro peligro durante la caída: su paracaídas había resultado dañado. Estimó posteriormente que descendió a una velocidad de entre 70 y 100 millas por hora.
El impacto contra el suelo le fracturó la espalda, un brazo y un hombro. También sufrió una lesión en el tobillo, además de heridas en el rostro y la cabeza, según contó a 60 Minutes.
Herido, Bravo subió una montaña mientras fuerzas iraníes lo buscaban
Pese a sus lesiones, Bravo abandonó rápidamente el lugar donde había aterrizado y avanzó hasta una cresta montañosa de unos 7,000 pies.
Según fuentes militares estadounidenses citadas por CBS News, las fuerzas iraníes llegaron a estar a pocos cientos de metros de su posición.
- La persecución: Bravo tenía equipo de comunicaciones, pero explicó que inicialmente priorizó alejarse y ocultarse antes de intentar contactar a las fuerzas estadounidenses.
CBS reportó en abril que Irán incluso utilizó perros para intentar localizar al aviador. Mientras tanto, Estados Unidos movilizó decenas de aeronaves y distintas unidades para encontrar a la tripulación.
Bravo permaneció con muy poca agua y comida mientras esperaba. El rescate ocurrió después de cerca de 48 horas, cuando fuerzas estadounidenses alcanzaron su posición.
Más de 90 operadores quedaron atrapados durante el rescate
Declassified footage shows the moment that “Bravo,” the injured WSO was finally picked up by U.S. forces, specifically by two members of Air Force Pararescue, following the use of technology by the CIA to detect his location. All together, over 90 special operators were involved in the operation that successfully saved the two downed pilots.
As the WSO said, truly a “testament of God’s provision.”
— OSINTdefender (@sentdefender) September 14, 2026
La operación todavía enfrentó un último problema. Tras recuperar a Bravo, una aeronave utilizada por las fuerzas estadounidenses quedó atrapada en la arena del desierto.
Más de 90 operadores especiales quedaron temporalmente varados en territorio iraní, según el relato difundido por CBS.
- El costo: Estados Unidos tuvo que sacar al personal mediante otra operación y posteriormente destruyó la aeronave abandonada para impedir que cayera en manos iraníes.
CBS había informado previamente que la operación completa movilizó más de 150 aeronaves y empleó más de 200 municiones mientras las fuerzas estadounidenses intentaban recuperar a los dos tripulantes.
El testimonio de Bravo y las imágenes desclasificadas ofrecen ahora una mirada más detallada de una operación que CBS describe como una de las misiones de rescate más grandes y complejas de la historia militar estadounidense.
Te Puede Interesar: Naufragio de Ferry en Indonesia deja 6 muertos y 129 desaparecidos: mal tiempo frena rescate
FUENTE: The Hill / CBS News