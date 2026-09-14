Newsom pone una condición que podría cambiar la carrera presidencial demócrata de 2028

«No me postularía si ella lo hiciera», aseguró Newsom durante una entrevista con el presentador de CNN Jake Tapper publicada este lunes.

El gobernador del estado más poblado de Estados Unidos, quien aparece entre los posibles aspirantes demócratas a la Casa Blanca, explicó que no quiere hacer «perder el tiempo a nadie».

Kamala Harris todavía no decide

Harris, de 61 años, aseguró a finales de julio que todavía no ha tomado «una decisión» sobre una eventual candidatura presidencial en 2028.

La exvicepresidenta explicó que por ahora está «totalmente centrada» en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, cuando estará en juego el control del Congreso, actualmente en manos de los republicanos que respaldan al Gobierno de Donald Trump.

Aunque todavía falta tiempo para que se definan oficialmente las candidaturas de 2028, varios nombres comienzan a sonar dentro del Partido Demócrata.

Además de Harris y Newsom, entre los posibles aspirantes aparecen el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

Newsom se posiciona frente a Trump

Newsom se ha convertido en uno de los principales opositores políticos del presidente Donald Trump.

El año pasado obtuvo una importante victoria con la aprobación de una iniciativa para rediseñar los distritos electorales de California con el objetivo de favorecer a los demócratas y contrarrestar medidas similares impulsadas en estados republicanos como Texas.

El triunfo fue interpretado como un impulso para una eventual carrera presidencial del gobernador de California.

Newsom ya había reconocido durante una entrevista con CBS en 2025 que estaba considerando la posibilidad de postularse a la Casa Blanca una vez concluidas las elecciones de medio mandato de 2026.

¿Kamala Harris volverá a buscar la Casa Blanca?

Harris hizo historia como la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos.

En 2024 asumió la candidatura presidencial demócrata después de que el entonces presidente Joe Biden abandonara su intento de buscar la reelección. Finalmente, Harris fue derrotada por Trump en las urnas.

La exvicepresidenta también consideró competir por la gobernación de California en las elecciones de 2026, pero finalmente decidió no presentar su candidatura.

Las declaraciones de Newsom colocan ahora todavía más atención sobre la decisión de Harris, ya que una nueva candidatura de la exvicepresidenta podría modificar significativamente el panorama demócrata rumbo a 2028.

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