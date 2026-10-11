La agenda electoral de esta semana, del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026, trae debates en Georgia, el comienzo del voto anticipado en ese estado y plazos de registro que se cierran en Nueva Jersey e Illinois. Todas las horas son del este (ET). Las elecciones son el martes 3 de noviembre de 2026.

Por qué importa

Los cargos en juego, desde gobernaciones hasta el Senado de EE. UU. y puestos estatales, definen decisiones que llegan a la familia, al bolsillo y a la comunidad. Los debates permiten escuchar a los candidatos directamente, y los plazos de registro determinan quién podrá votar. Si tienes familiares o amigos que todavía no se han registrado, revisa con ellos el plazo de su estado, porque en algunos ya venció.

Georgia: debates y arranque del voto anticipado

La Atlanta Press Club realiza sus debates generales el lunes 12 y el martes 13 de octubre, desde los estudios de Georgia Public Broadcasting (GPB), con transmisión en línea.

Lunes 12, vicegobernador: la organización invitó a Greg Dolezal (R) y Josh McLaurin (D). El debate se graba y se transmite en línea desde la 1:30 p.m. ET, y GPB lo emite a las 7:00 p.m. ET.

la organización invitó a Greg Dolezal (R) y Josh McLaurin (D). El debate se graba y se transmite en línea desde la 1:30 p.m. ET, y GPB lo emite a las 7:00 p.m. ET. Lunes 12, fiscal general: invitados Tanya Miller (D) y Brian Strickland (R). Se graba a las 2:45 p.m. ET y GPB lo emite a las 7:30 p.m. ET.

invitados Tanya Miller (D) y Brian Strickland (R). Se graba a las 2:45 p.m. ET y GPB lo emite a las 7:30 p.m. ET. Lunes 12, gobernador (8:00 p.m. ET): la Atlanta Press Club invitó a Keisha Lance Bottoms (D) y a Rick Jackson (R). Jackson declinó participar, según Axios Atlanta (6 de octubre de 2026). Según un reporte de GPB y Georgia Recorder del 22 de septiembre, ese horario incluiría preguntas de periodistas a Bottoms, sin un debate cara a cara.

la Atlanta Press Club invitó a Keisha Lance Bottoms (D) y a Rick Jackson (R). Jackson declinó participar, según Axios Atlanta (6 de octubre de 2026). Según un reporte de GPB y Georgia Recorder del 22 de septiembre, ese horario incluiría preguntas de periodistas a Bottoms, sin un debate cara a cara. Martes 13, Senado de EE. UU. (8:00 p.m. ET): según la página de la organización, están invitados Mike Collins (R) y Jon Ossoff (D). Ese día también hay debates de otros cargos estatales.

Además, el martes 13 de octubre comienza el voto anticipado en persona en Georgia, hasta el 30 de octubre. Los centros abren según cada condado. Algunas fuentes dan el 12 como fecha de inicio, pero Ballotpedia, Axios Atlanta y Washington Examiner indican el 13.

Florida: los debates anunciados en FAU siguen sin confirmarse

En julio, los organizadores de la serie “Decision 2026: Before YOU Vote” anunciaron dos debates televisados en la Universidad Atlántica de la Florida (Boca Raton), de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. ET: el martes 13 de octubre para el Senado de EE. UU. y el jueves 15 para la gobernación. Sin embargo, según Newsweek, ninguna de las dos carreras tiene hoy un debate programado. Esta es la situación de cada una: