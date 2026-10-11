Agenda electoral: debates en Georgia, Florida y Tejas con voto anticipado y plazos del 12 al 18 de octubre
Publicado el 11/10/2026 a las 10:53
La agenda electoral de esta semana, del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026, trae debates en Georgia, el comienzo del voto anticipado en ese estado y plazos de registro que se cierran en Nueva Jersey e Illinois. Todas las horas son del este (ET). Las elecciones son el martes 3 de noviembre de 2026.
Por qué importa
Los cargos en juego, desde gobernaciones hasta el Senado de EE. UU. y puestos estatales, definen decisiones que llegan a la familia, al bolsillo y a la comunidad. Los debates permiten escuchar a los candidatos directamente, y los plazos de registro determinan quién podrá votar. Si tienes familiares o amigos que todavía no se han registrado, revisa con ellos el plazo de su estado, porque en algunos ya venció.
Georgia: debates y arranque del voto anticipado
La Atlanta Press Club realiza sus debates generales el lunes 12 y el martes 13 de octubre, desde los estudios de Georgia Public Broadcasting (GPB), con transmisión en línea.
- Lunes 12, vicegobernador: la organización invitó a Greg Dolezal (R) y Josh McLaurin (D). El debate se graba y se transmite en línea desde la 1:30 p.m. ET, y GPB lo emite a las 7:00 p.m. ET.
- Lunes 12, fiscal general: invitados Tanya Miller (D) y Brian Strickland (R). Se graba a las 2:45 p.m. ET y GPB lo emite a las 7:30 p.m. ET.
- Lunes 12, gobernador (8:00 p.m. ET): la Atlanta Press Club invitó a Keisha Lance Bottoms (D) y a Rick Jackson (R). Jackson declinó participar, según Axios Atlanta (6 de octubre de 2026). Según un reporte de GPB y Georgia Recorder del 22 de septiembre, ese horario incluiría preguntas de periodistas a Bottoms, sin un debate cara a cara.
- Martes 13, Senado de EE. UU. (8:00 p.m. ET): según la página de la organización, están invitados Mike Collins (R) y Jon Ossoff (D). Ese día también hay debates de otros cargos estatales.
Además, el martes 13 de octubre comienza el voto anticipado en persona en Georgia, hasta el 30 de octubre. Los centros abren según cada condado. Algunas fuentes dan el 12 como fecha de inicio, pero Ballotpedia, Axios Atlanta y Washington Examiner indican el 13.
Florida: los debates anunciados en FAU siguen sin confirmarse
En julio, los organizadores de la serie “Decision 2026: Before YOU Vote” anunciaron dos debates televisados en la Universidad Atlántica de la Florida (Boca Raton), de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. ET: el martes 13 de octubre para el Senado de EE. UU. y el jueves 15 para la gobernación. Sin embargo, según Newsweek, ninguna de las dos carreras tiene hoy un debate programado. Esta es la situación de cada una:
- Senado de EE. UU.: la republicana Ashley Moody ha declinado debatir con la demócrata Angie Nixon.
- Gobernación: el demócrata David Jolly dijo el 22 de septiembre que no debatirá con el republicano Byron Donalds. Donalds, por su parte, afirmó que aceptó tres invitaciones, entre ellas una el 13 de octubre con News4Jax y otra el 22 de octubre con Telemundo y NBC 6. No pudimos confirmar si esos eventos se realizarán sin la participación de su contrincante.
Antes de planear ver un debate en Florida, confirma en los canales de los organizadores y de las campañas si se realiza.
Texas: sin debate Paxton–Talarico, y el voto anticipado empieza el lunes 19
La AP informó el 9 de octubre de 2026 que el debate entre Paxton y Talarico no tiene fecha programada. Lo que sí está fijado es el voto anticipado en persona, que va del lunes 19 al viernes 30 de octubre de 2026, es decir, empieza justo después de esta semana. Según CBS News Texas, las ubicaciones se publican dos días antes en el sitio de la Secretaría de Estado de Texas.
Plazos de registro
- Nueva Jersey, martes 13 de octubre: último día para registrarse para las elecciones del 3 de noviembre, en línea, por correo con matasellos o en persona, según Ballotpedia y NewsNation.
- Illinois, domingo 18 de octubre: último día para registrarse en línea. El plazo por correo venció el 6 de octubre. Después se puede registrar en persona hasta el 3 de noviembre.
- California, lunes 19 de octubre: plazo regular de registro (ya fuera de esta semana). Según la Secretaría de Estado de California, quien no llegue puede registrarse y votar de forma condicional en la oficina electoral de su condado hasta el 3 de noviembre.
No hay eventos confirmados esta semana en Nueva York, Nevada, Nuevo México ni Colorado, salvo los plazos que ya se mencionaron.
Qué puedes hacer
- Si vives en Nueva Jersey, regístrate este martes 13 de octubre. Si vives en Illinois, hazlo en línea a más tardar el domingo 18.
- Si vives en California, el lunes 19 vence el plazo regular. Después puedes votar de forma condicional en tu oficina electoral del condado.
- Si vives en Georgia, consulta con tu condado la ubicación y el horario de los centros de voto anticipado, que abren el martes 13 de octubre y cierran el 30.
- Si vives en Texas, revisa desde el sábado 17 de octubre el sitio de la Secretaría de Estado para ver dónde votar a partir del lunes 19.
- Para ver a los candidatos, sigue los debates de Georgia (Atlanta Press Club y GPB) en sus transmisiones en línea. En Florida, confirma primero si el debate al que quieres asistir o que quieres ver se realizará.
- Antes de salir de casa, confirma fechas, horarios y requisitos con las autoridades electorales de tu estado.
Fuentes: Atlanta Press Club; Fox 5 Atlanta; Axios Atlanta; GPB; Florida Politics; The Capitolist; Newsweek; Tallahassee Reports; Ballotpedia (voto anticipado); Ballotpedia (plazos de registro); CBS News Texas; NewsNation; Secretaría de Estado de California