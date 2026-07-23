Trump activa tribunal secreto para deportaciones en EE.UU.

Tribunal nunca usado activado

Evidencia secreta preocupa

Riesgo de choque legal

Una corte creada hace casi tres décadas para deportar a presuntos terroristas extranjeros ha sido activada por primera vez por la administración de Donald Trump, abriendo un nuevo frente legal en la política migratoria.

El uso de este tribunal podría redefinir las deportaciones en casos de seguridad nacional y desatar un choque constitucional sobre derechos básicos de los migrantes.

Una corte creada en 1996 que nunca se había usado

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El Alien Terrorist Removal Court (ATRC) fue establecido en 1996.

Su objetivo era manejar casos sensibles de deportación por terrorismo.

Durante 30 años, ningún gobierno presentó un caso.

Los jueces asignados permanecieron en espera sin actividad.