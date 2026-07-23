Trump activa tribunal secreto para deportaciones en EE.UU.
Publicado el23/07/2026 a las 08:23
- Tribunal nunca usado activado
- Evidencia secreta preocupa
- Riesgo de choque legal
Una corte creada hace casi tres décadas para deportar a presuntos terroristas extranjeros ha sido activada por primera vez por la administración de Donald Trump, abriendo un nuevo frente legal en la política migratoria.
El uso de este tribunal podría redefinir las deportaciones en casos de seguridad nacional y desatar un choque constitucional sobre derechos básicos de los migrantes.
Una corte creada en 1996 que nunca se había usado
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El Alien Terrorist Removal Court (ATRC) fue establecido en 1996.
Su objetivo era manejar casos sensibles de deportación por terrorismo.
Durante 30 años, ningún gobierno presentó un caso.
Los jueces asignados permanecieron en espera sin actividad.
Ni siquiera existía un sistema público claro para seguir procesos.
Trump decide activarla con un caso inédito
El Departamento de Justicia presentó este mes el primer caso.
Lo hizo de forma discreta y bajo documentos confidenciales.
La corte permite al gobierno ocultar gran parte de la evidencia.
Incluso el acusado puede no conocer las pruebas en su contra.
El argumento es proteger secretos de seguridad nacional.
Un proceso más rápido, pero con menos garantías
La ley exige que los casos se resuelvan “lo más rápido posible”.
También limita herramientas legales habituales de defensa.
No se pueden presentar solicitudes de asilo en este proceso.
Las apelaciones deben hacerse en solo 20 días.
Esto contrasta con los largos procesos migratorios tradicionales.
Preocupaciones legales y constitucionales
Expertos cuestionan la legalidad del tribunal desde su creación.
Señalan posibles violaciones al debido proceso.
La Quinta Enmienda protege a ciudadanos y migrantes en EE.UU.
Pero en esta corte, el acusado puede no ver la evidencia.
Incluso abogados especiales no pueden compartirla con sus clientes.
También hay dudas sobre derechos frente a pruebas obtenidas ilegalmente.
Un caso que podría llegar hasta la Corte Suprema
El uso del ATRC podría generar litigios prolongados.
Si el gobierno gana, establecería un precedente clave.
Si pierde, el caso volvería a procesos migratorios normales.
Analistas comparan el movimiento con “probar los límites del sistema”.
La jueza encargada ya mostró dudas iniciales sobre el caso.
Pidió más información al gobierno antes de avanzar.
No es una herramienta para deportaciones masivas
Especialistas coinciden en que su uso será limitado.
El tribunal cuenta con solo cinco jueces federales.
Estos son independientes, a diferencia de jueces migratorios.
Por ello, el proceso podría ser más estricto de lo esperado.
Aun así, marca un cambio en la estrategia del gobierno.
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