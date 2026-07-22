«Alivio para miles» : Juez frena a Trump y protege permisos de trabajo para solicitantes de asilo y TPS

Juez frena medida migratoria

TPS recibe alivio temporal

Trump enfrenta nuevo revés

Un juez federal en Boston frenó temporalmente una de las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump que buscaba retirar los permisos de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La decisión representa un alivio inmediato para miles de inmigrantes que corrían el riesgo de perder la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos mientras continúa la batalla judicial sobre la legalidad de las nuevas restricciones.

La orden fue emitida por el juez federal Nathaniel Gorton, quien determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no podrá aplicar por ahora varias políticas relacionadas con la nueva legislación migratoria aprobada por el Congreso en 2025.

El fallo permanecerá vigente hasta que el magistrado decida si concede una suspensión de mayor duración, una decisión que anunció emitirá antes del próximo 5 de agosto.

El fallo judicial frena temporalmente una de las medidas migratorias de Trump

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La resolución responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, encabezada por Democracy Forward.

Los demandantes sostienen que USCIS implementó de manera ilegal varias disposiciones de la ley aprobada por el Congreso sin cumplir con los procedimientos administrativos exigidos por la legislación federal.

Entre sus argumentos destacan que la agencia nunca abrió un período para que el público presentara comentarios antes de adoptar las nuevas políticas.

También afirman que el gobierno aplicó de manera retroactiva restricciones laborales establecidas en la ley de 2025, algo que consideran contrario a la legislación vigente.