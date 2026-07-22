«Alivio para miles» : Juez frena a Trump y protege permisos de trabajo para solicitantes de asilo y TPS
Publicado el21/07/2026 a las 15:48
- Juez frena medida migratoria
- TPS recibe alivio temporal
- Trump enfrenta nuevo revés
Un juez federal en Boston frenó temporalmente una de las medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump que buscaba retirar los permisos de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La decisión representa un alivio inmediato para miles de inmigrantes que corrían el riesgo de perder la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos mientras continúa la batalla judicial sobre la legalidad de las nuevas restricciones.
La orden fue emitida por el juez federal Nathaniel Gorton, quien determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no podrá aplicar por ahora varias políticas relacionadas con la nueva legislación migratoria aprobada por el Congreso en 2025.
El fallo permanecerá vigente hasta que el magistrado decida si concede una suspensión de mayor duración, una decisión que anunció emitirá antes del próximo 5 de agosto.
El fallo judicial frena temporalmente una de las medidas migratorias de Trump
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La resolución responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos, encabezada por Democracy Forward.
Los demandantes sostienen que USCIS implementó de manera ilegal varias disposiciones de la ley aprobada por el Congreso sin cumplir con los procedimientos administrativos exigidos por la legislación federal.
Entre sus argumentos destacan que la agencia nunca abrió un período para que el público presentara comentarios antes de adoptar las nuevas políticas.
También afirman que el gobierno aplicó de manera retroactiva restricciones laborales establecidas en la ley de 2025, algo que consideran contrario a la legislación vigente.
Miles de beneficiarios del TPS evitaban perder su autorización laboral
La demanda advertía que una de las políticas impugnadas podía provocar que miles de beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania perdieran su autorización para trabajar desde este miércoles.
Según los demandantes, USCIS redujo de manera indebida el tiempo durante el cual estas personas podían mantener vigente su permiso laboral.
La decisión judicial evita, por ahora, que esas restricciones entren en vigor mientras el proceso continúa en los tribunales.
Aunque el juez permitió que USCIS continúe cobrando las nuevas tarifas establecidas por la ley, dejó claro que la agencia no puede retirar permisos de trabajo ni imponer sanciones a quienes no las paguen mientras esté vigente la orden judicial.
La ley de 2025 cambió las reglas para el asilo y el TPS
La disputa surge a raíz de la ley de impuestos y gastos promovida por Donald Trump y aprobada por el Congreso, de mayoría republicana, en julio de 2025.
Esa legislación estableció por primera vez tarifas para presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Además, modificó las reglas para la autorización de empleo de quienes cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS).
El TPS es un programa migratorio que permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos a personas provenientes de países afectados por guerras, conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias que hacen inseguro su regreso.
Como parte de su política migratoria, la administración Trump ha intentado eliminar el TPS para ciudadanos de más de una docena de países.
El mes pasado, la Corte Suprema autorizó al Gobierno avanzar con la cancelación del TPS para miles de inmigrantes haitianos y sirios.
La batalla legal sobre el TPS continúa mientras miles esperan una decisión
Los abogados de Democracy Forward sostienen que las nuevas políticas de USCIS nunca debieron entrar en vigor porque incumplen la Ley de Procedimiento Administrativo.
También argumentan que el Congreso no autorizó aplicar retroactivamente las nuevas restricciones laborales a quienes ya contaban con protección bajo el TPS.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, aseguró que la decisión del juez protege temporalmente el sustento económico de miles de familias mientras los tribunales analizan la legalidad de las medidas impulsadas por la administración Trump.
Aunque el Gobierno ha eliminado el TPS para varios países, en enero decidió extender temporalmente la protección para ciudadanos de El Salvador, Sudán y Ucrania.
Actualmente, el TPS para los salvadoreños permanece vigente hasta el 9 de septiembre, mientras que para los beneficiarios de Sudán y Ucrania se mantiene hasta el 19 de octubre.
El caso fue presentado en un tribunal federal de Boston y quedó asignado al juez Nathaniel Gorton, designado por el expresidente republicano George H. W. Bush, quien deberá decidir antes del 5 de agosto si mantiene suspendidas las políticas de USCIS durante el resto del litigio.
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FUENTE: Univision / El Financiero