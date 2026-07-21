Tras un año de angustia, madre hondureña deportada vuelve a abrazar a sus hijos

Reencuentro tras un año.

Venció batalla judicial.

Madre hondureña regresó junto a sus hijos.

La historia de la Madre hondureña Suyapa terminó con un abrazo que esperó durante más de un año, luego de que una deportación en Estados Unidos la separara de sus dos hijos.

Sentados y atentos a cada persona que se acercaba, los pequeños finalmente reconocieron a su madre cuando la vieron llegar con globos y regalos en las manos.

Ese instante puso fin a meses de incertidumbre para la familia, marcada por una batalla legal que comenzó tras la detención de Suyapa en abril de 2025.

La madre hondureña asegura que la separación de sus hijos fue el episodio más doloroso de su vida, aunque nunca dejó de luchar para recuperarlos.

Cómo una deportación terminó separando a una madre de sus hijos

Todo comenzó en Maryland, donde Suyapa trabajaba en un restaurante mientras buscaba sacar adelante a su familia.

Según su relato, una vecina llamó a las autoridades al reportar que sus hijos se encontraban solos en la vivienda.

Al enterarse de la situación, la mujer acudió de inmediato para asegurarse de que los menores estuvieran bien.

Sin embargo, al llegar fue detenida por autoridades migratorias y posteriormente deportada a Honduras, mientras sus hijos quedaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil.

“Me sentía desesperada. No hallaba ni qué hacer, pues quería una respuesta más que sea como hacerle sentir presión a esas personas”, comenta.