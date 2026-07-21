Tras un año de angustia, madre hondureña deportada vuelve a abrazar a sus hijos
Publicado el21/07/2026 a las 14:58
- Reencuentro tras un año.
- Venció batalla judicial.
- Madre hondureña regresó junto a sus hijos.
La historia de la Madre hondureña Suyapa terminó con un abrazo que esperó durante más de un año, luego de que una deportación en Estados Unidos la separara de sus dos hijos.
Sentados y atentos a cada persona que se acercaba, los pequeños finalmente reconocieron a su madre cuando la vieron llegar con globos y regalos en las manos.
Ese instante puso fin a meses de incertidumbre para la familia, marcada por una batalla legal que comenzó tras la detención de Suyapa en abril de 2025.
La madre hondureña asegura que la separación de sus hijos fue el episodio más doloroso de su vida, aunque nunca dejó de luchar para recuperarlos.
Cómo una deportación terminó separando a una madre de sus hijos
Todo comenzó en Maryland, donde Suyapa trabajaba en un restaurante mientras buscaba sacar adelante a su familia.
Según su relato, una vecina llamó a las autoridades al reportar que sus hijos se encontraban solos en la vivienda.
Al enterarse de la situación, la mujer acudió de inmediato para asegurarse de que los menores estuvieran bien.
Sin embargo, al llegar fue detenida por autoridades migratorias y posteriormente deportada a Honduras, mientras sus hijos quedaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil.
“Me sentía desesperada. No hallaba ni qué hacer, pues quería una respuesta más que sea como hacerle sentir presión a esas personas”, comenta.
La batalla legal nunca se detuvo pese a la distancia
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Desde Honduras, Suyapa inició una intensa campaña para recuperar la custodia de sus hijos, según relató en una entrevista concedida a Univision.
La madre difundió un video denunciando la situación que enfrentaban ella y los menores tras la separación.
También buscó el apoyo de la Cancillería de Honduras, lo que permitió impulsar el proceso legal para recuperar a los pequeños.
Ese respaldo abrió el camino para una batalla judicial ante los tribunales estadounidenses.
Durante meses participó en audiencias virtuales para demostrar que contaba con las condiciones necesarias para cuidar a Elías Noé, de 10 años, y Carlitos, de tres.
Cada comparecencia representó un nuevo intento por convencer a las autoridades de que debía reunirse nuevamente con sus hijos.
El proceso, sin embargo, avanzaba lentamente y en varias ocasiones parecía retroceder.
“No tenía una información positiva, solo me decían vamos avanzando y, pues, yo me daba cuenta de que el caso ya iba bien avanzado y siempre retrocedía para atrás”, comenta.
El temor de perder a sus hijos marcó todo el proceso
Mientras avanzaba el litigio, la incertidumbre acompañó a la familia durante cada etapa del caso.
El mayor temor de Suyapa era que las autoridades estadounidenses autorizaran la adopción definitiva de sus hijos antes de concluir el proceso judicial.
Ese miedo también estaba presente en Elías Noé, quien nunca perdió la esperanza de volver a reunirse con su madre.
“La esperanza era que yo iba a volver con ella”, explicó Elías Noé Sánchez Amaya, separado de su madre por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las declaraciones reflejan el impacto emocional que la separación tuvo tanto en la madre como en los menores durante más de un año.
Finalmente, los tribunales resolvieron el caso a favor de Suyapa, permitiendo que los niños regresaran con ella a Honduras.
El esperado reencuentro abre una nueva etapa para la familia
El triunfo judicial representa uno de los momentos más importantes en la vida de la madre hondureña.
Ahora, su prioridad es reconstruir la vida familiar y ofrecer estabilidad a sus hijos en su país de origen.
En declaraciones ofrecidas a Univision tras el reencuentro, Suyapa reconoció que el camino no será sencillo, especialmente por los desafíos económicos que enfrenta Honduras.
Aun así, asegura que su principal objetivo es trabajar para brindarles un hogar y mejores oportunidades.
“Enfocarme en trabajar, enfocarme en ellos para ver si aquí cumplo mis metas, pues mi meta es que ellos puedan llegar a tener su casa”, expresó.
Con el reencuentro familiar concluye un proceso que comenzó cuando emigró a Estados Unidos en 2022 con la esperanza de construir un mejor futuro.
La historia de los Amaya también refleja las consecuencias humanas que pueden derivarse de los procesos migratorios y de la separación de familias durante procedimientos de deportación.
Tras superar la batalla judicial, Suyapa afirma que concentrará todos sus esfuerzos en sacar adelante a sus hijos y cumplir la promesa que se hizo durante los meses más difíciles: no volver a separarse de ellos y trabajar incansablemente para ofrecerles un futuro más estable en Honduras.
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FUENTE: Univision.