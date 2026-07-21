Tragedia en Utah: una inundación repentina acaba con cinco integrantes de una familia durante excursión

Inundación repentina en Utah

Cinco familiares fallecieron

Comunidad expresa condolencias

Lo que comenzó como una excursión de un día por uno de los paisajes más visitados del sur de Utah terminó en una tragedia, luego de que una inundación repentina sorprendiera a una familia que realizaba senderismo en un cañón de roca roja.

Las autoridades informaron que cinco integrantes del mismo núcleo familiar murieron después de que una fuerte crecida arrasara el área cercana al campamento Sunglow, ubicado en las inmediaciones de Bicknell, en el condado de Wayne.

Según reportes, las víctimas habían llegado al lugar el viernes para disfrutar de una jornada al aire libre cuando las intensas lluvias provocaron un aumento súbito del caudal, fenómeno que suele registrarse con muy poca anticipación en este tipo de cañones.

La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne indicó que todo apunta a que la familia fue sorprendida por las inundaciones generadas por las precipitaciones, mientras continúan las investigaciones para reconstruir exactamente lo ocurrido.

Bomberos confirman que una de las víctimas era un capitán del departamento

Aunque inicialmente las autoridades evitaron divulgar las identidades de los fallecidos, posteriormente el Departamento de Bomberos de Provo confirmó que entre las víctimas se encontraba el capitán Spencer Long.

Junto a él murieron su esposa y tres de sus hijos, mientras que una hija que no participó en el viaje sobrevivió, convirtiéndose en la única integrante directa de la familia que no estuvo presente durante la excursión.

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En un mensaje difundido a través de redes sociales, el Departamento de Bomberos expresó: «Estamos profundamente consternados por el fallecimiento del capitán Spencer Long y su familia. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros en estos momentos difíciles».

La noticia provocó una profunda conmoción entre colegas, vecinos y residentes de Provo, donde Spencer Long era ampliamente conocido por su trayectoria dentro del cuerpo de bomberos y por su compromiso con el servicio público.