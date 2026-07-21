Tragedia en Utah: una inundación repentina acaba con cinco integrantes de una familia durante excursión
Publicado el21/07/2026 a las 10:03
- Inundación repentina en Utah
- Cinco familiares fallecieron
- Comunidad expresa condolencias
Lo que comenzó como una excursión de un día por uno de los paisajes más visitados del sur de Utah terminó en una tragedia, luego de que una inundación repentina sorprendiera a una familia que realizaba senderismo en un cañón de roca roja.
Las autoridades informaron que cinco integrantes del mismo núcleo familiar murieron después de que una fuerte crecida arrasara el área cercana al campamento Sunglow, ubicado en las inmediaciones de Bicknell, en el condado de Wayne.
Según reportes, las víctimas habían llegado al lugar el viernes para disfrutar de una jornada al aire libre cuando las intensas lluvias provocaron un aumento súbito del caudal, fenómeno que suele registrarse con muy poca anticipación en este tipo de cañones.
La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne indicó que todo apunta a que la familia fue sorprendida por las inundaciones generadas por las precipitaciones, mientras continúan las investigaciones para reconstruir exactamente lo ocurrido.
Bomberos confirman que una de las víctimas era un capitán del departamento
Aunque inicialmente las autoridades evitaron divulgar las identidades de los fallecidos, posteriormente el Departamento de Bomberos de Provo confirmó que entre las víctimas se encontraba el capitán Spencer Long.
Junto a él murieron su esposa y tres de sus hijos, mientras que una hija que no participó en el viaje sobrevivió, convirtiéndose en la única integrante directa de la familia que no estuvo presente durante la excursión.
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En un mensaje difundido a través de redes sociales, el Departamento de Bomberos expresó: «Estamos profundamente consternados por el fallecimiento del capitán Spencer Long y su familia. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros en estos momentos difíciles».
La noticia provocó una profunda conmoción entre colegas, vecinos y residentes de Provo, donde Spencer Long era ampliamente conocido por su trayectoria dentro del cuerpo de bomberos y por su compromiso con el servicio público.
La búsqueda permitió recuperar a todos los integrantes desaparecidos
Las labores de emergencia comenzaron luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre el hallazgo del cuerpo de un menor en la zona afectada por la crecida durante la noche del viernes.
A partir de ese momento, equipos de rescate intensificaron la búsqueda en el cañón hasta localizar, entre la noche del viernes y el sábado, los cuerpos del resto de los integrantes de la familia.
Las inundaciones repentinas representan uno de los fenómenos naturales más peligrosos en los parques y cañones del oeste de Estados Unidos, ya que las lluvias pueden registrarse a varios kilómetros de distancia y generar violentas corrientes en cuestión de minutos.
Este tipo de emergencias suele dejar escaso margen de reacción incluso para excursionistas con experiencia, motivo por el cual las autoridades insisten constantemente en revisar los pronósticos meteorológicos antes de ingresar a estos lugares.
La comunidad se une para apoyar a la única hija sobreviviente
Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse las muestras de solidaridad hacia la familia Long por parte de amigos, instituciones y vecinos que conocían a las víctimas.
Una campaña publicada en GoFundMe identificó a los fallecidos como Spencer Long, su esposa Katrina y sus hijos Reid, Thayne y Gage, además de señalar que los recursos recaudados estarán destinados a apoyar a la hija sobreviviente mientras enfrenta la pérdida de toda su familia.
En la descripción de la iniciativa, Bree Nielson escribió: «Spencer y Katrina eran padres cariñosos y entregados, cuya mayor alegría era su familia. Con su bondad, generosidad y amor inquebrantable, conmovieron la vida de muchísimas personas».
El impacto también alcanzó a Summit Medical Spa, centro del que Katrina Long era cofundadora, cuyos responsables expresaron públicamente sus condolencias y afirmaron que acompañan a los seres queridos de la familia en medio de una pérdida que ha conmocionado a toda la comunidad de Utah, señaló ‘ABC News‘.