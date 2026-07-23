¡Alerta! FDA ordena retiro masivo de huevos en seis estados por riesgo de salmonela

Retiran 1.6 millones de huevos

FDA alerta por salmonela

Seis estados afectados

La empresa Midwest Poultry Services retiró del mercado 1.6 millones de huevos por una posible contaminación con Salmonella Enteritidis.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó la medida este miércoles mediante un aviso oficial.

El retiro incluye huevos de cáscara blanca y huevos de gallinas criadas en libertad.

FDA ordena retiro masivo de huevos en seis estados

FDA just issued a massive recall on 19 million eggs for potential salmonella contamination. Midwest Poultry Services is recalling 1,589,577 dozen eggs, about 19 million, over potential Salmonella Enteritidis contamination. The recall covers white and brown eggs sold under… pic.twitter.com/f85EUzPHZ0 — Localize – Farmers Market (@Localizefoodapp) July 23, 2026

Todos fueron producidos en granjas de la empresa ubicadas en Texas, según CBS News.

Los productos fueron distribuidos a distintos minoristas en seis estados del país.

La FDA aclaró que ningún otro producto de Midwest Poultry Services forma parte de este retiro.