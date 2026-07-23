¡Alerta! FDA ordena retiro masivo de huevos en seis estados por riesgo de salmonela
Publicado el23/07/2026 a las 08:50
- Retiran 1.6 millones de huevos
- FDA alerta por salmonela
- Seis estados afectados
La empresa Midwest Poultry Services retiró del mercado 1.6 millones de huevos por una posible contaminación con Salmonella Enteritidis.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó la medida este miércoles mediante un aviso oficial.
El retiro incluye huevos de cáscara blanca y huevos de gallinas criadas en libertad.
FDA ordena retiro masivo de huevos en seis estados
FDA just issued a massive recall on 19 million eggs for potential salmonella contamination.
Midwest Poultry Services is recalling 1,589,577 dozen eggs, about 19 million, over potential Salmonella Enteritidis contamination.
The recall covers white and brown eggs sold under… pic.twitter.com/f85EUzPHZ0
— Localize – Farmers Market (@Localizefoodapp) July 23, 2026
Todos fueron producidos en granjas de la empresa ubicadas en Texas, según CBS News.
Los productos fueron distribuidos a distintos minoristas en seis estados del país.
La FDA aclaró que ningún otro producto de Midwest Poultry Services forma parte de este retiro.
¿Qué marcas y estados están involucrados en el retiro?
LOUISIANA EGG RECALL | Nearly 1.6 million dozen eggs have been recalled over salmonella risk. Check for these cartons: https://t.co/augSO9umGk pic.twitter.com/5mDvuEYVLO
— WWL-TV (@WWLTV) July 23, 2026
Según la FDA, los huevos fueron producidos y distribuidos entre el 6 de junio y el 3 de julio.
Las fechas de caducidad o consumo preferente van del 20 de julio al 17 de agosto.
Los productos se comercializaron bajo varias marcas reconocidas.
Entre ellas figuran Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Country Morning y Sunups.
Los huevos retirados se vendieron en los siguientes estados:
- Arkansas: tiendas Brookshire.
- Luisiana: tiendas Kroger y Brookshire.
- Mississippi: tiendas Brookshire.
- Nuevo México: tiendas Brookshire.
- Oklahoma: tiendas Brookshire.
- Texas: tiendas Kroger y Brookshire.
La FDA señaló que también fueron distribuidos en otros establecimientos minoristas de menor tamaño.
La lista completa de los lotes afectados puede consultarse en el aviso oficial publicado por la agencia.
¿Qué hacer si tienes estos huevos en casa?
La FDA advirtió que la Salmonella Enteritidis puede causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales.
El mayor riesgo corresponde a niños pequeños, adultos mayores y otras personas vulnerables.
En personas sanas, la infección puede provocar fiebre, diarrea, náuseas y vómitos.
Hasta el momento, Midwest Poultry Services aseguró que no se han reportado enfermedades relacionadas con estos huevos.
La empresa explicó que detectó el problema mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental.
También realizó análisis para identificar la causa del hallazgo en sus dos granjas de Texas.
Como medida preventiva, suspendió la distribución de huevos frescos provenientes de esas instalaciones.
La FDA recomienda no consumir los huevos incluidos en este retiro.
Los consumidores deben devolverlos al establecimiento donde los compraron para recibir un reembolso completo.
La agencia reiteró que la información detallada sobre los productos afectados está disponible en el aviso oficial del retiro publicado por la FDA.