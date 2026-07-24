Alexandria Ocasio-Cortez lidera encuesta demócrata rumbo a 2028: ¿podría EE.UU. tener su primera presidenta latina?
Publicado el24/07/2026 a las 08:55
Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la favorita de una nueva encuesta entre posibles aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales de 2028, aunque dejó claro que aún no ha tomado una decisión sobre competir por la Casa Blanca.
Por qué importa: Es la primera vez que una política latina aparece al frente de un sondeo presidencial demócrata con una ventaja clara, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la representación hispana en la política nacional.
La encuesta coloca a Alexandria Ocasio-Cortez por delante de los principales nombres demócratas
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Según la encuesta Granite State Poll de la Universidad de New Hampshire, Alexandria Ocasio-Cortez obtuvo 22% de apoyo entre probables votantes demócratas, siete puntos más que en febrero.
Con ese resultado superó por un punto al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y dejó 17 puntos detrás a la exvicepresidenta Kamala Harris, mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, también perdió respaldo respecto al sondeo anterior.
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Aunque New Hampshire ya no celebra oficialmente la primera primaria presidencial demócrata, el estado continúa siendo observado como un importante termómetro para medir el entusiasmo de los votantes en las primeras etapas de una carrera presidencial.
En números: Ocasio-Cortez (22%), Buttigieg (21%) y Harris (5%) encabezaron el grupo de posibles aspirantes.
El dato: La congresista fue la única de los principales nombres que aumentó significativamente su respaldo respecto a febrero.
AOC no anunció una candidatura, pero tampoco cerró la puerta a 2028
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Pese al resultado del sondeo, Ocasio-Cortez evitó presentar la encuesta como el inicio de una campaña presidencial.
Consultada por Fox News Digital sobre si le gustaría convertirse en la candidata demócrata en 2028, respondió que no ha considerado seriamente esa posibilidad porque su atención sigue centrada en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
«Todavía estoy procesando esta información como cualquier otra persona», afirmó. Cuando le preguntaron por los resultados de la encuesta, agregó que quienes mejor podían interpretarlos eran los propios votantes.
El límite: Ocasio-Cortez no anunció una candidatura presidencial ni confirmó que competirá en 2028.
Qué sigue: Las elecciones legislativas de 2026 serán la prioridad política inmediata antes de que comience la carrera presidencial.
El verdadero debate es si una latina puede ganar la Casa Blanca
Más allá del sondeo, el ascenso de Ocasio-Cortez tiene un significado político mayor: coloca nuevamente a una mujer latina entre las principales figuras nacionales del Partido Demócrata.
La congresista, hija de madre puertorriqueña y una de las voces más conocidas del ala progresista, representa a un electorado joven y diverso que ha ganado peso dentro del partido.
Para muchos votantes hispanos, su liderazgo simboliza un nivel de representación que históricamente ha sido limitado en las candidaturas presidenciales.
Sin embargo, una eventual aspiración también enfrentaría obstáculos importantes.
Mientras el sector progresista celebra su crecimiento político, dirigentes moderados mantienen diferencias sobre la estrategia electoral que debería seguir el partido para recuperar votantes independientes y estados clave.
La diferencia: Su fortaleza entre progresistas podría convertirse también en su principal desafío frente al electorado moderado.
A quién afecta: El debate involucra especialmente a los casi 40 millones de hispanos con derecho a votar en Estados Unidos, un bloque cada vez más decisivo en las elecciones nacionales.
Por ahora, no existe una candidatura oficial ni una campaña en marcha. Lo que sí existe es un dato político difícil de ignorar: Alexandria Ocasio-Cortez encabeza por primera vez una encuesta presidencial demócrata y decidió no cerrar la puerta a 2028.
¿Es el inicio de una candidatura histórica o una ventaja demasiado temprana?