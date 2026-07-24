Alexandria Ocasio-Cortez lidera encuesta demócrata rumbo a 2028: ¿podría EE.UU. tener su primera presidenta latina?

Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la favorita de una nueva encuesta entre posibles aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales de 2028, aunque dejó claro que aún no ha tomado una decisión sobre competir por la Casa Blanca.

Por qué importa: Es la primera vez que una política latina aparece al frente de un sondeo presidencial demócrata con una ventaja clara, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la representación hispana en la política nacional.

La encuesta coloca a Alexandria Ocasio-Cortez por delante de los principales nombres demócratas

WATCH: AOC won’t rule out White House bid after poll names her Democrats’ top 2028 pickhttps://t.co/HL8JbJJNkO — Spreading Fox News (@SpreadFoxnews) July 23, 2026

Según la encuesta Granite State Poll de la Universidad de New Hampshire, Alexandria Ocasio-Cortez obtuvo 22% de apoyo entre probables votantes demócratas, siete puntos más que en febrero.

Con ese resultado superó por un punto al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y dejó 17 puntos detrás a la exvicepresidenta Kamala Harris, mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, también perdió respaldo respecto al sondeo anterior.

Aunque New Hampshire ya no celebra oficialmente la primera primaria presidencial demócrata, el estado continúa siendo observado como un importante termómetro para medir el entusiasmo de los votantes en las primeras etapas de una carrera presidencial.