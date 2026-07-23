¿Recibes SNAP o Medicaid? Así cambia la regla de Public Charge para la Green Card

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la norma de carga pública vigente desde 2022 y anunció que aplicará un nuevo criterio a partir del 18 de septiembre de 2026.

El cambio podría generar incertidumbre para quienes solicitan la residencia permanente y reciben beneficios públicos como SNAP o Medicaid.

● Por qué importa: La eliminación de la guía actual deja a muchos inmigrantes sin reglas claras sobre cómo USCIS evaluará el uso de beneficios públicos al decidir una solicitud de Green Card.

El cambio no afecta de inmediato a todas las solicitudes

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El anuncio del DHS elimina la regulación de 2022 que orientaba a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre cómo aplicar la regla de carga pública.

Hasta ahora, esa norma establecía criterios específicos para analizar si un solicitante podría depender de ayuda gubernamental en el futuro.

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El gobierno informó que una nueva política será publicada mediante el Manual de Políticas de USCIS, aunque todavía no ha dado a conocer esos lineamientos.