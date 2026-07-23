¿Recibes SNAP o Medicaid? Así cambia la regla de Public Charge para la Green Card
Publicado el23/07/2026 a las 08:04
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó la norma de carga pública vigente desde 2022 y anunció que aplicará un nuevo criterio a partir del 18 de septiembre de 2026.
El cambio podría generar incertidumbre para quienes solicitan la residencia permanente y reciben beneficios públicos como SNAP o Medicaid.
● Por qué importa: La eliminación de la guía actual deja a muchos inmigrantes sin reglas claras sobre cómo USCIS evaluará el uso de beneficios públicos al decidir una solicitud de Green Card.
El cambio no afecta de inmediato a todas las solicitudes
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El anuncio del DHS elimina la regulación de 2022 que orientaba a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre cómo aplicar la regla de carga pública.
Hasta ahora, esa norma establecía criterios específicos para analizar si un solicitante podría depender de ayuda gubernamental en el futuro.
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El gobierno informó que una nueva política será publicada mediante el Manual de Políticas de USCIS, aunque todavía no ha dado a conocer esos lineamientos.
● Lo que cambia: Las nuevas reglas entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2026.
● El límite: Las solicitudes pendientes, enviadas o con matasellos hasta el 17 de septiembre de 2026 seguirán evaluándose bajo la regulación de 2022.
¿Qué significa la regla de Public Charge para quienes reciben beneficios?
La regla de carga pública es un motivo de inadmisibilidad que puede utilizar el gobierno para negar una visa o la residencia permanente si considera que una persona probablemente dependerá de beneficios públicos en el futuro.
No significa que recibir automáticamente SNAP, Medicaid u otros programas provoque el rechazo de una solicitud, según el portal IRLC.
Sin embargo, la eliminación de la guía de 2022 hace más difícil anticipar cómo evaluarán los oficiales estos casos cuando entren en vigor las nuevas políticas.
● A quién afecta: Principalmente a quienes solicitan la Green Card mediante una petición familiar o por empleo dentro de Estados Unidos.
● Qué sigue: Organizaciones defensoras de inmigrantes han anticipado que podrían intentar bloquear judicialmente los cambios anunciados por el DHS.
Estos inmigrantes no están sujetos a la regla
La disposición de carga pública no aplica para todas las categorías migratorias.
Según la información difundida por el DHS, quedan excluidas las personas que solicitan la residencia por asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS).
Tampoco afecta a quienes realizan trámites de naturalización, DACA, Estatus de Protección Temporal (TPS), autorización de empleo o nuevas solicitudes de asilo.
● El dato: Estos programas migratorios mantienen sus propios requisitos y no dependen de la evaluación de carga pública.
El cambio también puede impactar a quienes hacen trámite consular
La regla de carga pública también puede influir en quienes solicitan la residencia permanente desde fuera de Estados Unidos mediante un consulado o embajada.
Aunque la norma eliminada aplica dentro de Estados Unidos, los consulados también evalúan si un solicitante podría convertirse en una carga pública.
Si realizarás un trámite consular, consulta con un abogado de inmigración o un representante acreditado antes de salir del país.
● Qué recordar: Por ahora no se conocen los nuevos criterios que aplicará USCIS después del 18 de septiembre.
● Lo que falta: El gobierno anunció que publicará más detalles en futuras actualizaciones del Manual de Políticas de USCIS.