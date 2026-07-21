Trump pone a prueba su poder en primarias de Arizona: ¿podrá ganar MAGA en noviembre?
Publicado el21/07/2026 a las 07:44
Las elecciones primarias de Arizona de este martes 21 de julio no solo definirán quiénes competirán en noviembre por algunos de los cargos más importantes del estado.
También representan una de las pruebas políticas más relevantes para el presidente Donald Trump, quien busca demostrar que su respaldo sigue siendo determinante dentro del Partido Republicano y que el movimiento MAGA mantiene fuerza de cara a las elecciones de medio mandato.
Por qué es importante: Los resultados de Arizona podrían influir en la carrera por el control de la Cámara de Representantes, la gobernación del estado y otras contiendas clave que ayudarán a definir el equilibrio político nacional en noviembre.
Trump apuesta por tres candidatos clave en Arizona
Donald Trump decidió involucrarse directamente en varias de las principales contiendas republicanas del estado con el respaldo oficial a tres candidatos.
El presidente apoya al representante federal Andy Biggs para convertirse en el candidato republicano a gobernador de Arizona.
Biggs, ex presidente del House Freedom Caucus y respaldado también por la organización conservadora Turning Point USA, parte como favorito frente a David Schweikert, Scott Neely y Ken Miceli.
Si obtiene la nominación, enfrentará en noviembre a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien busca la reelección.
Trump también dio su respaldo al exjugador de la NFL Jay Feely en la disputa por el Distrito Congresional 1 y al exsheriff del condado de Pinal Mark Lamb, quien busca suceder a Biggs en el Distrito 5.
El control de la Cámara también se juega en Arizona
Una de las contiendas que más atención concentra es la del Distrito Congresional 1, ubicado en los suburbios del noreste de Phoenix.
Analistas políticos consideran este distrito uno de los más competitivos del país y uno de los que podrían ayudar a definir cuál partido controlará la Cámara de Representantes después de las elecciones legislativas de noviembre.
Dentro de las primarias republicanas compiten Jay Feely, el exlegislador estatal Joseph Chaplik y el empresario John Trobough.
Del lado demócrata buscan la nominación el médico de emergencias y exrepresentante estatal Amish Shah y la exconductora de televisión Marlene Galán-Woods, quien cuenta con el respaldo del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, además del senador Mark Kelly y la exgobernadora Janet Napolitano.
Andy Biggs busca el impulso para enfrentar a Katie Hobbs
Mientras los republicanos libran una competencia interna, la gobernadora Katie Hobbs avanzó sin oposición dentro del Partido Demócrata.
Durante las primarias de Arizona, Hobbs mantuvo una intensa actividad de campaña pese a no tener rival y destinó aproximadamente 7 millones de dólares en anuncios políticos.
«Estamos llevando a cabo la campaña que necesitamos para ganar y sabemos que será una carrera muy cerrada», declaró Hobbs el lunes ante periodistas.
La gobernadora también defendió el dinero recaudado para su campaña.
«Estoy orgullosa del apoyo que he recibido y no recaudo fondos para guardarlos; los recaudo para gastarlos», afirmó.
El respaldo de Trump llega con antecedentes favorables… y una advertencia
🚨 ARIZONA – IT’S PRIMARY ELECTION DAY! POLLS ARE OPEN UNTIL 7 PM!
Find your Trump-endorsed candidates below, head to your local polling location, and VOTE!
PROTECT THE REPUBLICAN MAJORITY. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/Rqu2P8BZa5
— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) July 21, 2026
Las primarias de Arizona también servirán para medir si el respaldo de Trump mantiene el mismo peso político que ha mostrado durante gran parte del año.
En los últimos meses, varios de los candidatos apoyados por el presidente lograron imponerse en elecciones republicanas celebradas en estados como Indiana, Kentucky, Texas y Luisiana, además de otras contiendas en Georgia, Alabama y Nueva York.
Sin embargo, esa racha sufrió un revés en junio cuando el representante republicano Randy Feenstra, respaldado por Trump en Iowa, perdió la nominación para gobernador frente al empresario Zach Lahn.
Ese resultado demostró que, aunque la influencia del mandatario sigue siendo considerable dentro del Partido Republicano, su respaldo no garantiza automáticamente una victoria.
Arizona se convierte ahora en una nueva oportunidad para medir el alcance real de ese liderazgo.
Los votantes latinos llegan preocupados por la economía
Mientras los republicanos ponen a prueba la influencia de Trump, una encuesta bipartidista publicada por UnidosUS muestra cuáles son las principales preocupaciones de los votantes hispanos de Arizona antes de noviembre.
Solo 16% afirma vivir cómodamente desde el punto de vista económico.
En contraste, 81% asegura que apenas logra cubrir sus gastos o enfrenta dificultades para hacerlo debido al aumento del costo de vida.
Entre las prioridades que los encuestados consideran más urgentes para los funcionarios electos destacan:
- 57%: reducir el costo de vida, especialmente alimentos y gasolina.
- 44%: mejorar los salarios y fortalecer la economía.
- 32%: disminuir los costos de la atención médica.
- 25%: atender la crisis de vivienda y los gastos asociados.
Además, 67% considera que Estados Unidos va por el camino equivocado.
Otro 66% cree que el presidente Trump y los republicanos en el Congreso no están suficientemente enfocados en resolver los problemas económicos.
Mientras tanto, 56% piensa que las políticas económicas del mandatario podrían empeorar su situación durante los próximos doce meses.
Trump enfrenta señales de desgaste entre los votantes hispanos
La encuesta también refleja un deterioro en el respaldo latino hacia el presidente.
Según el estudio, 67% de los votantes hispanos registrados en Arizona desaprueba la gestión de Trump.
Además, 19% de quienes votaron por él en las elecciones presidenciales de 2024 aseguran que hoy no volverían a hacerlo.
Los principales motivos mencionados por esos votantes incluyen:
- El aumento del costo de vida y la inflación;
- Las políticas de inmigración y las operaciones de control migratorio.
- Los salarios y el empleo.
- La guerra con Irán.
No obstante, los resultados corresponden exclusivamente a una muestra de votantes hispanos registrados y no representan la intención de voto del electorado general de Arizona.
Katie Hobbs lidera entre los votantes hispanos, según la encuesta
En la contienda por la gobernación, el sondeo de UnidosUS otorga ventaja a la actual gobernadora demócrata entre los votantes hispanos registrados.
Katie Hobbs obtiene 52% de apoyo frente al 21% de Andy Biggs.
Otro 28% respondió que aún no sabe por quién votará o que no cuenta con suficiente información para decidir.
Los responsables del estudio señalan que estos datos reflejan la importancia creciente del voto latino en las primarias de Arizona, especialmente en un estado considerado clave para las elecciones de noviembre.
Arizona se convierte en un examen político para Trump
Más allá de quién resulte vencedor este martes, las primarias de Arizona representan una prueba del peso político que Donald Trump conserva dentro del Partido Republicano.
Si los candidatos respaldados por el presidente logran imponerse en las primarias y posteriormente competir con éxito en noviembre, fortalecerán la narrativa de que el liderazgo de Trump continúa marcando el rumbo del partido.
En cambio, resultados por debajo de las expectativas podrían reabrir el debate sobre el verdadero alcance de su influencia electoral en un estado considerado decisivo para el futuro político de Estados Unidos.
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FUENTE: Fox News / UnidosUS (Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to the 2026 Midterms) / Univision Arizona