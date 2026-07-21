Trump pone a prueba su poder en primarias de Arizona: ¿podrá ganar MAGA en noviembre?

Las elecciones primarias de Arizona de este martes 21 de julio no solo definirán quiénes competirán en noviembre por algunos de los cargos más importantes del estado.

También representan una de las pruebas políticas más relevantes para el presidente Donald Trump, quien busca demostrar que su respaldo sigue siendo determinante dentro del Partido Republicano y que el movimiento MAGA mantiene fuerza de cara a las elecciones de medio mandato.

Por qué es importante: Los resultados de Arizona podrían influir en la carrera por el control de la Cámara de Representantes, la gobernación del estado y otras contiendas clave que ayudarán a definir el equilibrio político nacional en noviembre.

Trump apuesta por tres candidatos clave en Arizona

Donald Trump decidió involucrarse directamente en varias de las principales contiendas republicanas del estado con el respaldo oficial a tres candidatos.

El presidente apoya al representante federal Andy Biggs para convertirse en el candidato republicano a gobernador de Arizona.

Biggs, ex presidente del House Freedom Caucus y respaldado también por la organización conservadora Turning Point USA, parte como favorito frente a David Schweikert, Scott Neely y Ken Miceli.

Si obtiene la nominación, enfrentará en noviembre a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien busca la reelección.

Trump también dio su respaldo al exjugador de la NFL Jay Feely en la disputa por el Distrito Congresional 1 y al exsheriff del condado de Pinal Mark Lamb, quien busca suceder a Biggs en el Distrito 5.

El control de la Cámara también se juega en Arizona

Una de las contiendas que más atención concentra es la del Distrito Congresional 1, ubicado en los suburbios del noreste de Phoenix.

Analistas políticos consideran este distrito uno de los más competitivos del país y uno de los que podrían ayudar a definir cuál partido controlará la Cámara de Representantes después de las elecciones legislativas de noviembre.

Dentro de las primarias republicanas compiten Jay Feely, el exlegislador estatal Joseph Chaplik y el empresario John Trobough.

Del lado demócrata buscan la nominación el médico de emergencias y exrepresentante estatal Amish Shah y la exconductora de televisión Marlene Galán-Woods, quien cuenta con el respaldo del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, además del senador Mark Kelly y la exgobernadora Janet Napolitano.

Andy Biggs busca el impulso para enfrentar a Katie Hobbs

Mientras los republicanos libran una competencia interna, la gobernadora Katie Hobbs avanzó sin oposición dentro del Partido Demócrata.

Durante las primarias de Arizona, Hobbs mantuvo una intensa actividad de campaña pese a no tener rival y destinó aproximadamente 7 millones de dólares en anuncios políticos.

«Estamos llevando a cabo la campaña que necesitamos para ganar y sabemos que será una carrera muy cerrada», declaró Hobbs el lunes ante periodistas.

La gobernadora también defendió el dinero recaudado para su campaña.

«Estoy orgullosa del apoyo que he recibido y no recaudo fondos para guardarlos; los recaudo para gastarlos», afirmó.