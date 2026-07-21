Trump presiona a republicanos del Congreso para impulsar su «ley electoral» ¿De qué se trata?

El presidente busca que los republicanos impulsen la llamada SAVE America Act mediante un paquete presupuestario, mientras demócratas y expertos advierten sobre el impacto que podría tener en millones de votantes.

El presidente Donald Trump volvió a presionar este lunes a los republicanos del Congreso para que respalden una resolución presupuestaria que facilitaría la aprobación de la SAVE America Act, una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales antes de los comicios de medio mandato de noviembre.

Por qué es importante: La propuesta se ha convertido en una de las principales prioridades electorales de Trump y enfrenta un intenso debate porque sus defensores aseguran que fortalecería la integridad del voto, mientras sus críticos sostienen que podría dificultar la participación de ciudadanos con derecho a votar.

La ley exigiría más documentos para registrarse y votar

Según informó EFE, Trump pidió a todos los republicanos de la Cámara de Representantes apoyar esta semana la resolución presupuestaria al considerarla «un primer paso importante» para aprobar su proyecto electoral.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario insistió en que Estados Unidos debe exigir una identificación oficial con fotografía para votar, prueba de ciudadanía al momento del registro y limitar el voto por correo, salvo excepciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

Lo que propone la iniciativa:

Exigir prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales.

Solicitar una identificación con fotografía al momento de emitir el voto.

Incentivar económicamente a los estados que adopten estos requisitos.

De acuerdo con el Bipartisan Policy Center, la versión que actualmente analiza el Congreso es más limitada que propuestas anteriores.

En lugar de obligar a todos los estados a adoptar estas medidas, ofrecería financiamiento federal a quienes decidan implementarlas.