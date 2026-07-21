Trump presiona a republicanos del Congreso para impulsar su «ley electoral» ¿De qué se trata?
Publicado el20/07/2026 a las 18:47
El presidente busca que los republicanos impulsen la llamada SAVE America Act mediante un paquete presupuestario, mientras demócratas y expertos advierten sobre el impacto que podría tener en millones de votantes.
El presidente Donald Trump volvió a presionar este lunes a los republicanos del Congreso para que respalden una resolución presupuestaria que facilitaría la aprobación de la SAVE America Act, una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales antes de los comicios de medio mandato de noviembre.
Por qué es importante: La propuesta se ha convertido en una de las principales prioridades electorales de Trump y enfrenta un intenso debate porque sus defensores aseguran que fortalecería la integridad del voto, mientras sus críticos sostienen que podría dificultar la participación de ciudadanos con derecho a votar.
La ley exigiría más documentos para registrarse y votar
Según informó EFE, Trump pidió a todos los republicanos de la Cámara de Representantes apoyar esta semana la resolución presupuestaria al considerarla «un primer paso importante» para aprobar su proyecto electoral.
En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario insistió en que Estados Unidos debe exigir una identificación oficial con fotografía para votar, prueba de ciudadanía al momento del registro y limitar el voto por correo, salvo excepciones como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.
Lo que propone la iniciativa:
- Exigir prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales.
- Solicitar una identificación con fotografía al momento de emitir el voto.
- Incentivar económicamente a los estados que adopten estos requisitos.
De acuerdo con el Bipartisan Policy Center, la versión que actualmente analiza el Congreso es más limitada que propuestas anteriores.
En lugar de obligar a todos los estados a adoptar estas medidas, ofrecería financiamiento federal a quienes decidan implementarlas.
Además, la resolución presupuestaria aprobada por la Cámara reserva 10.000 millones de dólares para ese objetivo, aunque todavía faltan definir los detalles del programa.
Republicanos y demócratas mantienen posiciones enfrentadas
The VAST majority of Americans SUPPORT the SAVE America Act’s common sense requirement for photo ID to vote in our elections.
It’s time to pass the SAVE America Act. pic.twitter.com/C6lRxi4Mmf
— Homeland Security (@DHSgov) July 18, 2026
Trump agradeció al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por incluir la SAVE America Act dentro del paquete presupuestario, una estrategia que, según EFE, aumentaría sus posibilidades de avanzar en el Congreso y elevaría la presión política sobre los demócratas si el proyecto termina bloqueado en el Senado.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece estancada desde hace meses debido a la oposición demócrata.
La disputa:
- Los republicanos sostienen que la ley reforzaría la confianza en las elecciones y garantizaría que solo ciudadanos estadounidenses puedan votar.
- Los demócratas y organizaciones de derechos civiles advierten que millones de ciudadanos podrían enfrentar nuevos obstáculos para ejercer su derecho al voto.
Expertos cuestionan si la medida resolvería un problema real
El Bipartisan Policy Center recuerda que la legislación federal ya exige que solo ciudadanos estadounidenses puedan votar en elecciones federales y señala que los casos de registro o votación por parte de personas sin ciudadanía son poco frecuentes.
El mismo centro de análisis estima que cerca del 12% de los votantes registrados podría no contar fácilmente con los documentos exigidos por la SAVE America Act, como un pasaporte vigente o certificados de nacimiento que coincidan con su identidad actual.
También advierte que verificar esa documentación implicaría nuevos desafíos administrativos para las autoridades electorales.
Qué sigue:
- La Cámara ya aprobó una versión de la iniciativa.
- El Senado aún debe decidir si avanza con el proyecto.
- Trump busca acelerar el proceso antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se renovará parte del Congreso.
Mientras continúan las negociaciones, la SAVE America Act sigue siendo uno de los proyectos electorales más controvertidos del año, al enfrentar el objetivo de reforzar los controles sobre el voto con las preocupaciones sobre un posible impacto en el acceso de millones de ciudadanos al proceso electoral.
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FUENTE: Bipartisan Policy Center / EFE